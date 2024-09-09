來稿｜土地問題，特區政府當然有主導權

來稿作者：劉觀沃



土地問題，處處制約著香港的發展。土地問題，是橫亙在政府面前的一道繞不開，避不了的難題；土地問題，是房間裡的大笨象，政府每每閃爍其辭，遲遲找不到解決問題的方案。但倘若站在政府的角度，確實如此，事非經過不知難，成如容易卻艱辛。

土地，是人類賴以生存和發展的重要物質基礎。香港要解決住房問題，香港要繼續發展經濟，需要有大量的土地。香港不缺土地，只是不去開發、利用這些土地。人們不禁要問：香港政府是否對土地使用有主導權？答案是：當然有！

縱觀世界各國，土地資源的使用權必定是由政府主導。各國政府的社會制度不同，國情不同，歷史背景和文化背景不同，因而在土地管理中的行為模式必然會存在差異，但無論是完全市場模式的美國、日本，抑或是非市場模式的越南、古巴、北韓，還是國家控制市場模式的英國及英聯邦國家，它們的土地所有制都有一共同點:目標都是確保土地的合理利用、保護土地資源以及促進社會經濟的可持續發展。全世界沒有一個國家或者地區的土地問題是由財閥、組織或者個人主導的。

香港的土地政策，基本上是沿襲了英國及英聯邦國家的標準：土地所有權屬於國家，但在一定條件下允許土地出賣或轉讓。香港不屬於國家，但基本法規定，香港土地資源屬於中華人民共和國政府，由香港特區政府負責管理、使用、開發、出租或批給個人、法人或團體使用或開發。這就表明，政府允許一定程度的土地交易和市場運作‌，但同時保持對土地所有權的控制。

即使實行土地私有制的國家，比如日本和美國，也並不意味著全部土地都為私人所有。日本全國城鄉土地都劃歸國土廳土地局管理，國土廳土地局下設土地政策、土地利用、地價調整、國土調查四個課。其主要職責是：制定土地管理政策，編制和實施全國土地利用計畫，限制土地交易，管理全國休閒土地。在日本，是絕不允許休閒土地白白浪費的。但反觀香港，新界的荒廢農地總面積約為26平方公里，而整個油尖旺區，面積也僅僅7平房公里而已。這26平方公里的荒廢農地，不是常耕農地，不是濕地公園，早已失去農業用途，白白曬了幾十年的太陽，或被改做成低效率甚至污染環境的作業，如停車場，廢品回收場等。而這些荒廢農地一河之隔的深圳前海，則提出了「磐石搏浪，潮湧前海」的口號，誓要把前海變成「黃金內灣」，「超級城市新中心」。前海合作區，也從最初的14.92平方公里擴容到了120.56平方公里，其體制和金融模式與香港極為相近，屆時會有大批服務業遷到前海，引發第二次產業北移，對香港而言，前海大有取而代之之勢。香港政府還在後知後覺，難道一點危機感也沒有？作為土地主導方的香港政府，難道真的無能為力？！

香港臨近的新加坡、澳門、深圳等地方，人口密度都超過香港，他們的土地問題都比香港來得嚴峻，但不存在香港那樣「有土地，不開發」的現象。特區政府必須要有逢山開路，遇水架橋的勇氣和魄力，因為，香港特區政府才是解決香港土地問題的主導方。

作者劉觀沃是教師，曾在一間大型跨國物流公司任職進口部客戶服務。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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