楊莉珊｜不幸不能解決另一個不幸

不幸事件固然會觸動社會情緒，但任由社會情緒去製造另一個不幸顯然不能解決問題 ，只會令事件雪上加霜。



筆者與大多數市民一樣，十分關注上週日北角發生的開槍事件，並留意到事發後有聲音企圖「帶節奏」，將社會情緒的矛頭指向警方，質疑涉案警員非法開槍，企圖挑起市民對警察的仇恨。 筆者深信不幸不能解決另一個不幸，只會令事件雪上加霜，社會應該尋找更理想的方法來撫平傷痕避免不幸，並降低不幸事件再次發生的機率。



來稿作者：楊莉珊



就在上週日，北角一名38歲患思覺失調，一直於公院覆診及有社工跟進的男子，疑襲擊母親及妻子，於家人報案後警員到場，因事主手持菜刀及鉸剪衝向警員，被開槍擊中胸部不治。這明顯是個不幸事件，家屬驟失親人也確實值得同情，特別是在象徵團圓的中秋節剛過去，社會情緒對事件高度關注並對家屬寄予同情，也在情理之中。只是若單純放縱社會情緒，一面倒批評警方也是有失公允，誠如香港心理學會副會長張傳義對媒體所言，事發後爭論誰對誰錯，其實是與事無補，更重要是未必可以做出一個最正確的判斷，因為我們都不在現場。

男子的妻子及兄長22日到警察總部投訴，認為警員不應瞄準男子的要害位置開槍，致其死亡。警務處長蕭澤頤同日回應稱，絕對理解死者家屬的傷痛，警察投訴課將按既定程序處理死者家屬的投訴，蕭處長特別重申，警員使用槍械及武力都有嚴謹的指引，警員也有充足的訓練，強調初步調查顯示警員開槍有根據相關指引，負責案件的港島總區重案組也將全面深入調查事件，將向死因庭的死因研訊提交完整報告。

香港有完備的法律制度，警察服務水平也名列世界前茅，若因為一個未明真相的不幸所觸發的社會情緒而抹黑警務制度與法律制度，那無疑是用不幸來製造另一個與事無補的不幸。家屬與警方都同意要進行一個深入的調查報告，那社會適合耐心等待報告，更應該將爭論對與錯的情緒轉化成關心家屬需要的社會溫暖力量，除了送物資外是否可以考慮安排心理輔導與法律援助給死者家屬呢？完善社區治理之後所強調的不就是更深入關愛居民生活的方方面面嗎？

這次開槍事件到底是單純的不幸，還是警員在現場處理可以有改善的空間，道聽塗說或斷章取義都無法還原事件，目前爭論的焦點有兩個，首先是開槍是否必要的選擇，其次是為何不射向手腳等非致命的身體部位，這需要考慮現場的真實執法環境。

警方表示，當時死者與警員的距離僅有1.5米，且死者持刀突發性沖向警員，企圖攻擊警員，開槍在那電光火石之際，也許是無可奈何的唯一選擇。警方對開槍的指引列明，開槍的其中一個目的就是要盡快避免包括警員在內的所有人受到嚴重傷害甚至死亡，至於有聲音認為警員應該射向手腳等非致命的部位而非一槍斃命，但電光火石間有多少選擇餘地？至於真相，一切應該要以專家調查為結論。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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