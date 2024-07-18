來稿｜「由治及興」到「固治促興」　深化香港發展「勢」與「能」

來稿作者：吳志斌



中共二十屆三中全會的召開是為強國建設、民族復興的偉業吹響了新一輪改革的號角，體現了中國式現代化的「興活力」，影響並改變著世界發展的大格局。對香港而言，二十屆三中全會也是一場歷史性的新機遇，既讓香港深刻地意識到了國內外復雜多變的形態與形勢，也促使自身重新挖掘發展的「能力」與專長。香港各界對正在召開的三中全會表現出極大的期盼和熱情，一方面三中全會必然會進一步激發香港的市場活力，鼓勵業態創新，提升發展動能，另一方面，香港也可以在鞏固既有優勢的前提下，借乘三中全會的東風，全面提升管治能力，為香港從「由治及興」邁入「固治促興」的新階段提供方向的把握和指引。日前筆者也正好身在北京，帶著同樣的期盼與思考，三中全會如何為「固治促興」的香港帶來新的思想啟發？

第一，對於香港而言，要深化改革，跟上三中全會的精神步伐，首先要思想鬆綁，轉變陳舊的思維認知。6月27日中共中央政治局召開的會議強調了創新與深化改革之間的堅持性原則。「堅持守正創新，堅持中國特色社會主義不動搖，緊跟時代步伐，順應實踐發展，突出問題導向，在新的起點上推進理論創新、實踐創新、制度創新、文化創新和其他各方面創新。」這對香港的啟示無疑是振聾發聵的。一方面，依靠金融、房地產乃至股票等傳統優勢產業而發展起來的經濟奇跡，讓香港在回歸之後的數十年中形成了一套發展的「固化思維」，這種思維不僅與高度依賴性的經濟發展模式息息相關，也直接影響了香港社會的文化氛圍、政治治理乃至民生福祉的佈局，同時也形成了固有利益的「藩籬」。另一方面，以「金融城市」為頭銜，讓香港在全球性的、以科創為核心的戰略競爭中，顯得略為「捉襟見肘」，力不從心。換而言之，固有的傳統貨幣和市場發展無法解決全球新一輪技術發展中的新情況、新問題，面臨百年未有之大變局和大風險，香港必須從發展創新、科技創新、治理創新、文化創新等多個方面，解決增長能動不足的核心問題，為自身未來的高質量、新質量的發展奠定夯實的理論和實踐的基礎。

其次，要深化改革，對於香港而言還需要進一步解放自身的發展潛力，調整改革的方向，認清發展的最終目標。毫無疑問的是，只有實現高質量的發展，解放新的生產力，創造新的生產關係，增強社會活力，才能在解決民生問題方面做到從容不迫、游刃有餘。我們必須認識到，發展既是目的，也是手段。發展必須體現市民的利益、福祉和訴求，讓每一個香港市民參與到香港的發展建設之中，有成就感、有獲得感，才有幸福感和歸屬感。「大鵬之動，非一羽之輕也；騏驥之速，非一足之力也。」習近平總書記曾強調道：「為了人民而改革，改革才有意義﹔依靠人民而改革，改革才有動力。」只有讓每一個香港市民享受到發展的成果，這個社會才會更具凝聚力，人心彌合程度才能進一步提高，這無論是對於個人的價值實現還是對於「一國兩制」的未來實踐，都具有深厚的意義和影響。

在「一國兩制」的基本框架下，香港需要有大破大立、 破立並舉、先立後破的勇氣和魄力。一方面提高、改革自身的治理和發展能力，讓現代化的體制、機制與新時代的形式和現狀相匹配，另一方面也要將外部發展和競爭的激烈形勢轉化為自己發展的獨特能勢，完善頂層設計，破除發展障礙，在不斷融入國家發展的大局之中，做到創新發展活力，解決民生難題，固治理之能力，促興旺之勢頭，續寫香江的能動之傳奇，新勢之故事。

作者吳志斌是安徽省政協港澳台僑和外事委員會副主任、資深評論員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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