來稿｜提振內需擴大開放　香港發展新機遇

來稿作者：楊華勇



中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。國家主席習近平出席會議並發表重要講話。此次會議是對日前召開的中央政治局會議所定的部署進行細化落實，對明年經濟工作提出具體的目標和要求，明年要實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債，增加地方政府專項債券發行使用；要實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降准減息，保持流動性充裕。

中央經濟工作會議每年12月由中共中央政治局召開，是中央每年最高級別的經濟工作會議，也是判斷當下經濟形勢和定調翌年宏觀經濟政策最權威的風向標。回顧2024年，內地經濟面對不少挑戰，9月下旬以來，中央一再出手提振經濟，一攬子增量政策蓄勢待發，市場信心有所改善，今次中央經濟工作會議，就明年的貨幣、財政及產業政策有何部署，成為了各方焦點。2025年作為「十四五」規劃的收官之年，對於中國的經濟部署具有重要意義。中央經濟工作會議強調鞏固經濟回升勢頭，並為「十五五」規劃打好基礎，這表明了中央政府對於高質量發展的堅定決心。

更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策將是未來一年堅決執行的大方針，中央開大水喉，傾力灌溉市場，尤其是集中精力與財力刺激民間消費，全方位擴大內部需求，其中一個意圖顯然是要應付美國總統特朗普快將展開的貿易戰，好使中國立於不敗之地。

特朗普在競選期間曾稱，他考慮對美國所有進⼝商品收取10%或20%的關稅，並對中國商品增收60%的關稅，最終使關稅完全替代國內所得稅，以彌補財缺⼝，支撐美國財政收⼊，扭轉貿易逆差並保護美國本⼟產業。但反對關稅政策的美國經濟學家指出，關稅帶來的經濟和通脹成本都很⼤，這些代價主要由消費者和企業承擔；與此同時，加征的關稅其基本完成不了它的預設目標，比如縮減貿易逆差、重振製造業。紐約聯儲助理副主席MaryAmiti和普林斯頓大學經濟教授StephenRedding的測算顯示，特朗普上一輪關稅造成的美國進⼝商品漲價幅度，幾乎等於關稅增长的幅度。

孫子兵法九變篇五：「故用兵之法，無恃其不來，恃吾有以待之；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也。」正確的用兵方法是：不要幻想著敵人不來，而是要依靠我方的充分準備，嚴陣以待，將他們打跑；也不要幻想著敵人不進攻，而是要做好準備，讓自己獲得敵人無法攻破的力量。美國遏制和打壓中國，阻止14億多中國人追求更美好生活的努力，這在道義上是卑劣的，在道理上是不講理的，在現實中是絕對沒有可能成功的。最關鍵的還是，中國要繼續依靠科技創新推動產業升級，實現經濟高品質發展，為抵禦美國的遏制和打壓、為改善人民群眾的生活，提供堅實的物質基礎。在此基礎上，任何外部勢力都不可能阻止中華民族走向偉大復興，都不可能逆轉中國式現代化的大好勢頭。

中央開大水喉灌溉市場，內地固然有望得享經濟提振之利，如果居民收入增長與經濟增長同步，擴大內需的效果必定立竿見影；另一方面，對於香港的正面影響也不容忽視，中央政府的經濟政策對香港有重要影響，尤其是在擴大內需和促進經濟增長方面，如果內地居民的收入增長與經濟增長同步，將有效擴大內需，直接提振消費市，這對香港的零售業和服務業都是利好消息。

其他的幾項重點工作，也與香港息息相關。例如以創新引領新質生產力發展，這與香港的產業轉型目標高度契合。通過開展「人工智慧+」行動，香港可以在培育未來產業方面發揮重要作用。這有助於提升香港的科技實力和競爭力。

其他如建立現代化產業體系，香港可以利用自身的國際金融中心地位和優越的營商環境，吸引更多創新企業，推動產業升級；健全多層次金融體系，有助於支援創新企業的發展，提供更穩定的資金來源，推動科技創新；香港作為「內聯外通」的重要樞紐，可以在穩外資、穩外貿方面發揮重要作用。通過推動更高水準的對外開放，香港能夠吸引更多的國際投資，提升貿易活力。這些措施不僅有助於香港的經濟發展，還能加強香港在國家發展大局中的重要地位。

特區政府和企業應該利用這個機會，改善本地的貿易和投資環境，吸引更多的內地和國際資金流入。內地的經濟刺激措施將有助於提升消費者信心，進一步推動香港的金融市場發展，帶來更多投資機會。內地的經濟刺激措施還能進一步推動香港的金融市場發展，吸引更多投資機會。這樣的正面影響有助於兩地經濟的繁榮和發展。

中央經濟工作會議強調的務實精神確實值得香港借鑒。統一思想、統一意志、統一行動，既能把握大勢，堅定信心，又能正視困難，保持清醒，這些都是推動經濟發展的重要原則。希望香港能夠在這些方面借鑒中央的經驗，推動香港經濟的持續繁榮。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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