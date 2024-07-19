澳洲來鴻｜踢走美軍基地，我們更加安全

澳洲人對核攻擊毫無準備，一旦發生，其後果與大多數人所想像的會不同。澳洲受到核攻擊的主要誘因是美軍間諜基地的存在，特別是松樹峽 （Pine Gap）。它是美國探測導彈發射和發動核反擊系統的一部分。就是這樣的美軍間諜基地，以及澳洲與美國的聯盟，使澳洲成為核攻擊目標。



撰文：Brian Martin



我們會聽到一個愚蠢的論點：「不論如何，我們都已經是核攻擊目標」。這論點很愚蠢，因為受到核攻擊，並非「是」或「否」的問題，而是機會率的問題。擁與核武器有關的設施會增加遭核攻擊的風險。從敵人的角度考慮這個問題，「敵人」就是任何受到美國核武器威脅的國家的軍隊。造成大規模破壞的最簡單方法是什麼？答案是在離地球數十或數百公里的太空發生核爆炸。



核爆時所產生的電磁能脈衝，會造成比閃電更激烈的電壓爆升。通過一個複雜的過程，地球上空的核爆炸會在地球造成大面積的電磁能量爆升，科學家稱之為「高空電磁脈衝」。

在1950年代和1960年代初，當美國和蘇聯試驗核武器時，發現在地球上空的核爆導致令人驚愕的現象，就是大範圍的微電路受破壞。自1963年《禁止部份核試驗條約》 生效以來，再也沒有進行過此類核爆，但科學家們已經付出了很大努力來精確計算「 高空電磁脈沖」的後果。

專注於美國有關「高空電磁脈衝」攻擊技術的專家斯塔爾（Steven Starr）最近出版了一本書，名為《核高空電磁脈衝》（Nuclear High-Altitude Electromagnetic Pulse）。他表示：核爆離地球越遠，受影響的面積就越大，可以達到整個澳洲的面積。他得出的結論是，高空核爆的影響將是毀滅性的。沒有人會看到或聽到核爆，因爲爆炸離地球太遠。也沒有人能感受到脈衝。但它會破壞微電路，沒有保護罩的手機可能會永久短路，同樣，汽車和工業電子設備內的微電路會遭受破壞。

最令人擔心的是電力系統。高脈衝可能會破壞變壓器並導致大部分電網癱瘓，造成數月或更長時間的大範圍停電。長時間大範圍的停電是災難，但更令人擔心的是核電站。它們需要不斷的冷水降溫，以防止過熱和核堆芯熔毀。一旦電網電力癱瘓導致冷卻水的泵水系統發生故障，備用供電系統會自動接管，但一部分後備供電系統亦可能因脈衝而失效，而另一部份則只能持續數天，之後核堆芯開始熔毀，就像2011年在日本福島發生的災難。

這還不是全部。在核電站使用過的濃縮鈾棒是在現場儲存，並且必須持續冷卻，否則會熔化， 造成核災難。只需發生一次「 高空電磁脈衝」，便足以導致上述影響。

斯塔爾還考慮了低空核爆，這類爆炸會對地面產生不同程度的劇烈影響。摧毀電網，造成多處核電站熔毀，切斷大部分電子通信等等，都是癱瘓整個國家的好方法。這情況可能發生在澳洲。幸運的是，澳洲目前並不擁有核反應爐可以熔毀。

一些國家的軍隊已經針對「 高空電磁脈衝」而對本身的軍事設施採取保護措施，但這可能不夠，因為有「超級電磁脈衝」武器，可以對電子設備產生更大的影響。也就是說，沒人能確切知道「 高空電磁脈衝」會對現今社會的科技運作系統產生什麼影響。我們應該假設，所有擁有核武器和洲際彈道導彈能力的軍隊，都已經把「 高空電磁脈衝」作為對付他們的對手的選項。

大多數情況下，這些國家的對手是其它核大國，但「對手」也可以包括核大國的盟友，例如澳洲。該怎麼辦？最重要的是避免核戰爭。踢走美軍基地會使澳洲人更安全。另一個選項，是移居新西蘭。

本文作者Brian Martin是澳洲卧龍崗大學（University of Wollongong）社會科學名譽教授，也是澳洲「舉報人協會（Whistleblowers Australia）」的副主席。原文刊登在澳洲時評網站 Pearls and Irritations，香港01獲授權刊登由「揚言自得」專欄作者楊志剛節譯的中文版。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

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