來稿｜組建「中國氣候治理集團」，鍛造國際競爭硬實力

來稿作者：白中石



要理解中國經濟版圖在當今世界中的廣闊疆域，首先要看看央企名錄：從核工業集團到農業發展集團，各大央企以行業、專業為單位，構築起中國國計民生的基本盤、參與世界競爭的鋼筋鐵骨、聯通世界經濟的經脈網絡。央企名錄在不斷變化，每一次改變都反映了國家戰略層面的考量和佈局。着眼當下，我宜考慮推動組建「中國氣候治理集團」，以此推動新質生產力發展，並對中國參與國際競爭的優勢地位進行鞏固。

「綠水青山就是金山銀山」發展理念的深刻科學內涵，關乎生態與生產力的雙贏關係，不只有關環境保護一層思考。對大多數人來說，它藴含的宏大敘事，可能直到親眼看到一些事情發生才能體會。氣候變化雖然不是新概念，但與之相關的產業發展還在孕育孵化。

從大格局中看，圍繞氣候變化所能開展的突破性業務有很多，不是只有「減碳」一條路徑需要走。比如，伴隨國際競爭格局演變，南極大陸不會一直遊離於大國博弈體系之外，如果開啟南極大陸大開發，中國方面由誰出面衝在一線最合適？由於大群體對歷史具有認知慣性，礦業、化工、能源、建築類公司幾乎都會給人以「破壞環境」的負面印象，而軍隊又因其職責、身份特殊性，在一些情況下不宜直接露面。若組建「中國氣候治理集團」，讓其帶着有關氣候治理與環境保護的技術和規則，扛起南極大陸大開發的旗幟，引領中國不同專業群體進入南極，可以是一種規避綜合性風險、構築話語權優勢的潛在安排。在這種格局、尺度下審視氣候變化相關產業的發展，就可以找出更多強化國家硬實力的小切口。論及「中國氣候治理集團」的主要業務，可考慮從六個方面進行部署。

第一，承擔特殊區域開發職責

除南極大陸開發，還有更多可預見性更強的方向需要考慮。一是北極航道的開發，「中國氣候治理集團」可作為承接中國與北極國家合作項目的平台，建設大型核動力破冰船隊，打造極地常駐科研設施，以航道開發為切口，以點帶面推動建立包括航道運營、航權分配、北冰洋資源勘探與開發、旅遊、救援等在內的極地業務體系。

二是沙漠及沙化區域開發，可以嘗試轉變「先治理後開發」的慣常思路，探索建立「通過開發實現治理」的沙漠或沙化區域發展模式，以治沙為切口，以點帶面推動建立包括沙漠及沙化區域城鎮基礎設施建設、產業結構升級、資源開發等在內的沙漠及沙化區域業務體系。比如可以進一步深度參與北非、中東等眾多沙漠國家，以及國內西部沙漠或沙化區域的城鎮基礎設施建設、資源開發、產業升級等項目，推動在「中日韓+X」合作框架下與蒙古國合作減少東亞沙塵暴等。

三是海洋開發，可以自然島礁保護為切口，整合國內相關資源，承接並落實國家有關南海島礁、人工島嶼的開發與建設任務，圍繞開展科學研究、提供補給服務、維護航道安全，建造大型海洋浮動平台，在南海、東海及大洋目標區域進行部署。此外，依託應對氣候變化、實現環境友好的角色和技術，「中國氣候治理集團」還可以在南美洲林木和礦產資源開發，非洲礦產和農牧業開發中發揮重要作用。

二、開展氣候基礎設施建設

一是推動科學類基礎設施建設，包括氣候/天氣觀測設施（移動或固定氣象台、觀測站）、大科學裝置（專用超級計算機、氣象衛星星座）等，並可經由國家審批，向部分國家出口相關設施、設備，或提供數據。例如可以幫助不具備技術實力、但具備資金實力的友好國家，建立氣候變化研究設施、升級氣象預警基礎設施、獲取氣象預警重要訊息等。

二是推動防災減災類基礎設施建設，包括水岸防洪、森林防火、農田防災（乾旱、洪澇、病蟲害）等。例如承接港口或沿海城市防波堤、森林防火隔離帶、農田維護保障設施、城市應急水源等的建設與維護任務。

三是以符合環境友好的標準開展基礎設施建設，包括使用低碳、環保技術和材料修築公路、橋樑、房屋，或幫助承接建設項目的公司制定減排、環保策略，提供減排、環保技術。基礎設施建設好處多多，可以有效改善民生、吸納大量就業、促進技術進步、服務經濟發展，只要人類文明繼續存在，基建需求就會存在。部分西方媒體攻擊中國基建出口「技術含量低」、「造成環境污染」、讓當地「陷入債務陷阱」等，這些抹黑和指責都是出於政治目的。基礎設施建設產業現在不是、未來也永遠不會變成「夕陽產業」。中國在基礎設施建設領域具有很強的競爭力，且這種優勢的來源正在發生改變。與過去粗放式的發展模式不同，伴隨科技進步，基礎設施建設已越來越依賴於通過先進的生產工具、超前的設計理念、豐富的經驗積累、高素質的專業人才隊伍、高效的組織形式來實現降本增效，人力成本將越來越不再是構成競爭力的核心要素。在此趨勢下，中國在基礎設施建設領域相較其他國家的競爭力優勢，不僅不會縮小，反而會持續擴大。圍繞氣候治理為中國大基建插上綠色、科技的翅膀，既可進一步激發、釋放國內基建需求，優化就業形勢，促進經濟發展和產業升級，還可助力中國佈局全球基建的步伐邁得更快、更穩。

三、開闢新技術應用試驗田

一項新技術並非天然就受歡迎，英國《金融時報》近日報道表示，美國《財富》雜誌世界500強企業中，有超過半數將人工智能（AI）視為其業務潛在風險。自動駕駛技術在國內進行測試、推廣，既讓部分司機因擔心工作受到影響而焦慮，也讓部分乘客因擔心安全沒有保證而憂慮。

從促進技術發展的角度出發，為新技術找到穩定、可持續，並且能夠切實產生價值的應用場景，是推動這項技術活下去並不斷完善，進而產生更大價值的必要條件。超級計算機、人工智能、大數據、大模型，這些領域都與氣候變化研究具有接口。「中國氣候治理集團」可以成為開發和應用這些新技術的試驗田，既為這些新技術提供寶貴的「進化平台」，也可助力國家在世界範圍內建立氣候治理領域的技術優勢。例如，人工智能和超級計算機都是當前備受關注的高新技術，但卻各自面對「甜蜜的煩惱」。

人工智能需要找「賽道」——這項技術雖然給人以用途廣泛的直觀感受，但當前真正能夠產生價值的應用領域其實並不多，主要集中在自然語言處理和視頻製作；超級計算機需要找「合同」——有相關需求的院校、企業會付費使用超級計算機，這其中有相當比例的合同不是穩定可持續的，也許現在整體看來供不應求，但誰也不能保證這種狀態持續下去，且這類應用對超級計算機本身的迭代進步作用不大。氣候治理與氣象預警，對超級計算機和人工智能有強烈、長期的需求，更是少有的可以促進二者相結合的應用場景，不僅能夠通過使用超級計算機和人工智能產生實際價值，同時還可極大促進超級計算機和人工智能技術本身的持續迭代進步。

四、推動氣候標準體系制定

人類社會中有生命力的規則和標準，歸根結底都是幹出來、而非編出來的。當前，國際上的氣候治理相關規則，大多是在西方發達國家主導下編出來的。比如德國就曾表示希望推動G7國家成為「國際氣候俱樂部」的核心，而這個所謂的「國際氣候俱樂部」，也的確試圖將減少碳排放、環境保護等條款納入貿易談判進程，以市場準入等方式「誘導」或強迫新興經濟體設置符合G7國家利益、而非新興經濟體自身利益的減排目標。

就氣候治理層面而言，西方發達國家在產業規模、成績成就、技術開發等方面，尚未建立起相對中國的顯著優勢，所以它們現在着急確定下來的全球標準和行為準則，都是基於自身利益編出來、而非幹出來的。就中國參與國際氣候類議題的談判經歷而言，在包括減排目標設定及一系列關鍵問題上，我們也真切見識到了部分西方發達國家的貪婪虛偽、雙重標準。經濟產業中，居於引領位置的企業在產業標準的制定方面發揮着關鍵作用——世上本無手機，後來有了手機，也就出現了安卓、鴻蒙、iOS等不同標準的操作系統。

國家在國際舞台上參與氣候變化相關談判，推進相關標準制定時，應該有拿得出手的企業與政府、專家打好配合。在這一方面，西方發達國家目前也還沒有做到。中國不能等到它們真的培育出了氣候治理領域的「蘋果公司」再去追趕，而宜及早建立自身優勢。「中國氣候治理集團」即可按照國家部署開展工作，用成果解釋標準、用效益證明技術，為國家輸送氣候治理領域的論據和「彈藥」，着力推動把中國標準幹成世界標準。

五、引領國際氣候資本活動

氣候資本有表層、內核兩部分組成，現在各國佈局相對多的是表層氣候資本，即碳資產（碳排放權、碳信用等）的開發、投資和交易。氣候資本的內核，是在全球範圍內對各類型資本的引流能力。一般認為，全球資本是跟隨利潤、安全、政策走的，因此一個國家的發展潛力、軍事實力、市場機制會在很大程度上影響自身吸引資本的能力。

伴隨全球資本加速湧向「氣候性資產」，應對氣候變化的能力可以成為下一個決定資本流向的關鍵要素，其表現形式是：哪個國家可以率先圍繞應對氣候變化，形成以技術優勢、產業規模為基礎的「氣候指揮棒」，就可以應用這種權力影響全球資本流向。如同受到美國軍事威脅的小國難以獲得大規模境外投資一樣，我們應當推動形成一種全新局面，即在應對氣候變化方面無法獲滿足中國標準的國家，也難獲得資本流入。觸及氣候資本的內核，僅靠那些蹭氣候變化的熱點拉投資、做股票的小公司是做不到的，需要如同「中國氣候治理集團」一樣的，以嚴肅對待技術、專業為前提，具有規模優勢且有國家力量支持的企業，才能做到。

六、推進形成氣候凝聚力

當越來越多的國家圍繞氣候治理進行「誰在破壞、誰在貢獻」、「誰貢獻大、誰貢獻小」的爭論時，氣候治理就會從單純的正義，逐步演變為複雜的政治，並具備了類似人權議題的工具屬性。這件事已經發生，並且會在不久的將來加速演變。從歷史中走來，中國已經吃過太多「手裏沒劍」的苦，深知手裏沒劍和有劍不用不是一回事。中國需要一個平台，去承擔對不友好的氣候和環保類NGO（非政府組織）進行打擊、收編，以及培育和引導中國自己的氣候和環保類NGO的職責，需要一個平台具備通過經濟手段影響國際氣候合作組織的能力，需要一個平台從經濟產業的角度助力構建我們自己的「氣候話語權」，開展氣候輿論的創建、引導與維護。

如若成形，「中國氣候治理集團」不是英國的東印度公司，它將從事正義的事業，在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期發揮作用，並持續地為中華民族謀利益、為全人類做貢獻。

作者白中石是香港大學機械工程理學碩士，內地機械工程師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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