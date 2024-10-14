來稿｜扣減雙料議員酬金份屬合理

來稿作者：鍾誠祥



有消息指立法會議員酬金及工作開支償還款額小組委員會即將發表報告，建議新年度的立法會議員酬金調升約1.9%，有關建議將交由一個獨立委員會批核。本來按照通賬考慮調升議員酬金及工作開支償還款額，並沒有太大𥮀爭議性，但是有關消息指出今年的報告會出現一些值得社會討論的建議，而這些建議實在值得我們思考。

報告提出的第一個觀點是立法會議員的辦公室營運開支償還款額的調整幅度應以甲類消費物價指數而非丙類消費物價指數為參考指標。過去，立法會議員酬金及工作開支償還款額均以丙類消費物價指數的變動作為參考指標作出調整，但當我們瞭解各類消費物價指數的意義後，應該也會同意議員酬金及辦公室開支的調整應根據不同類別的物價指數變動作出考慮。

香港的消費物價指數分為綜合、甲類、乙類和丙類，而丙類消費物價指數基本上是按照收入較高的市民的消費模式來編製。因此，每月酬金超過10萬元的立法會議員，已經可以算是高薪一族，這還不計算部份議員仍有來自其原任工作或專業服務的收入。因此，以丙類消費物價指數的變動作為立法會議員酬金的參考指標是完全合理的。

不過，以同樣的指標作為立法會議員辦公室開支償還款額調整的參考則顯得不太合理。立法會議員辦公室開支中，最大的部份肯定是讓議員聘任助理，而這些助理的薪金水平肯定不會屬於高薪一族，甚至部份的薪金水平僅屬社會基層。在這情況下，議員辦公室開支償還款額的調整水平，將直接影響議員助理的薪金調整幅度。正因如此，以反映一般市民消費形態價格變動的甲類消費物價指數變動作為參考來決定議員可以調整其助理的薪金的幅度將較為合理。

消息流傳報告的另一個建議是取消身兼行政會議成員及立法會議員的人士，其立法會議員酬金會遭到扣除三分之一的做法。其實這做法已維持多年，而其背後的理念在今天仍然相當合理，因此若要取消這安排，便須提出相當有力的理據。

過去所謂的「雙料」甚至「三料」議員的部份酬金所以被扣除，是因為雖然立法會議員、行政會議成員或區議員都不被視為一個必須全職出任的崗位，但「雙料」或「三料」議員始終都不太可能與專注於某一議會崗位的議員拿出同樣的時間履行其議員工作。因此，傳統以來社會傾向接受扣除「雙料」或「三料」議員部份酬金以反映上述差別。如果這個狀態沒有根本性的改變，扣除酬金的做法自然沒有合理的理由予以取消。

鑒於今天的行政會議成員或立法會議員都不會再兼任區議員，因此我們可集中考慮兼任立法會議員和行政會議成員的人士的狀況。行政會議成員除了每星期開會一次，進行重要的公共政策決策以外，還要履行多條法例中賦予「行政長官會同行政會議」的權力衍生出來的決策工作。同時，今天的立法會基本上是星期一至六無間斷運作，除立法會大會外，還有不同的事務委員會、法案委員會和小組委員會的工作。誠然，以全職形式擔任立法會議員的人士尚且未必能有效全面參與議會工作，更何況是「雙料」議員呢？所以，過去扣減「雙料」議員部份酬金的背景仍然存在。

再者，行政會議成員和立法會議員均有可能會觸及同一個公共政策決定，例如政府提交的法例草案或重要政策文件都會同時交由立法會議員和行政會議成員審議，因此兩者在工作上顯然存在重疊的地方。那麼，公帑實在不應該就相類的工作提供雙重的酬金，這亦說明扣減酬金的做法是合理的。

其實扣除酬金的討論還會衍生另一個議題，就是我們是否應該接受「雙料」議員的存在。如果沒有了「雙料」議員，是否扣除酬金便再不是一個問題。盼望社會能對此有所思考，因此舉將會影響香港將來的政治生態。

作者筆名鍾誠祥，曾從事社區服務和政策研究的工作，現從事公共政策顧問工作。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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