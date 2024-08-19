來稿｜賭香港輸會輸先　經濟具韌性與靈活性

來稿作者：周厚立



2024年《施政報告》首場地區諮詢會8月18日在大埔官立小學舉行，行政長官李家超率領20名主要官員到大埔出席首場地區諮詢會，約120名參加者不乏現任及前任區議員、政黨社區主任等，諮詢會分兩個環節進行，第一部分由行政長官和官員聽取市民發表意見；第二部分是小組討論環節，圍繞「拚經濟謀發展」及「惠民生添幸福」兩個主題。

不少出席者就拚經濟、惠民生兩大主題提出建議。李家超預料明年經濟增長較今年好，有信心渡過經濟轉型期，他更不具名引述長實集團主席李澤鉅點評香港經濟的言論稱：「好有投資遠見嘅人都話，『邊個賭香港長期輸，佢係輸先嘅』。」

長和系主席李澤鉅對香港信心強，誰賭長期看淡必輸。李澤鉅對香港長期發展充滿信心，「過去歷史話我們知，邊個賭香港長期差都錯」。李澤鉅表示，沒有水晶球去預測整體市場，但根據香港在過去數十年經歷的多個經濟週期，每次賺錢最多的人，都是在大多數人看淡的時候入市的，而經驗告訴自己，當香港市況轉變時，一切的變化都會發生得很迅速，而過往很多人都反應不及。

簡單梳理，過去幾十年香港曾遇到的經濟低谷期有：

1、1997年亞洲金融危機，亞洲金融危機對香港的影響相當深遠，股市崩盤、失業率上升，經濟陷入衰退。儘管政府施行了一系列的經濟振興措施，但恢復過程相對漫長。

2、2003年SARS疫情，SARS疫情導致旅遊業和零售業受到重創，很多企業面臨倒閉，經濟增長大幅放緩。香港的服務業特別受影響，市民生活也受到影響。

3、2008年全球金融危機，由於全球經濟放緩，香港的出口和金融服務業受到嚴重打擊，失業率上升。儘管政府針對性推出刺激措施，但經濟復甦需要時間。

4、2019年黑暴，黑暴導致政治不穩定，旅遊和零售業遭受重大打擊，許多商家面臨生存困境，也影響到整體經濟回暖的進度。

5、2020年新冠疫情，疫情導致的封鎖和社交距離措施進一步衝擊了經濟，包括這些行業：旅遊、餐飲和零售。儘管逐漸恢復，但許多企業仍在努力過渡到新常態。

而如果把視線拉長，自從1960年代以來，作為外向型很強的經濟體，香港經濟受到國際經濟變化的衝擊，也曾多次出現大起大落的情形，如七十年代的石油危機、八十年代的世界貿易放緩、1997年的亞洲金融危機、2001年的全球經濟放緩等。但危機過後，香港經濟還能恢復到較快增長。

正如李澤鉅所言，過去幾十年香港曾遇到多次經濟起伏的週期，也曾有不少看衰香港未來的言論，但最終證明這些看法都是錯誤的，香港經濟都能從這些低谷中復甦，恢復增長，這體現了香港經濟的韌性與靈活性。

李家超形容香港現時大致安全平穩，是拚經濟謀發展、惠民生添幸福的最好時機。李家超預計今年經濟增長為2.5至3.5%，相信明年將較今年更好。香港一向有善拼敢贏的精神，香港市民都很熱愛香港，願意為香港付出。李家超說，我和我的團隊會全力善用香港的不同優勢，團結香港社會互相扶持、互信共勉。

李家超表示，特區政府會不斷努力，亦期望香港各界運用好中央各項挺港惠港措施，同時強化自身既有優勢，與過去香港經歷過的多次經濟成功轉型期一樣，積極作為、自強不息、創新、創造、應變、懂變，主動適應新形勢新挑戰、展現新魄力。

作者周厚立是全國政協委員、香港島各界聯合會會長。文章標題為編輯所擬，原題為「李家超料經濟變好 賭港輸會輸先」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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