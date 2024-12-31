來稿｜「龍」仰馬翻過一年　蛇形輾轉具挑戰

來稿作者：陳文坪



歲末回首，2024雖是龍年，但並沒有如預期般「龍飛鳳舞」的繁榮景象，反而是「龍」仰馬翻的一年。

2024年，俄烏戰事非但沒能減緩，反而更加激烈。歐美不斷繼續提供能量更大的武器裝備，還放寬烏克蘭軍隊使用西方武器的射程限制，烏軍更利用西方導彈長驅俄羅斯境內，而且也短暫攻佔俄羅斯邊境庫爾斯克地區。 俄羅斯在「無計可施」的情況下，變得更加窮兇極惡，甚至使用超音速導彈攻擊烏克蘭領土與能源設施，而超音速導彈還是處在實驗性階段。可見，無疑具高強度的破壞性。

中東的以色列、哈馬斯衝突更是一波高過一波。以色列從東南西北把哈馬斯團團圍剿，到處狂轟濫炸，巴勒斯坦加沙地區早已成為廢墟，醫院、學校、民房如發現一個哈馬斯分子在活動，以色列就不顧一切，必將剷平。美其名是對付恐怖分子，但100個死傷者中，99個是平民百姓。破壞性是殘忍的。

中東戰火外溢至黎巴嫩、也門，伊朗支持的真主黨頻頻向以色列境內發射火箭、無人機攻擊。以色列也還以顏色打擊。導彈在黎巴嫩各地開花，建築物轟然倒塌已司空見慣。說是清除真主黨軍事、軍備倉儲，誰能保證建築物被炸沒有傷及無辜？

不但如此，以色列、伊朗也相互攻擊對方領土設施，雙方雖有所節制，但仇恨早已成了死結。何時再爆發？即便是上帝，也未必知道。

以上戰爭（事）的破壞性是慘重的，不但是硬件設施被破壞殆盡，更是仇恨的疊加、累積、對人類與心靈造成的創傷、痛苦、慘劇不可謂不大，而且影響深遠。

而中東另一個國家敘利亞，內戰已久。在阿薩德政府統治下，雖獲得俄羅斯、伊朗的支持，但經濟長期萎靡不振，人民生活在苦難中。敘利亞反對派叛軍沙姆解放組織利用俄烏戰事、以哈衝突的契機，在俄羅斯難以顧及阿薩德政府，而以色列也牽制伊朗，阿薩德無法獲得物資支援下，一舉攻克敘利亞首都大馬士革，阿薩德總統只能落荒而逃，長達24年的統治也被推翻。長久的戰事所造成的破壞，無疑是百廢待興，加之內部紛爭不停，說要重建家園，談何容易？

中東也門叛軍胡塞武裝組織，也日益猖獗，藉以哈衝突事件，聲援哈馬斯，對途經紅海、亞丁灣及附近航道的商船貨輪公然襲擊。許多貨輪為避開紅海只能繞遠行程，運費也隨之高漲。可說破壞了海上安全。

東北亞的朝鮮，不顧聯合國的禁令，不時試驗發射中長程導彈。月前，更變本加厲，派兵加入俄羅斯軍隊攻打烏克蘭。其行動不亞於「侵略」他國的行為。對東北亞的穩定起着破壞性的作用。

菲律賓小馬可斯總統利用「美菲協議」來壯膽，菲方補給艦在南中國海有爭議的島礁與中方船隻不時碰撞。小馬可斯更是公開宣示，任何造成人命傷亡就是啟動「美菲協議」的條件；除此之外，他還允許美軍在菲律賓呂宋島北部部署最新型的陸基「堤豐」武器系統（Typhon Weapons System），作為與菲律賓軍事演習之用。這一導彈系統可配備射程450公里的「標準6」超音速導彈，和最大射程超過1600公里的「戰斧」巡航導彈。不但對區域和平沒有幫助，反而造成緊張，也破壞區域穩定。

政情上，2024年國際政治也是動盪的一年。歐洲主要國家如法國總統馬克龍政府今年已經換了三位總理。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）也在12月16日議會信任投票未能獲得支持，只能提前大選，成了看守總理。歐盟兩個最大國家與經濟體，政府相繼不穩定，對國際社會的影響不言而喻。

2024年美國總統大選，民主黨拜登總統中途被「勸」退選，副總統哈里斯（賀錦麗）代表民主黨競選總統，結果是如當選總統特朗普先前說的，對比拜登，戰勝哈里斯的選戰更容易打。事實也是如此。 不過，特朗普的二度當選，對國際秩序的衝擊及破壞性已有預判。否則，西方許多國家就不會抓緊機會與東方打交道、進一步合作的態勢。

韓國總統尹錫悦的戒嚴令所引發的政治動盪，不單是青瓦台權力爭鬥問題，還會影響整個東北亞的局勢。這一「魯莽」行動對韓國社會、政局的破壞性已經顯現，對國際社會的影響不容小覷。

展望2025年，隨着美國新一任總統上台執政，特朗普的執政團隊提名人選個個鷹派記錄，美中貿易摩擦加劇已難以迴避。世界兩大經濟體的貿易戰，不但傷及自身，也會波及其它經濟體的增長。 英國媒體日前引述多名專家報道，特朗普團隊成員向這些專家透露有意讓美國退出世衛組織。如果美國真的退出，世衛將失去最大的資金來源，因美國過去兩年年捐佔世衛資金的16%。這一破壞性將削弱世衛應對全球公共衛生危機的能力。

2025年，俄烏戰事短期難以結束，必將拖累歐盟經濟發展。後疫情時代的中國，受房地產的拖累，人口老齡化出現，年輕人失業率高企，經濟轉型面臨艱鉅挑戰，都會阻礙中方經濟的發展。

反觀東南亞的一年，在東盟（ASEAN）區域組織裏堅持站穩立場，無論是東盟+3還是東盟+8都不選邊站。在中美貿易戰的衝擊下，東盟成了許多企業商家搬遷的生產地、投資國；外資不斷流入，經濟也取得不錯表現。

美國增加關稅的叫囂聲也此起彼伏，這必將影響全球經濟、貿易。各經濟體會如何應對？只能走一步看一步。但比起2024年的「龍」仰馬翻，2025年的杯弓蛇影、蛇行輾轉，會是個充滿挑戰的一年。新一年即將到來，祝讀者新年快樂！

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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