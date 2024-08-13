來稿｜巴黎奧運曲終人散　香港運動發展何去何從？

來稿作者：黃展瑋



今屆奧運正式曲終人散，香港運動員在今屆奧運表現卓越，令港人驕傲，也反映香港運動發展漸入佳境。香港運動發展未來要進一步推升，下一步是要提升「專業化」、「普及化」，加快推動香港運動「產業化」之路。

香港疫情後各行各業受挫，打擊了香港經濟、市民信心。巴黎奧運中，香港運動員表現出色，既提升港人自豪感，亦證明了運動產業可帶來豐富的實際利潤。近日多個商場設立直播設施、甚至把營業時間至深夜時間，市民有機會在商場內同心為祖國、香港的運動員吶喊打氣，令人流明顯增加，一些有安裝電視機直播奧運賽事的食肆也多了顧客。有餐飲業界代表推測，整個奧運期間業界生意額或上升「百分之十五至兩成」。

明年2025年，粵港澳三地將共同承辦第十五屆全運會，香港應善用大灣區的體育資源和市場，打造更多國際性、區域性品牌賽事，釋放運動產業的經濟效益，亦讓本港運動員有更多機會在港參與高水平賽事，提升市民對運動興趣。港府應想方設法、乘勝追擊，爭取更多大型國際體育盛事來港，促進旅遊業興旺。

運動普及化是產業化的根基，故教育局可增加小學、中學現有上課時間中體育課課時比例，讓學童多發掘自己運動興趣；即使將來不以此為業，亦可體育產業上消費支持。康文署近年舉辦的運動相關課程供不應求，當局應增撥資源聘請導師、安排場館，以開設更多運動課程，滿足更多想學習運動技巧的市民。

行政長官李家超去年發表《施政報告》提到，政府繼續以精英化、專業化、盛事化、產業化和普及化推動本港體育發展。香港政府與港協暨奧委會應加強合作，加強引導、監察業內人士；包括加強政策配套，包括提升運動員培育及退役、提升運動場地管理水平，加強監管各運動總會，改善運動員、醫療等運動輔助行業的發展機會。

較早前，前港隊泳將方力申批評香港游泳總會不准其泳會一九歲泳手參加本地錦標賽，原因是其泳會只是競賽屬會，沒有資格參賽，惹來各界對待泳會不公的質疑。運動總會若有階級觀念，確有礙人才培育、阻礙運動專業化。風波在港協暨奧委會積極介入下迅即解決，相關泳員獲准以個人身份參加錦標賽，正反映積極介入、協調的重要；未來港協暨奧委會應多主動檢視其他運動總會管理，以免「後知後覺」，抹煞了有潛質運動員發展機會。

作者黃展瑋是香港可持續發展研究中心（HKSDRI）研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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