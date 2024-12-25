何建宗｜農業優先區是否城市規劃制度的「潛建物」？

上文提到，農業是經濟活動，受市場影響，保留農業和生態保育不能混爲一談。而政府提出的農業優先區，在香港人缺乏務農動機情况下爲農業發展提出不切實際的産量目標，更無視大灣區以及整個廣東的農業發展。本文則指出，優先區的設立是在原有城市規劃制度下增加額外的限制，對土地發展帶來不良的深遠影響，對鼓勵工商界投資北都更有害無益。



來稿作者：何建宗



要思考這個問題，不妨借用「三農」這個概念分析。國家的三農是指農民，農業和農村。在香港，我們可以把農業分爲「農地」、「農業活動」和「農業地帶」。農地是指曾經或正在進行農業活動的土地。正如上文所說，農業活動由於經濟因素和農業人口大幅减少，大部分農地已荒廢或轉變爲其他用途，這情况並不理想，但是市場力量使然，政府可以做的並不多。至於「農業地帶」，則是城市規劃制度下把某些土地劃爲「農業用途」，屬規劃意向，但它只能阻止和規管非農業用途的活動和申請，但並不能規定土地擁有人從事農業。

一般來說，如果土地擁有人要由農業地帶改劃爲其他土地用途，要向城市規劃委員會提出申請，城規會在審視相關技術評估報告，政府和市民意見後，做出是否改劃的决定。但是，漁護署表明，日後如果發展或改劃申請發生在它劃定的「農業優先區」內，無論土地屬農業或綠化地帶，它都會提出反對。那是在現有規劃制度之上施加額外限制，既不科學也缺乏民意支持。事實上，這種做法也有把「農業保育化」之嫌，即把生態價值不大的農地或荒廢農地的保育程度提升到類似「保育地帶」（CA），基本上不能發展（No-go area）。

這些超前保育構想如果是在政府土地之上，影響尚可接受。（例如大量政府擁有的建築已被劃定爲法定古迹，市民也欣然接受）但由於農業優先區當中，有680公頃是私人土地，而大部分優先區都位於北部都會區內，我們不禁要問，農業優先區是爲建設北都作貢獻還是爲北都「倒米」？

北部都會區是香港未來發展的重點，將會容納三百萬人，是香港發展高科技和其他先進産業，對接河套深度合作區，改善市民居住空間和發展機會的重要規劃。農業在北部都會區的定位尚未明確，甚至可謂一片空白。貿然把大片農地升級爲「農業優先區」，爲北都的未來規劃帶來額外限制而不是拆牆鬆綁，既不必要限制土地的發展潜力，也與北都的發展目標背道而馳。

在可見的未來，香港的經濟一方面繼續通過融入國家發展大局得到發展，另一方面也因爲美西方國家的打壓而充滿挑戰和不確定性；香港必須保持定力，正如夏寶龍主任所言，工商界要積極開拓創新，探索新産業，爲香港培育經濟增長新動能，並支持政府落實長遠發展規劃，拓展發展新空間。農業在香港固然有存在價值，但强行以農業地帶或農業優先區的方式把農地「凍結」，並不等於農業活動會自動出現。而在大灣區規劃下，在香港不可能農業自給自足的大前提下，它的未來應該如何發展，是通過高科技和都市農業這些耗用較少土地的方式升級轉型，還是一厢情願大力發展農業，擴大農地範圍，破壞工商界投資北都的積極性，值得全社會深入討論。

作者何建宗是一國兩制青年論壇創辦人兼主席、特首政策組專家組成員、全國港澳研究會理事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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