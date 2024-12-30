來稿｜溝通中外服務青年　港澳書寫「一國兩制」成功實踐新篇章

來稿作者：莊家彬



國家主席習近平在慶祝澳門回歸祖國25周年大會發表重要講話，擘畫了大灣區融合的藍圖，為港澳經濟社會發展指示了方向和路徑，也為港澳社會各界繼續奮進打入了強心劑。在進一步融入國家發展大局、助力中華民族偉大復興偉業中，港澳要繼續做深青年服務，鞏固一國之本，強化內聯外通發揮獨特優勢，用好四大平台，全力服務國家高質量發展大局。

深化青年交流 培養新一代港澳青年

習近平主席表示，青年是澳門的希望和未來，是建設澳門、建設國家的有生力量。作為香港的青年工作者，我們要助力國家培養出心繫國家、心繫港澳、志存高遠、腳踏實地的港澳青年新一代，為「一國兩制」事業培養建設者和接班人；所以在我們要繼續深化青年交流活動，為「一國兩制」行穩致遠保駕護航。

隨著「十四五」規劃走向收官之年，愈來愈多香港青年願意投身於大灣區一體化的偉大事業。據《香港青年大灣區發展指數2023》顯示，近七成受訪香港青年對大灣區發展規劃「認同」或「非常認同」，亦有近七成香港青年願意到大灣區內地城市發展，相較2021 年的41%有明顯上升。

深化青年交流活動，關鍵在於擴闊視野、搭台搭梯，為港澳青年創造更多參與國家「偉大、宏大、重大」項目的機會，增強青年的主人翁意識，切實解決青年在學業、就業、創業和置業等方面面對的問題，在建設世界一流灣區和強大祖國的征程中綻放青春。

強化內聯外通發揮獨特優勢 做好「超級聯繫人」

習近平主席表示，香港澳門的長期繁榮穩定，需要繼續發揮獨特優勢、強化內聯外通發揮獨特優勢、廣泛拓展國際聯繫，深度對接國家發展戰略。目前國際局勢複雜多變，全球發展與安全情勢錯綜複雜，而「全球南方」國家依然堅持發展、團結協作，以獨立自主的姿態參與全球博弈。

香港具有良好的外交基礎資源，不但有兩文三語、中西方文化交流的歷史傳統，更坐擁五所世界百強大學和為數眾多的跨國公司總部，以及極具競爭力的稅務與出入境制度，加上安全穩定的社會環境、國際化的工作及生活模式，是國際人才、資金、思想交匯的理想載體。此外，澳門除擁有與香港近似的工作、生活、文化環境外，與葡語系國家亦有良好的交往傳統。

港澳應積極發揮自身優勢，發展民間外交、地方外交以及與重點國家外交優勢，為國家外交戰略佈局貢獻力量。未來，港澳除維持與西方國家傳統溝通渠道外，應積極拓展和「全球南方」、一帶一路國家，特別是東盟、中東國家和以巴西為代表的葡語系國家的關係，以文化、體育等軟實力領域為切入點，擴展城市影響力和吸引力，在國家高水平開放中扮演橋樑角色。此外，利用港澳「背靠祖國、聯通世界」的優勢，在國際文化、人才、資金、制度的培養和交流發揮獨特作用，做好中外交流的「超級聯繫人」，成為國家與一帶一路國家、「全球南方」交往的「前哨站」。

用好四大合作平台 為社會注入「新質生產力」

大灣區以不到全國0.6%的國土面積和6%的人口總量，創造全國11%的經濟總量，是國家經濟發展的重要引擎。作為大灣區科技創新的重要平台，橫琴粵澳深度合作區、前海深港現代服務業合作區、南沙粵港澳全面合作示範區、河套深港科技創新合作區深圳園區肩負著發展新制生產力，助力灣區建成全球科技創新高地及新興產業重要策源地的神聖使命。

香港目前要建設創科中心，發展新型工業化；澳門經濟需要適度多元化，在未來，依托以上四大平台，粵港澳三地可以繼續探索創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈的「四鏈」融合，逐步形成共商、共建、共管、共享的創新治理機制，為大灣區一體化和國家科技創新發展再立新功。

作者莊家彬是中華全國青年聯合會常務委員、香港各界青少年活動委員會執行主席、香港中華廠商聯合會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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