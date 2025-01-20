來稿｜若要禁加味煙，是否也要禁果味酒和口味薯片？

來稿作者：林芷楓



近日政府打算禁止加味煙，引起了社會上的廣泛討論。政府控煙政策的一個主要論點，是水果味或其他口味的煙草產品更易吸引年輕人和女性嘗試吸煙。然而，這個論點存在明顯的邏輯漏洞及帶有歧視性。

首先，這種觀點暗示女性比男性更容易被產品的口味所吸引，彷彿女性的判斷力較差。這是否反映由一群男性主導的政府當局，可能存在著某些性別偏見，因此用較為偏頗的眼光去衡量女性群體？事實上，香港女性的學歷水平已超越男性，根據教資會數字，香港2022/23學年教資會資助的高等教育課程學生，女性為53,080人，高於男性的49,442人，將女性視為弱者的思維必須改變！

更令人費解的是，同樣危害健康的酒精產品，政府卻沒有太多規管，各種口味的酒精飲品，可以光明正大地在便利店和超市公開銷售。如果按照政府邏輯，加味煙因為容易入口，容易引誘市民吸煙，那政府是否也應該禁售容易入口的果汁酒，以減低市民酗酒機會？更甚的是，是否要禁所有「好味」而不健康的產品？例如不同口味的薯片？而且有研究指代糖（阿斯巴甜）含有致癌物，難道也要禁止嗎？

事實上，現行法例已經禁止售賣煙草產品予未成年人士，控煙重點應該放在教育工作上，只懂擴大違禁品範圍或會令青少年反感甚至產生逆反心理。至於成年人，只要行為合法，應該有權作出自己的選擇。且值得注意的是，目前亞洲並沒有任何國家或地區全面禁止加味煙。過於嚴厲的禁令只會推動黑市交易的發展，不但更難管理，更會損害香港形象。

因此，與其一刀切禁止，政府應該採取更務實及貼近國際趨勢的做法，將控煙規管的重點轉到其他替代性煙草產品上。畢竟，單純依賴禁令是一種懶政，真正的惠民施政需要平衡各方利益，考慮不同持份者的需求。

作者林芷楓於加拿大主修歷史，近年回流香港，曾任職教育顧問、慈善組織及公共事務工作。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。