來稿｜港澳「四點希望」：堅定發展信心　承擔更大責任

來稿作者：蔡獻亮



國家主席習近平在香港及澳門特區回歸25週年期間，都對兩個特區「一國兩制」的未來發展作出重要指示及方向，分別提出了「四點希望」。

過去，通常認為港澳的「一國兩制」發展模式各有春秋，可比性不高。但國家自2019年推出建設粵港澳大灣區的重大規劃，經過多年發展已取得初步成果。在當前國際形勢快速變化的背景下，港澳兩地的「一國兩制」模式實則互學互鑒、取長補短，並應在加強交流合作中加快大灣區的一體化建設，提升區域輻射能級，服務國家高質量發展、高水平開放的戰略。

筆者試從習主席講話中及兩地經驗差異中，探討未來香港及澳門的「一國兩制」模式應銳意進取、共同進步的方面。

提振港澳兩地企業家信心 也要求有更大承擔

本次講話中，習主席期許澳門「著力推動經濟適度多元發展，要結合自身優勢和資源稟賦，精準定位、聚焦重點，完善產業發展規劃，加大政策支持和資金投入力度，著力培育具有國際競爭力的新產業。」眾所周知，澳門產業以博彩業為主。澳門曾於《澳門特別行政區經濟和社會發展第二個五年規劃（2021-2025年）》諮詢，提出「加快經濟適度多元發展」，後來更提出《澳門特別行政區經濟適度多元發展規劃（2024-2028年）》。同時，澳門政府早前亦利用新賭牌競投招標的機會，要求博企與當局，共同開展歷史片區（舊城區）活化計劃；六大博企承諾，在未來的10年內將投資1188億澳門元參與舊區活化工作。

事實上，中央對澳門及香港的資本家及企業，都有著更高的期許和要求。作為經濟發展的中流砥柱，港澳工商界過往在國家的高速發展中貢獻卓著、收穫良多。面對當下港澳諸多發展問題，一方面，中國經濟長期向好的基本面不會改變，港澳的發展只會更好，工商界應始終堅定信心、保持戰略定力，在港在澳長期發展。另一方面，工商界應始終與港澳發展同向同行，肩負社會責任，摒棄短期投機思維，以長期主義的目光建設港澳。

鼓勵繼續堅持對外開放 應對地緣政治國際新環境

習主席提出，澳門須著力打造更高水平對外開放平台，進一步加大雙向開放力度，促進同葡語國家全方位互利合作。這與早前「三中全會」通過的《關於進一步全面深化改革 推動中國式現代化的決定》所提到「健全澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制」是一脈相承的。澳門與香港一樣曾經歷殖民統治，對於「葡語國家」一直發揮着重要的功能，為國家積極聯繫。

與澳門不同，香港過去與英美為首的西方國家聯繫較深。但隨着中美博弈的白熱化，美國及其盟友對中國實施進一步的制裁，香港過往在全球化和多邊主義下所建立的樞紐優勢正在減退。因此，香港應善用自身優勢，發展新的朋友圈。與香港不熟悉的阿拉伯國家相比，東盟十國多與香港有傳統友誼，當地的華人更與香港有熟悉的方言連結，而且是看着香港的電視劇長大；東盟亦被不少經濟分析師認為，將是未來世界的經濟動力，香港反而應以發展與東盟關係為目標。

未來，國際關係與地緣政治將呈現更不穩定的態勢，港澳皆不能以一成不變的目光應對動態的變化。作為特別行政區，港澳更應走在對外開放的前列，加強對國際形勢的研究和洞察，積極投身高質量共建「一帶一路」，擴大國際「朋友圈」，打造國家高水平對外開放重要的橋頭堡。

粵港澳深度互信合作 堅定發展方向

本次習主席再次考察橫琴粵澳深度合作區，強調了合作區在促進澳門經濟多元化、便利澳門居民生活就業，發揮「兩制之利」、推進兩地規則銜接和機制對接，以及推進大灣區市場一體化建設先行先試的作用。這對前海、橫琴、南沙合作區的發展同樣有啟示作用。

未來在深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接的工作中，港澳都需要採取更主動積極的行動，利用「一國兩制」的優勢為大灣區建設注入創新動力。粵港澳三地都需正確了解中央的要求，不僅要牢牢把握規劃定位並貫徹執行，更要顧全大局，秉持合作精神，避免同質競爭，真正深度合作發展、實現協同效應，服務國家戰略佈局。

過去無論是澳門居民依法參與國家機關，還是與廣東省深度合作，粵澳合作猶如「如魚得水」，中央更劃定「橫琴粵澳深度合作區」，作為未來澳門發展的新地區，並由澳門「擔正」。相較之下，香港更應把握政策窗口期、全力以赴拼進度。在三中全會精神的引領下，香港各界有必要準確認識全面深化改革的內涵，通過提高治理水平、破除利益固化藩籬，提升政策水平及施政效率。香港的主要官員及高級公務員不僅要對內地各地的政策和社情有深入的了解，更要有「破立並舉、先立後破」的決心和魄力，敢於破除陳規和制度壁壘，才能真正做到「由治及興」，融入國家發展大局。

習主席的講話為港澳和粵港澳大灣區的未來發展明晰了方向和路徑，港澳應貫徹落實有關精神，不應被過去的成就束縛，敢於改革創新，在進一步融入國家發展大局、助力中華民族偉大復興偉業中，開創「一國兩制」成功實踐的新篇章。

作者蔡獻亮是北京港澳學人研究中心研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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