楊莉珊｜傳承愛國心桑梓情　積極識變應變求變

來稿作者：楊莉珊



香港工商界學習貫徹習近平主席給祖籍寧波的香港企業家重要回信精神座談會8月6日在港舉辦。會議首先宣讀了習主席給祖籍寧波的香港企業家的重要回信，習主席在回信中，高度評價他們傳承先輩愛國愛鄉的優良傳統，充分肯定他們為家鄉建設和國家發展所作貢獻，殷切勉勵他們繼續為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業貢獻力量。

國務院港澳辦主任夏寶龍就貫徹落實習主席重要回信精神提出指導意見，表示要與學習貫徹二十屆三中全會精神結合起來，與國家改革開放大局結合起來，與港澳實際結合起來。這「三個結合」事關香港各界的未來，更是推動「一國兩制」行穩致遠、實現香港更好發展，為強國建設、民族復興貢獻更大力量的關鍵所在。

「寧波幫」的故事，其實也是香港愛國愛港企業家的故事。近代以來，一大批寧波人走出寧波、重工興商，逐漸形成了心系祖國、步履四海的商人群體，他們中湧現出包玉剛、邵逸夫等愛國愛鄉知名人士，為祖國和家鄉的建設作出積極貢獻，被稱為「寧波幫」。作為中國近現代史上最負盛名的商幫之一，「寧波幫」人士曾創造了近代史上諸多「中國第一」，中國第一家商業銀行、第一家華商證券交易所、第一家汽車出租公司、第一家房地產公司……

過去數十年，以「世界船王」包玉剛、「娛樂業大亨」邵逸夫、「香港富商」李達三等為代表的「寧波幫」人士，積極出資出力，報效祖國，造福家鄉。

包玉剛為國家的改革開放作出了巨大貢獻，當年為了緩和北京市旅遊飯店不足，為吸引僑資進入中國起榜樣作用，1980年他向國家旅遊總局提出捐款1000萬美元，以興建現代化旅遊飯店和旅遊總局辦公大樓。1980年代初，包玉剛以他的遠見卓識和愛國愛港的立場，積極響應國家關於解決香港問題的基本方針與政策，傾情參與中英關於香港問題的談判和有關文件的簽署。由於包玉剛在香港社會的地位和聲譽，特別是他與當時中英兩國領導人都保持着良好的關係，使包玉剛在兩國政府為香港問題進行的一系列談判和接觸中發揮了重要作用。包玉剛在內地廣做慈善，捐資興建了北京兆龍飯店、寧波大學、上海交通大學包兆龍圖書館等。自1978年始，包玉剛即與內地造船廠簽署協議，訂購多艘船隻，推動中國船舶業走向世界。

邵逸夫一生貢獻建立電影及電視王國，邵逸夫對內地公益捐款超過100億港元，在內地及香港捐款助建教育、醫療設施，為一代慈善家；邵逸夫先創辦邵氏兄弟公司，成功開創了華語電影潮流，邵氏出品，必屬佳片風靡全亞洲，在港設立的邵氏影城更為港贏來「東方好萊塢」的美譽；後創辦電視廣播公司(無線電視)，一直在港電視市場佔據領導地位，電視佳作迭出，風行世界；台前幕後的人才輩出，享譽全球業界。

李達三，作為香港富豪，積極參與社會服務和公益活動，聲譽日隆，曾連任兩屆香港九龍無線電聯合會會長、香港電器商聯合會永遠名譽會長、寧波旅港同鄉會創會會長及永遠名譽會長、香港浙江同鄉聯合會會長、香港寧波公學校董會主席、香港寧波第二中學校董會主席，及捐建香港中文大學、復旦大學「李達三樓」。

當年8月1日，鄧小平在聽取關於沿海開放城市和對外開放工作情況彙報時，特別點到了「寧波幫」，他號召「把全世界的寧波幫都動員起來，建設寧波。」這句話是在鼓勵「寧波幫」幫寧波，更蘊含著把全世界一切愛國力量動員起來建設中國的深意。

20年前的2004年，同樣是8月1日，在紀念鄧小平同志誕辰100周年暨把全世界的「寧波幫」都動員起來建設寧波指示發表20周年大會上，時任浙江省委書記習近平指出，進一步動員「寧波幫」和一切關心浙江發展、關心寧波建設的海內外人士，共同創造浙江和寧波的美好未來，為全國大局、為中華民族的偉大復興作出新的更大的貢獻。

習主席對寧波企業家的肯定和囑託，也是對所有愛國愛港的企業家，以至對全港商界和市民的懇切期許。回顧歷史，寧波籍企業家深懷愛國心與桑梓情，為香港發展、國家發展奉獻心力。上世紀四五十年代，大批祖籍寧波的企業家來到香港積極作為發展實業，包玉剛、曹光彪、邵逸夫等寧波籍代表人物以獅子山精神聯繫世界，既搶抓機遇，帶動香港發展成為亞洲四小龍之一，也成為國家改革開放的親歷者、參與者、受益者，為國家招商引資、推動對外開放積極作為。

夏寶龍指學習貫徹習近平主席的重要回信要做到「三結合」，傳承愛國心、桑梓情， 積極識變、應變、求變，支持行政長官和特區政府依法施政，把愛國愛港愛澳精神轉化為實際行動， 推動「一國兩制」實踐行穩致遠、實現港澳更好發展， 為以中國式現代化推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。

首先，貫徹習近平主席的重要回信，要與學習貫徹三中全會精神結合起來。三中全會《決定》對新時代全面深化改革作出總部署，對香港的定位和作用作出清晰論述，顯示中央對香港的高度重視、充分肯定和殷切期望，引領香港在「一國兩制」下保持繁榮穩定、實現高質量發展。三中全會《決定》的改革措施處處充滿香港機遇，這些香港都有用武之地。

第二，貫徹習近平主席的重要回信，要與國家改革開放大局結合起來。「寧波幫」之所以獲高度肯定，關鍵就在於愛國愛鄉的優良傳統，以及為國家改革開放所作出的重要貢獻。香港是國家改革開放的全程參與者、全程貢獻者、全面得益者，在國家進一步全面深化改革的新時代，香港要扮演好新時代改革開放的持份者、先行者、貢獻者、創新者，充分認識香港在進一步全面深化改革、推進中國式現代化中的要求、神聖使命和擔當作為。

第三貫徹習近平主席的重要回信，要與港澳實際結合起來。香港工商界要抓住機遇、先行一步，率先研究好、領悟好、把握好、落實好全會精神。要做持份者、先行者、貢獻者、創新者，充分認識香港在進一步全面深化改革、推進中國式現代化中的要求、神聖使命和擔當作為。香港要充分發揮「一國兩制」制度優勢，不斷鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，打造國際高端人才聚集高地，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制，推動粵港澳大灣區更好發揮高質量發展動力源作用，助力新質生產力發展。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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