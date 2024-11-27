楊莉珊｜從「香港」到「中國香港」　大灣區新篇章將領銜主角

粵港深化經貿投資合作交流會11月25日下午舉行，由廣東省人民政府、香港特別行政區政府主辦的商貿交流大會促成了126個合作項目，總金額超千億元，涉及商貿投資、金融合作、現代物流、創新科技、綠色發展、低空經濟、文旅體育等多個領域。這場會議的高度遠大於一場商務洽談，更凸顯了香港作為大灣區核心引擎的引領作用。在粵港澳大灣區的新篇章中，「中國香港」將以前所未有的活力和潛力，領銜主角。



來稿作者：楊莉珊



粵港澳大灣區建設是中央高度重視的重大國策，自2015年以來，在中央的高度重視與主動關懷下，粵港澳大灣區奠定了堅固的基礎。而香港也在習近平總書記、黨中央堅強領導下，走出疫情與黑暴的雙重陰霾。從疫後的發展可見，香港在政治生態上有深刻的變化，經濟社會上也有可觀的復甦。誠如中聯辦鄭雁雄主任所言，這是香港在飽經磨難後終於蛻變成「中國香港」的樣子，在制度創新的特區新時代，香港將進入前景廣闊，大有可為的新時代。

「香港」與「中國香港」的表述在字面上看似意義相同，但仔細咀嚼，政治意義卻是相去甚遠。「中國香港」更強調在一國基礎上的兩種制度，更強調融入國家發展大局當中，發揮兩種制度下的獨特優勢來捕捉發展機會。過去的「香港」過度強調與內地的不同，忽視了「一國」的基石作用，最終讓這個國際大都會在2019年付出慘痛代價。

從「香港」到「中國香港」，這種轉變對於香港未來發展至關重要。國家下一階段的發展目標聚焦在「全面深化改革」的主題上，要在国内外复杂多变的形势下，對國家的整體發展進行深刻的系統性改變。這種改革將貫徹各個領域、各個層面，不但重視頂層設計，也看中問題導向與需求牽引，讓國家未來的方方面面都更有活力，在國際市場上更有競爭力。

在「全面深化改革」的大棋局中，粵港澳大灣區的升級換代可算是整盤棋的關鍵局面之一，香港在粵港澳大灣區的新一輪發展過程中，有條件扮演更重要的角色。

這個條件來自得天獨厚的高度國際化，不僅在大灣區，乃至放眼全國，香港都是最國際化，最自由的經濟體(城市)，在多個全球經濟排行榜中名列前茅。最新的《全球金融中心指數》報告中，香港排名升至全球第三位、亞太區第一位，充分肯定了香港的市場優勢和優越的營商環境，助力海內外的企業和人才關注大灣區以及內地廣東市場的無限機遇。

在全面深化改革的新時代，當各項深化粵港合作的措施相繼落實，可以預見香港可以發揮高度國際化的獨特優勢，鼓勵更多港商甚至外商進入大灣區來搶佔商機，與此同時，其他灣區城市的企業也可以利用香港多元優勢和專業服務加快「走出去」。這種與國際舞台高度契合的超級聯繫人角色，其他城市求而不得，卻是香港得天獨厚的優勢。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。