來稿｜施政報告勇於擔當務實關顧民生

來稿作者：楊華勇



宣讀施政報告的李家超，在講稿內提及「改革」達41次，若連同「變革」、「革新」等更有48次，即平均約3分半鐘便再重提；他強調在守正創新、求進求變的同時，須提防「興一利亦生一弊」的可能性，要牢記改革必要，「亦謹記不是為改而改，不能破壞原好的成功基因元素。」

施政報告的最大亮點和特點，就是貫徹落實國家主席習近平七一講話中的四點希望，落實二十屆三中全會的重要精神，通過深化改革全面對接落實，大力發掘經濟新增長點，推動各界抓住國家巨大機遇，帶動香港發展。

新一份施政報告積極推進經濟發展，鞏固香港國際金融、航運、貿易中心地位，並著重惠民生，解決民生問題。施政報告內容豐富，涵蓋全面，為香港未來發展勾畫光明前景施政報告提出的措施，讓我們說好中國故事及香港故事，非常適時。

施政報告內容十分全面，尤其在深化推動金融、航運、創科等優勢產業發展作出全方位佈局和多個亮點建議。施政報告亦強調要不斷求進、守正創新的施政方針，因地制宜謀劃改革，並強化與內地特別是粵港澳大灣區合作，助力香港更靈活應對各種挑戰，開拓更廣闊發展新機遇。

施政報告既有宏觀又有微觀、既看當前又看長遠，為發展經濟和改善民生提供了具體的指南和堅實的基礎。施政報告就深化推動香港作為國際金融、航運與貿易中心發展提出多項針對性政策措施，包括推出更多以人民幣計價的投資產品、適度擴容「債券通」、推動建設國際黃金交易中心和大宗商品交易生態圈等。

在金融方面，施政報告全方位佈局國際金融中心的策略性發展，致力強化香港作為全球最大離岸人民幣業務樞紐地位、優化資產和證券市場，以及通過構建國際級黃金倉儲設施和強化交易機制和規管框架等措施，打造香港成為國際黃金交易市場，從而帶動抵押和借用等衍生金融服務，開拓新增長點。

施政報告破解民生難點痛點，為民謀福祉。本屆政府致力改善民生，從細節逐項實踐，讓市民安居樂業。過去一年在醫療、育兒、交通、房屋等各方面不斷努力，推出「社區客廳」、「在校課後託管服務計劃」等多項便民措施。當中房屋方面繼續是重中之中，解決劏房問題終於有答案，提出要立法取締劣質劏房，日後單位必須要有窗及獨立廁所，面積不少於8平方米，符合標準的單位會命名為「簡樸房」。

李家超在施政報告也著墨「深化醫療體系改革」，提出為提升市民健康，改善醫療保障及質量，發揮醫療專業優勢，政府會全面審視醫療體系的定位和目標，改革醫院管理局、衞生署和基層醫療署的職能和分工，強化基層醫療促進健康和疾病預防，改善公營醫療服務，同時推進私營醫療質素效益和收費透明度改革，為市民提供高質素、具效益而可負擔的醫療服務選擇。香港正處於關鍵的經濟轉型期，施政報告推出多項支援中小企轉型措施，有助紓緩中小企經營壓力，協助中小企實施數碼升級轉型，有利提升公司管理效率，為企業轉型升級開拓新路。施政報告亦致力促進香港進一步與大灣區內地城市融合發展，就促進政策創新突破、共建更廣的規則銜接及機制對接提出相關政策。

新一份施政報告既有願景，也顧及市民所需，是一份內容全面的施政報告。李家超聽取民意，銳意改革創新、鞏固發揮優勢、勇於擔當發展、務實關顧民生，展現出「識變、應變、求變」的施政新風範。施政報告是一份全面強化香港自身優勢、抓緊發展機遇、致力改善民生的施政藍圖，為香港未來發展指明方向，創造機遇。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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