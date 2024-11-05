狄志遠｜網上不良威脅增　守護兒童需多方合作

近期社會關注網上色情及不雅內容的規管問題，引發各界討論如何在數碼時代更有效地保護兒童。《淫褻及不雅物品管制條例》自1987年制定以來，一直作為規管不當內容的主要法例。然而，隨著互聯網普及，內容傳播方式的重大改變，這條為管制實體印刷品而設的法例，明顯難以應對現今的挑戰。



來稿作者：狄志遠



保護兒童免受色情及不當內容影響，需要多管齊下的方案。首要任務是加強預防機制，包括完善內容分級制度，確保評級標準能配合兒童發展需要。同時要在學校推廣網絡安全教育，培養學生的風險意識。這些基礎工作對預防兒童接觸不當內容至為重要。

媒體教育同樣不容忽視。學校應把媒體素養納入課程，教導學生運用批判性思考，評估網上資訊。要培養他們的自我保護意識，認識私隱保護的重要性，並學會安全使用互聯網。這些能力對預防各類網上風險也十分關鍵。

值得注意的是兒童的參與權。在制定保護措施時，我們必須聆聽兒童的聲音。可考慮成立青年諮詢小組，讓年輕人就網絡安全議題發表意見。同時鼓勵他們主動舉報不當內容，讓保護機制更切合實際需要。

家長在保護兒童方面擔當重要角色。政府應為家長提供實用的管教指引和培訓，加強學校與家長的合作。建立家長支援網絡，讓他們分享經驗和資源，共同應對數碼時代的挑戰。

參考其他地區的經驗，英國最新通過的《數字服務法案》和歐盟的《數位服務法》都將保護兒童免受色情及不當內容影響列為重點工作。這些地區的經驗顯示，要有效保護兒童，必須建立符合數碼時代特性的規管框架。

現行法例確實需要更新。以管制實體印刷品的方式來規管網上色情內容，效果十分有限。政府必須發展更靈活的監管方式，以應對新興的挑戰。同時要投放更多資源於公眾教育，提高社會對保護兒童的意識，鼓勵負責任的內容創作。

保護兒童是社會的共同責任。面對數碼時代帶來的新挑戰，我們必須與時並進，建立更完善的保護網。這不單是修訂法例的問題，更需要政府、學校、家長和社會各界的共同努力，為下一代營造健康的成長環境。

作者狄志遠是立法會議員、新思維主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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