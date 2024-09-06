來稿｜打卡蹭流量　立法會議員有何短板？

來稿作者：張之昭



立法會現時正在休假，沒有立法會後議員有何節目呢？竟然就在多個不同的奧運運動員活動場合看見他們齊現身。當社會談及改革，有多少議員把自身視為改革一員，並非單單將改革責任推卸政府，把中央期望聽得明白、透徹呢？還是只會參與大型活動、與運動員「打打卡」、「蹭流量」呢？

立法會議員既代表市民也代表不同持份者擠身立法會建言，2021年中華人民共和國全國人民代表大會通過《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，立法會席次增加至90個，同時大幅修改席次構成，成為行政立法相輔相成的重要關鍵，但立法會議員的工作及貢獻卻常為人詬病。

這「觀感」問題，以近日中國香港代表隊運動員及中國國家隊巴黎奧運代表團的活動為例，相信不難理解。港隊參與巴士巡遊後，特意於立法會增設一站，一眾立法會議員索取簽名、爭相合照，盡在傳媒鏡頭之下；其後，國家奧運精英訪港又再次盡顯部分立法會議員「成功爭取」功力，包括爭取與最多運動員合照以在其社交媒體獲得最多流量及點擊，惟合照下每每看出了運動員的疲態，令人深感同情。

立法會議員理應代表市民、公眾、不同界別人士建言，而非代表大家「打卡」，多員仍然在忙於「蹭流量」實在讓人不勝唏噓。

8月21日，港隊巴黎奧運運動員出席巴士巡遊，接受立法會議員祝賀。（蘇煒然攝）

今屆立法會議員存在不同問題，包括私德、角色重疊、建言單調欠建設性及社福存短板等問題。個別立法會議員私德問題成為政界茶餘飯後話題，筆者在此亦不用多言。

現時即使九成是建制派議員，但對於不同政黨仍然是壁壘分明，部分議員角色重疊，如有議員雖非體育界別但近來卻為體育界積極發聲，成功嶄露頭角，其他不同黨派但志同道合者，實應聯成同盟一同為該界別發聲，目標一致理應打破隔膜，真正令該界別的聲音達致政府，才是促成良政善治的良方。

至於部分議員經常出現論調欠建設性、理據欠奉，難以單單歸咎於其議員助理，因為立法會議員在角色上應與其所屬界別的持份者與居民常接觸、常溝通，引導大家想出具建設性、能解決問題的方法。事實上，在解決社會深層次問題上，並非「零和遊戲」，從方方面面都能聚改革之力，著手提具建設性意見建言，做到真正深化改革。

最後，現屆立法會議員雖代表不同界別，但在社福界卻存短板。過去社福界被認為顏色鮮明，與建制派議員來往甚少，因而最近政府亦大手改革社工註冊局的組成等，然而，每當出現照顧者事故、長者牙科等問題時，部分立法會議員卻只有一次性回應，欠缺與社福界的持續連繫及跟進，仿佛成了整個立法會當中的短板，但要針對避免再發生社會悲劇事故，必須打通相互連繫，令最弱勢的聲音也受到關注，凝聚民心，著實改革。

作者張之昭是前傳媒工作者，現從事公共政策研究。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。