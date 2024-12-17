來稿｜香港是中國與東盟之間不可或缺的對接橋樑

撰文：邱家進



全球保護主義抬頭，中美角力，為多極化，資訊碎片化的21世紀帶來不穩定性。全球南方迅速崛起，人工智能產業革命，區域貿易聯盟紐帶加強，為地球村帶來新的機遇。中國作為世界第二大經濟體，達到過去數百年的國力之巔，由過去的閉關自守，不斷自我改革，不斷開放，成為今日剛擔起全球治理的大國。站在這百年未有之大變局之中，香港這個彈丸之地，有什麼不可或缺的角色？在筆者看來，香港可以擔當的角色多不勝數，香港年輕人不必妄自菲薄。

香港得天獨厚的地利

香港是亞洲的重心，是連接東亞和東南亞的關鍵節點。運用上大灣區內的五個機場和高鐵網，香港的四小時交通圈覆蓋大半個中國（包括所有國家中心城市如西安，成都），越南和菲律賓。五小時交通圈覆蓋東盟十國和東北亞。九小時可達中東和澳洲。

這個東亞為主的國際網絡在當今世界獨一無二，即便是新加坡和上海也無法取代這得天獨厚的地利。這亦正是當年日不落帝國選擇香港島這一小小漁村，作為經略東亞重要據點的主要原因。

香港憑港而興，正如夏寶龍主任所講，「沒有港口，香港就不是香港」。所謂港口，指的是商賈貿易之所，人才滙聚之地，文化交融之處。港口城市的存在，相較於基建硬件上四通八達，人才、資訊、機制等各方面的「軟聯通」才是更重要的。

今天大灣區的一國兩制三法域，透過香港作為大陸法與普通法交融的接面，探索內地法官涉外法律查明；放寛香港專業人士到內地提供服務的資質要求；放寬深圳居民「一簽多行」；鼓勵香港年輕人到大灣區創業等一系列政策，均從這一思路而來，我們必須 「打通壁疊，實現區域化的流通。」

香港的主場

然而，作為國際城市，香港的主場不只局限於大灣區。相反，大灣區內地九市是支撐香港的巨大腹地。香港作為大灣區對外連接度最高的城市，服務國家戰略更重要一環在於：「運用香港作為試點，對接全球。」

環顧全球，與香港連繫最緊密的區域，就是東盟。假如將南中國海這一南北縱跨二千公里、東西橫跨一千公里的海域，視為地中海一般高度連接的文明體，香港正是南海北面的開端，是海權與陸權，海洋文明與陸地文明的交匯之處。

不少香港人對於東盟國家的想像，仍然局限於「不安全」或「不清潔」。不少家庭有一位重要的成員來自菲律賓或印尼，但卻對他們的國家不甚認識。這種局限的認知，與當年不少香港人認為內地馬桶都不乾淨，或視內地新移民為落伍的「阿燦」，以及對印度移民的普遍偏見與排斥如出一轍。事實上，過去十年東盟發展迅速，正以三年一小變的速度改變，香港社會若不重新審視這些思維上的舊框框，香港將又一次錯失先機。

香港乃中國與東盟商賈貿易之所

東盟是世界第五大經濟體，緊隨美國、中國、日本和德國之後，並有望在2030年晉身至第四大。在2013至2022年，東盟的區內生產總值（GDP）年均增長率為4.2%。2023年，東盟國家如印尼，越南和柬埔寨GDP年增長率均超過5%。擁有巨大的增長空間和人口紅利，使得東盟成為內地企業「出海」的首選地。

東盟人口約6.6億，雖然與人口總數近14億人的中國以及印度相比只有一半左右，但東盟人均年齡只有30歲，35歲以下人口超過60%。當中印尼人口超過2億，菲律賓超過1億，越南接近1億。巨大的人口紅利，使得區域內人才成本相對低廉，成為勞動力密集工業的集中地。

另外，隨着經濟增長，區內的年輕而龐大的中產階級正拉動消費，成為潛力巨大的消費市場。難怪不少企業家都會視東盟為20年前的中國。不少內地的跨境電商積極拓展東盟業務，運用內地供應鏈優勢，對準東盟市場。

自2020年起，東盟連續4年是中國第一大貿易伙伴。2023年，雙邊貿易額達9117 億美元，遠高於中美雙邊貿易額的6644 億美元。雖然貿易性質的比較，不能只統以數字衡量。然而隨著中美貿易關係急轉直下，東盟將起到重要的對沖角色。而香港作為獨立關稅區的轉口角色，將發揮更重要的作用。自2010年起東盟一直是香港第二大貿易夥伴。2023年，雙邊貿易額達1,450億美元，佔香港該年與全球之間的貿易總額12.8%。

如何有效連接東盟與大灣區，實現兩個區域之間的軟聯通，香港的角色攸關重要。2022年，東盟生產總值為3.6萬億美元，約等於大灣區生產總值1.9 萬億美元的兩倍。所以，香港不但要打通大灣區9+2 的「內十一」，更要打通東盟十國的「外十一」（將觀察員國東帝汶計算在內）。只有做好內外「雙十一」 ，香港在東亞的國際地位才能站得更穩，為中國現代化發揮獨特的貢獻。

香港： 東盟人才滙聚之地

正如之前提到，港口不光是商賈貿易之所，更是人才滙聚之地。香港要打造國際高端人才集聚高地，除了要吸引歐美國家的高端人才，更要吸引區域內的專才和知識分子。香港安全的社會環境，便捷的交通，清新的空氣，清潔的街道，良好的英語環境，便利的簽證，性價比高的航空網絡，高效率的公共服務，惟才是用的社會上升階梯等無一不是吸引東南亞人才的特質，更是不少人心中的天堂。正因如此，香港多年來都是東南亞上至政商名流，下至黎民百姓的聚居之地。

要讓更多東盟年輕人認識香港，旅遊是其中一種方式。以2024年10月為例，東盟國藉的過夜旅客超過20萬人次，佔香港非內地過夜旅客超過三成，居於首位。單是菲律賓的過夜旅客就超過8萬人次。只有東盟國民通過旅客的身分認識香港，開拓商業，創業，學術，公共事務等深層次交流才有基礎。

可惜的是，香港過去十年未有充分運用自身優勢，經營在區域內的吸引力和影響力。筆者曾遇到越南珠心算全國第一的一名中學生，他立志到新加坡學習工程。我好奇問他，為什麼不選擇香港？他的回答讓我反思良久。原因很簡單，他沒有到過香港，認識香港亦不多。

身邊有印尼國家銀行的金融專才，轉身到杜拜的商界任職。我問他，香港這麼近天氣又沒有杜拜熱，為什麼不選擇香港時，他回答很簡單：「當時沒想到香港，來到之後，覺得香港對於伊斯蘭教徒的生活不太方便。」 即便是在香港工作多年的外傭，她們的子女成為專業人士後，亦鮮有選擇到香港與家人生活，在香港落地生根。

特首在新一份的施政報告提到將推動清真（halal）認證，以及透過獎學金等吸引更多東盟學生來港升學，相信這一系列的政策，將進一步加強香港在東南亞的吸引力。近年，香港的各間大學逐步加大與東盟各大學的合作。例如，香港教育大學今年就曾率團訪問汶萊和菲律賓，並與汶萊的達魯薩蘭大學簽署合作備忘錄，推動師資培訓合作。香港理工大學早前亦與胡志明市國家大學加強合作，推動兩地科研與教育資源的合作。這些方面的工作仍有更上一層樓的空間，香港的高等大學學府需要像當年招收內地狀元一樣，積極網羅東盟的頂尖學子，推進與東盟各國大學的合作，逐步擴大香港作為教育樞紐的影響力。

本文作者邱家進為思哲研究所高級研究員。文章純屬個人觀點，不代表香港01立場。

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