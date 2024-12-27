方國珊｜加強交流促港澳合作　各展所長謀共同發展

國家主席習近平在澳門回歸25週年慶典上指出，當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期，「一國兩制」實踐也進入了新階段。實現香港、澳門更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻，是新時代「一國兩制」實踐的重要使命。



來稿作者：方國珊



香港、澳門回歸以來的實踐經驗表明，發揮獨特優勢、強化內聯外通，是保持香港、澳門長期繁榮穩定，繼續推進「一國兩制」實踐行穩致遠的重要原則。因而，在遵循國家「十四五」規劃的前提下，積極參與教育、科技、人才一體化發展的推進，是鞏固並提升香港競爭優勢的必由之路。

兩地交流愈加深入 互通有無共鑄新高

今年以來，本港各處的人才交流活動遍地開花，個中常有兩地翹楚不吝傳授經驗，將自身感悟分享給他人，以期互通有無、共創輝煌。

在社區工作方面，自上半年起，便陸續有兩地社區結對儀式舉行。結對夥伴如：南通市通州區金沙街道辦事處與香港荃灣福利住區網絡（荃灣德華及市中心服務隊）；杭州市臨安區錦城街道蘭嶺社區與香港民建聯鰂魚涌社區；及江山市虎山街道市心社區與香港西貢區坑口社區，筆者榮幸參與其中，浙江省江山市代表皆表示——通過相互借鑒社區的成熟經驗，因地制宜開展一些獨具特色的活動，可以在發揮好自身優勢的同時，做到取長補短，互惠共贏。

在創科發展方面，由兩地嘉賓主講的分享活動大受歡迎。

今年10月起，香港中國金融協會歡樂跑團聯合香港科技園（HKSTP），於每周日在HKSTP@Wheelock Gallery舉辦大咖交流分享會。受邀嘉賓來自先進製造業、微電子業及生物科技等行業，通常圍繞相關應用、市場潛力等主題進行分享。主辦方表示，當今世界正經歷前所未有之大變局，全球各地都在不斷加強對科研的支持與投入；他們希望以此活動為契機，把兩地的金融、實業界人士同香港創科界緊密聯繫起來，共同發力將香港打造成新興國際創科中心，更好融入國家發展大局。

把握時代機遇 融入發展大局

簡言之，香港既與內地聯繫緊密，又在不同程度上與各地互聯互通；值此考驗與機遇並存的時代，如何發揮自身特長，成為國內大循環的「參與者」和國際循環的「促成者」，是其作為國際大都市應當積極思考的問題。在堅持「一國兩制」的前提下，以更加開放包容的姿態，廣泛拓展國際聯繫，提升全球影響力和吸引力，方能深度對接國家發展戰略，在構建新發展格局中更好扮演橋梁角色。

作者方國珊是西貢區議員、香港新界中小企總會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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