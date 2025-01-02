楊莉珊｜夢雖遙，追則能達；願雖艱，持則可圓

日月其邁，歲律更新。新年前夕，國家主席習近平發表了2025年新年賀詞。習主席在新年賀詞中指出：「夢雖遙，追則能達﹔願雖艱，持則可圓。」腳踏實地，埋頭苦幹，積跬步以至千里，就一定能夠把宏偉目標變為美好現實。



在這個關鍵時期，香港的發展確實面臨著前所未有的機遇和挑戰。有中央的支持，特區政府和社會各界的齊心協力，香港有能力迎接並克服任何困難，實現繁榮和穩定。「一國兩制」進入新的階段，這為香港提供了新的發展機遇。只要我們堅定信心，保持團結，積極推進改革和創新，香港一定能在這條偉大的道路上大步前行。讓我們滿懷激情，迎接新的一年，祝願祖國繁榮昌盛，香港在由治及興的大道上再創輝煌！



來稿作者：楊莉珊



當前和今後一段時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興的關鍵時期，「一國兩制」實踐也進入新的階段。在前進的道路上，香港還會遭遇挑戰，但有中央支持，有特區政府和社會各界團結一心，足以跨越一切障礙，踏平所有崎嶇。

剛過去的2024年，無疑是充滿挑戰和困難的一年。去年，特區政府完成《基本法》第23條立法和《香港國安法》的實施，為香港的社會經濟發展提供了堅實的保障。在「一國兩制」的最佳制度安排下，香港成為全球唯一匯聚中國優勢和國際優勢的城市，這是非常獨特且寶貴的。香港重新成為全球最自由經濟體，國際金融中心排名重上全球第三，以及在新興初創生態系統排名亞洲第一和全球第三，這些成就都是香港再造輝煌的重要基礎。

同時，香港的經濟增長確實面臨挑戰。根據報導，香港的經濟增長預測已經從原來的3%下調至2.5%。此外，財赤連續3年突破千億。這些挑戰主要來自於中美關係的緊張和全球經濟的不確定性。1月20日特朗普便會重返白宮，他的「美國優先」理念是以犧牲別國利益為代價的。當美國升級關稅戰、貿易戰和科技戰，必對依賴國際貿易的香港造成一定程度的打擊；而他的擴張性政策一旦引發高通脹，可能觸發美聯儲放緩減息，屆時香港股市、樓市、消費零售市道均會受壓。

在當前國際形勢下，中美對抗愈演愈烈，加上環球戰火不斷，確實給全球經濟和政治帶來了許多不確定性。俄烏戰爭、中東局勢以及其他潛在衝突，都使未來更加動盪。香港作為中國的一部分，面臨著特殊的挑戰。隨著大國博弈的加劇，香港確實難以保持獨善其身。香港需要在這樣的局勢中保持靈活，積極應對各種挑戰，並尋求在國際和國內環境中的平衡與發展。

國家是香港的強大後盾，中央已準備加強力度提振經濟，香港可望受惠。在當前外部形勢變幻莫測的情況下，香港保持沉著冷靜、避免自亂陣腳是至關重要的。為應對挑戰，香港需要採取積極措施，以維護其作為全球金融中心的地位。首先，香港應深化與內地的經濟融合，充分利用粵港澳大灣區建設的機遇，增強在科技創新和金融服務方面的競爭力，減少對國際市場的依賴。其次，香港應加強與東南亞國家和歐洲的經濟合作，分散來自中美對抗的風險。

香港需要抓住機遇，拼經濟謀發展，進行改革升級轉型，從而實現長期的繁榮和穩定。這意味著香港需要在以下方面努力——改革和升級轉型，推動創新科技，支持初創企業，鼓勵科技研發，促進傳統產業的轉型升級，提升競爭力。加快融入國家發展大局——積極參與「粵港澳大灣區」建設，利用區域優勢促進經濟協同發展。配合國家「一帶一路」倡議，拓展國際市場。維持和擴大與全球主要經濟體的貿易聯繫，吸引國際投資。發揮香港作為國際金融中心的優勢，強化資本市場功能。

過去六七年間，中美之間的角力確實非常激烈，但北京一直以堅定的態度應對，美方若有決定性手段，相信早已採取行動。然而，在這樣的國際局勢下，雙方的對峙並未發生根本性改變。

雖然地緣政治環境對香港不利，但國家作為香港最強的後盾，確實給予了香港很大的支持和保障。展望新一年，中央政府預計將繼續採取一系列措施，刺激內需、穩定樓市以及協助地方債務問題，這些舉措有望給香港帶來正面的影響。

加快融入國家發展大局，積極參與粵港澳大灣區建設，能夠為香港的經濟升級轉型提供更強大的動力。大灣區建設是香港更好融入國家發展大局的最佳切入點。2023年4月，習主席在廣東考察時強調「使粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點、高品質發展的示範地、中國式現代化的引領地」，為推進粵港澳大灣區建設指明了前進方向。資料顯示，2022年粵港澳大灣區經濟總量突破13萬億元人民幣，綜合實力顯著增強，國際一流灣區和世界級城市群建設邁出堅實步伐。

特區政府會繼續以香港所長，服務國家所需，積極推進大灣區建設，加強香港與其他大灣區城市之間的互聯互通，為國家發展作出更大貢獻，同時亦為香港的發展創造更寬廣的空間和機遇。

在中華民族偉大復興的中國夢裏，也有著香港七百萬同胞的夢，東方之珠的經濟更繁榮、國際金融中心地位更鞏固、社會更和諧安寧、國家民族自豪感更強。希望在不久的將來，我們能共同見證香港的再次輝煌，為中國夢的實現增添光彩。你的夢想，也是無數港人和中國同胞的共同夢想。讓我們一起努力，共創美好未來。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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