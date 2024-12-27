來稿｜川港創新合作及發展前景如何？

來稿作者：張景宜



隨著近年內地創新科技迅猛發展，香港與內地的合作全面深化，而當中除了北上廣深幾個主要城市發展起來以外，其中四川省與成都也成為內地創新科技與生命科學的重要樞紐。不少港商及初創企業都進軍四川，而在月初，筆者就隨同香港科技資訊聯會，與多家業界代表參與了訪問團，在成都展開了為期多天的交流與合作活動。透過了企多家業參訪、行業會議，一同探索了當地電競產業與生命科技的多元化發展及未來推動合作的可能性，著實發現對於年輕人是一個非常不錯的發展路向。

作為西部的核心城市，成都正以驚人的速度朝著科技創新與產業升級的方向發展，從數碼娛樂到生命科技，成都不僅擁有豐富的創新資源與產業基礎，更擁有多個專注於高端技術的科技園區與醫藥研發機構及上市公司。而這次訪問正好見證著成都飛速發展的契機，看到不少讓年輕人發展的機遇。

在出席的多個活動及交流中，我們都感受到當地企業和創科園區的熱情，而成都作為中國電競產業的重要基地，擁有龐大的用戶群體與成熟的產業鏈，而香港在國際化運營、技術創新與市場推廣方面也有著獨特優勢。同時，代表團拜訪了四川大學華西醫院、中西醫結合現代化創新中心、成都國際生命科學創新園，大大促進兩地在醫療技術創新、數字化醫療應用與生命科學研究等領域的深度合作。

而回頭看到北部都會區作為香港科技創新的重要布局之一，未來將成為內地與香港科技合作的核心樞紐，絕對可以結合成都的多個科技園區，如成都高新區為兩地企業的技術轉移與市場拓展提供了堅實支撐。

邱達根和黃錦輝議員積極推動兩地交流，不僅為香港與成都的業界合作搭建了橋樑，也為兩地在電競、生命科技、數字健康等領域的創新合作開啟了新的篇章。隨著成都與香港在電競與生命科技領域合作的逐步深化，蓉港兩地的科技創新合作前景無疑十分廣闊。而成都的高速發展與香港的國際化優勢互為補充，未來的合作將不僅局限於產業層面，更將擴大至人才交流、技術轉移與市場拓展，有利全面多元化發展經濟。

作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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