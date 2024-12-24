來稿｜登高望遠銳意進取　港澳改革聚力攻堅

來稿作者：楊華勇



中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平20日出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮，並發表重要講話。習主席的重要講話充分反映中央對港澳特區的關心、重視和支持，期待香港與澳門繼續攜手並進，為國家進一步深化改革和推進中國式現代化貢獻力量。

習主席指出，港澳回歸以來的經驗告訴我們，繼續推進「一國兩制」實踐要把握好四條：一要堅守「一國」之本、善用「兩制」之利；二要維護高水準安全、推動高質量發展；三要發揮獨特優勢、強化內聯外通；四要弘揚核心價值、促進包容和諧。習主席提出的四條原則，從堅守「一國」之本到弘揚核心價值，都是為了確保港澳地區的穩定和發展。這些原則不僅有助於維護高水準的安全和推動高質量發展，還強調了內聯外通和包容和諧的重要性。習主席澳門重要講話堅定港澳社會對「一國兩制」實踐決心和信心。

港澳要牢牢把握好習主席所講的「四條原則」，繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，發揮「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢。香港穩步推進落實香港北部都會區各項建設，鞏固提升香港「三個中心」，塑造經濟新增長點，並且保持提升國際化優勢，扮演好內地與國際的「超級聯繫人」，為粵港澳大灣區發展和「一帶一路」建設貢獻香港力量。

「一國兩制」的優勢使得香港和澳門可以在不同的制度下發展經濟，同時享受高度自治的好處。抓住這個機遇，香港可以更好地融入粵港澳大灣區的發展，充分發揮其國際化優勢，勇於開拓創新。未來，香港應繼續鞏固和提升自己的核心優勢，成為內地與國際之間的「超級聯繫人」，在推動「一帶一路」建設和全球經濟合作中發揮更大的作用。這樣，不僅能夠促進本地經濟的繁榮發展，還能為國家的整體發展做出重要貢獻。

香港和澳門在國家改革開放的進程中，不僅是見證者，更是積極的參與者和貢獻者，從中受益匪淺。粵港澳大灣區的深度融合，進一步促進了兩地之間的緊密合作與互聯互通，展現出巨大的發展潛力。「一國兩制」是香港和澳門的重要優勢，使得兩地能夠在「背靠祖國、聯通世界」的框架下，發揮獨特的地位和作用。兩地在保持自身特色的同時，繼續加強交流合作、互相學習借鑒，這種合作和共贏的理念將有助於推動國家在國際舞臺上取得更大的成就。

展望未來，香港將推動香港更好融入粵港澳大灣發展大局，充分發揮國際化優勢，勇於開拓創新，實現高質量發展。穩步推進落實香港北部都會區各項建設，鞏固提升香港「三個中心」，塑造經濟新增長點，並且保持提升國際化優勢，扮演好內地與國際的「超級聯繫人」，為粵港澳大灣區發展和「一帶一路」建設貢獻香港力量。香港與澳門繼續攜手並進，開拓新機遇，共創繁榮，為國家進一步深化改革和推進中國式現代化貢獻力量。

港澳作為中國的重要經濟特區，擁有獨特的地理位置和政策優勢。在國家改革開放的大背景下，港澳可以扮演更積極的角色，為國家的現代化建設和全球經濟合作貢獻力量。登高望遠，要有更宏大的視野和格局，敢於突破現有的框架，銳意進取，推動更深層次的改革。港澳在這樣的方針指引下，將能夠聚力攻堅，實現更多創新和發展。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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