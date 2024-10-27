澳洲來鴻｜美國用百億美元殖民你的大腦

撰文： Eugene Doyle



誰掌握了敘事權，誰就掌握了世界。這對於反對美國以「擴散性腦癌」一樣的手法進行「影響行動」亦即「認知管理」的人來說，情況變得更為不妙。

美國眾議院通過了「反制中國惡意影響基金」，讓美國用於宣傳和秘密行動的資金，獲額外撥款 16 億美元。美國會如何使用這16億美元以及其它類似資金？這很大程度上是機密，但肯定的是：你的腦神經接收系統已經被美國瞄準。政客、將軍、記者、媒體機構、有影響力的人士和各種組織將被美國收買和擁有，以更大力量使你接受美國的一套論述，包括關於中國、以色列、巴勒斯坦、伊朗、俄羅斯、烏克蘭、敘利亞和其他任何事情的一套論述。

美國的偽訊息活動和認知管理活動非常重要，因為它幫助西方世界數以百萬老年白人相信美國的一套論述。除了這組人群，已沒有什麼人會相信美國的論述。這套論述包括：美國有權暗殺政治領導人、屠殺數百萬非白人，特別是婦女和兒童，並將不合理的行為合理化，例如以色列人強姦戴着手銬腳鐐的囚犯是可接受的、焚燒醫院和難民營是可接受的。美國要擊垮伊朗、把俄羅斯踢出大國行列、結束自由貿易、並將全球經濟武器化以阻止中國科技的崛起，這一切都要西方選民的默許，故此美國拼命去維持它的全球文化霸權。

美國國會以351 比36票通過《打擊中國惡意影響法案》，為從現在到2027 年的資訊戰額外提供16 億美元。這筆是新加撥款，是在現有數以億計美元的同類資金為基礎上的額外資金，而現有撥款包括投放於民主發展基金、美國之音、自由歐洲電台，以及各式各樣的智庫組織、非政府組織及被選中的大學，包括史丹福大學。此外還有億萬富豪和西方國家媒體和通訊社基本上免費為美國提供服務。

根據美國科學家聯合會的資料，美國的情報預算總計超過280 億美元，其中大部分都包含在1萬億美元的國防預算中，並大量投放在國家安全局、中央情報局和國家安全情報局等機構，這些機構專門從事機密間諜活動，包括顛覆外地政府、推動顏色革命、操控記者、抹黑和殺害對手，以鞏固美國意識形態霸權。

美國國家安全局有 20,000 名文職人員、20,000 名軍事人員和龐大的承包商網絡。它的預算高達數十億美元，是約翰霍普金斯大學教授Henry Farrell所說的「美國地下帝國」的關鍵齒輪。

正如華盛頓智庫 Responsible Statecraft 的董事Marcus Stanley 指出，這筆打擊中國惡意影響基金非常巨大，相等於CNN 年度運營支出的兩倍。

想像一下， 以遠超CNN和英國廣播電台年度開支的大量經費，用於操控網紅、智庫、恐嚇活動、壓制批評美國的聲音等等。這一切現在都在發生，但將會變得更嚴重。

我們面臨的挑戰巨大。我們的媒體在很大程度上已不再提供平台給挑戰美西方論述的評論員、政治家、研究員和獨立思想家。 例如，有3,000萬人下載了米爾斯海默教授（Prof. John Mearsheimer）的一場講座，題為「為何烏克蘭是西方的錯」。他無疑是世界頂級地緣政治思想家和公共知識分子，但他被主流媒體禁言。

「禁言」現在已成為西方世界的的標準操作。維基解密創辦人阿桑奇最近重獲自由，但付出了巨大的代價。其他人也明白了這一點，於是都懂得循規蹈矩。正如斯諾登所說：「當揭露罪行被視為犯罪時，你就置身於罪犯的統治之下。」這正是我們的身處世界。

美國的偽資訊行動遠超所有其他國家投放在影響力活動上支出的總和，但我們經常被提醒要害怕中國的虛假訊息、每晚要在床底下搜尋俄羅斯滲透者，事實是我希望聽到更多來自中國的評論員、俄羅斯評論員、也門評論員、土耳其評論員、馬來西亞評論員、印尼評論員的聲音。凡是你能想到的評論員，他們的意見都重要。

我們的媒體環境如此不公平，但我們卻感到這是完全正常。當討論俄羅斯、伊朗、巴勒斯坦或許多國家時，主流媒體總是讓美國人、以色列人、英國或其他西歐人向我們作出解釋，我們幾乎從未聽過對任何西方戰略競爭對手或受害者的較長採訪。我們國民是精神上的奴隸，但他們已習以為常。

馬克思曾說過：社會上的主導思想是統治階級的思想。美國人知道誰掌控了敘事權，誰就掌控了世界。這是文化霸權基本常識。一旦美國失去了對敘事的掌控，當大部份西方人民覺醒發現自己的政府正是進行種族滅絕的一份子，普通人就會開始質疑：為何美國本土的基礎設施正在崩潰，但軍工複合體卻有無限的資金去摧毀別人的基礎設施？

現時發生的一切，都會深刻影響我們的下一代。我們目睹種族滅絕的暴行，我們活在戰爭的邊緣，我們身處不同意見者被滅聲的殘酷鬥爭。所有這些意味着我們必須建立一個更好的媒體環境來挑戰主流敘事；我們必須找到內心的勇氣，反對西方精英為我們預設的可怕道路。

本文作者Eugene Doyle是一位居住在新西蘭首都威靈頓的作家，撰寫了大量有關中東及亞太地區和平與安全問題的文章，也主持公共政策平台 Solidarity.co.nz。原文刊於澳洲時評網站 Pearls and Irritations，香港01「揚言自得」專欄作者楊志剛獲授權節譯中文版刊登。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。