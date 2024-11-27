來稿｜恍如突然穿越到現代的煙委會

來稿作者：歐陽熙



吸煙與健康委員會的Facebook 專頁「無煙勢 • 待」開設以來一直無人問津，恍似不存在，卻因一個批評《破﹒地獄》「有唔少食煙嘅鏡頭」的帖文而惹來全城嘲笑。現象反映煙委會一群人的固步自封，像是突然穿越到現代、思想卻仍是活在幾廿年前般，不知道社會脈搏為何物，與時代脫節。

老實說，不是在Facebook、Instagram或者在Threads開個專頁，寫幾篇文章，就是緊貼潮流，而是要與社會脈搏同呼吸，才是真正與時俱進。只要煙委會的人稍為上一上連登，就知道《破﹒地獄》多受吹捧；只要看一看票房走勢，就知道此戲一定會屢破記錄（執筆時票房已衝破9000萬，擠身香港華語電影三甲），偏偏煙委會選擇跳出來抽水，說出這番「道德L」的說話，抽水抽著火水，完全不接地氣。

一葉知秋，矯枉過正的帖文，亦反映過去十年控煙政策的離地萬丈，一味只以舊思維去應付瞬息萬變的時代，平素的宣傳經費就是用在巴士小巴廣告叫人戒煙，既老套又落後；煙委員的委員亦傲慢、離地，例如主席曾建議推動加100%煙稅兼禁止2009年後出世的人買煙，字裏行間都感受到其對煙民的極端憎恨；控煙措施一味強硬，毫不靈活，結果就是導致私煙遍地，甚至出現香港本地製煙工場，情況誇張，控煙愈控愈失控。

根據《香港01》報道，多於一名委員會中人坦言，對今個立法會期通過加辣控煙措施信心不大，而即使通過，對明年吸煙率降至7.8%的KPI目標不敢樂觀。這就是社會現實，即使十項辣招並行，視全香港的煙民為敵，都不可能在一年內減少1.3%煙民，事實上，即使是煙委會奉為圭臬的「加煙稅」一招，在過去兩年連續加煙稅後，吸煙率仍然沒有太大跌幅，證明舊思維舊手段已不再奏效。

窮則變，變則通，任何領域，無論是《破﹒地獄》中的殯儀業，或者公共政策的制定，最怕像是成了極端信徒般思維根深柢固，認為必須嚴格遵守教條，一字不差地執行，一旦有任何偏差都接受不了。明顯在煙委會心中，世衞建議將煙稅設於佔煙草零售價格75%或以上，或者醫衛局訂下在2025年將吸煙率降至7.8%的目標，就是教條，就是「祖師爺」的訓話，於是他們就像是錄音機般不斷重複「祖師爺話」「祖師爺唔鍾意」，這種不假思索的思維，最終只會被社會淘汰和唾棄。

有危就有機，煙委會固然可以選擇無視市民在專頁的留言，繼續沉浸在其自我封閉的世界，但如果有心，不妨藉此機會反思，是否仍只望著「吸煙率」這個單一KPI 做事，何不跳出舊有思維，收集、研究及審視其他關鍵數據，包括吸煙者的吸煙頻率是否有減少，當前煙民的年齡分布、私煙在市場的佔有率等，當設立多元的KPI，相信可以更綜合理解當前煙民情況，從而制定更具科學、更符合人性的控煙政策。

作者筆名歐陽熙，曾於跨國科企處理及打擊電子商貿詐騙、假新聞及訊息工作，常駐新加坡及香港，現時從事資訊科技公司顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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