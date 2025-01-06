來稿｜發展好緊要，賺錢更緊要

來稿作者：周海平



2025年《財政預算案》即將出台，全港市民翹首期待特區有新的扭虧為盈的大舉措。

社會各界對香港特區2024年度，財政錄得1500億港元赤字，各界擔心和緊張，政府壓力山大，都是可以理解的。這一年多來，特區政府卯足了勁，「拼經濟，謀發展」，努力提振香港的經濟，顯示出要大幹一場的雄心和決心。一系列的「盛事經濟」活動，投資峰會；煙花匯演；體育比賽；明星演唱會；熊貓展示；一簽多行，讓740萬人的香港社會，到處是遊人如織，好不熱鬧。

尤其是前一陣子，政府牽頭的新界北都會區投資意向推介會，以及近期政府公佈的新界北發展規劃和藍圖，還有香港理工大學校長的令人鼓舞的推介，明顯感受到特區政府「想有為」的發展氣勢，市民為之歡心雀躍，充滿了期待和遐想。

但發展就是發展，與賺到錢還是兩回事。雖說發展是賺錢的前提條件，但賺錢卻是臨門一腳的大功夫。

聽說香港過去的賺錢本事：

一靠金融中心、航運中心以及房地產等老三樣產業的貢獻。據說至少佔據了香港財政收入的半壁江山。在我眼裡，金融中心一定指熱錢扎堆的總量；新上市公司（IPO）的數量以及融資的額度；航運中心肯定指得是貨櫃的數量以及船運的數量；而房地產則離不開土地的交易宗數。當然，土地價格應該越來越貴，而非越來越便宜。這些都是具有指標意義的關鍵詞。

二靠香港獨特的中西合璧的模式和人才。說到香港的中西合璧，我理解：一是香港有一個在普通法框架下的商業文化，以及一批熟悉國際交易的人才；二是獨特的社會民風與生活方式。香港歷來沒有大企業。社會運作也是小政府，大市場，低稅制，完全自由主義。這或是香港管治的基本顏色。

一直以來，香港人習慣中間商的思維，做事謹小慎微，生意善於算計，頭腦精明而醒目，絕大多數行業都是穩陣的抽水生意。金融也好，貿易航運和旅遊零售也罷，凡事都講究落袋為安。這是不爭的事實。幾十年思維定勢，一時半載，要香港人改過來其實不容易的。

我好想知道：老三樣產業現在是否還有賺錢效應，還是商業模式以及人才需要新的轉型。這些優勢還在嗎？還是已經落後了。但萬變不離其宗。發展不去說他，賺錢還是第一位的。老話說「人無遠慮必有近憂」。

我理解香港的遠慮是未來的10至20年，香港在中央政府的大力支持下，快速融入國家發展大計，尤其是大灣區經濟和新界北國際都會建設項目，做成一個都不得了。都是巨無霸的天文數字。

近憂是什麼？我認為，是未來的5至10年，香港的賺錢效應在哪裡？我看到很多人總喜歡拿香港和廣州比，和深圳比。比房價，比物價，比吃喝，比這兒比那兒。其實都是表面現象。老實說，香港比不得廣州，更比不得深圳。廣州和深圳是流動性很高的移民城市，香港是流動性極低的生活城市。所以有人說香港的財政包袱是很重的，我覺得有道理的。

過往，我聽到有一個政府高官說，「來港都是客」。其實，來港何止都是客。持有單程證來港的各種人士，就是妥妥的香港居民。一生一世你都要管他（她）的。即便「高才通」計劃，還是傳統的單程證計劃，都是這樣的方式。

所以，我覺得，香港的現實是既要抓「遠慮」，更要抓「近憂」。發展雖然重要，賺錢其實更為重要。為此，我提三點不成熟的建議：

第一，政府作為有重要話語權的大股東，全力推動新界北國際都會區建設項目以及新填海項目，把「一國兩制」的香港模式發揮淋漓盡致；敢於創新服務內容，敢於大膽嘗試合作方式。就像澳門特區一樣，一切以政府穩定賺錢為根本目的；無需凡事都講政治，並在公佈的時間表下完成項目建設，GDP總量比目前香港翻一番，成為香港的新名片，以及香港的新質生產力。

第二，都說香港的醫療服務以及教育水平在亞洲首屈一指。面對已經到來的全球老齡化社會，以及更多的父母希望為子女提供優質教育的普遍心理。我理解，這或是個巨大的賺錢商機。香港應該主動出擊，抓住這波機遇，乘勢而為，把香港的醫療服務以及教育的軟實力，推向全世界，成為香港真正的金字招牌。香港人的知識和技能，完全可以做到的。

第三，香港是妥妥的中國主權下的特別行政區，也是世界各類商人和熱錢願意扎堆的地方，香港應該淡化地緣政治氣氛，突出「一國兩制」的獨一無二的管治思維，把普通法落實到社會的方方面面。努力打造成為中國的後花園。一旦香港成為中國的後花園，香港就是真正的舞照跳，馬照跑的開放地區。香港的物流，人流，信息流自然就都有了。香港要扮演真正的「背靠中國，聯通世界」的角色也就有了。

俗話說「種得梧桐樹，鳳凰自然來」。香港的梧桐樹，就是更加清晰的「一國兩制」的產品和服務，以及香港作為中國後花園的一切必要條件。到那時，你還怕鳳凰不會（回）來嗎？不言而喻。

沒有人不熱愛這塊土地，更沒有人不熱愛香港。

作者周海平曾在廣東電子電器製造企業任職，現為退休人士，來港定居15年。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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