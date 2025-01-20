來稿｜文明世界的威脅論等同「盜賊」

來稿作者：陳文坪



文明世界裏，掌權者可以作一時之「強盜」，但不可能作一世之「強盜」；權力在手時，用對了可以留芳千古，搞侵略會遺臭萬年。奉勸當權者不能一手遮天蔽日，否則，總有一天，會被歷史審判。

即將於1月20日二度入主白宮的美國總統特朗普日前直言，他不排除通過軍事手段來奪取巴拿馬運河與格陵蘭島控制權，同時威脅要動用經濟力量把鄰國加拿大併入美國。他還威脅說，丹麥應放棄對格陵蘭島的控制，否則將面對高額關稅。

特朗普的這番言論一齣，引起國際譁然。不但受到巴拿馬、芬蘭、加拿大政府與人民的反對與譴責，也受到國際社會的批判。巴拿馬政府明確表示，巴拿馬運河主權不可談判，運河的管理權完全掌握在巴拿馬人手中。巴拿馬運河屬於巴拿馬人民並將永遠如此。可說是擲地有聲，毫無含糊說不。

巴拿馬運河全長82公里。美國與巴拿馬在1977年簽署《巴拿馬運河條約》後，美國着手將控制權移交給巴拿馬。到1999年，運河完全移交給巴拿馬政府，並由其所屬的巴拿馬運河管理局管理至今。現在，特朗普公然叫囂，巴拿馬運河是美國挖掘的，要再拿回，簡直視《巴拿馬運河條約》如還未生效一樣，無視國際法律的有效性。

格陵蘭島是丹麥的殖民地，現在仍是丹麥的一部分，2009年獲得了自治權。丹麥首相重申，自治領地格陵蘭島是「非賣品」，格陵蘭島屬於格陵蘭島人民。而自治政府總理穆特·埃格德此前表示，格陵蘭島是「非賣品」，絕不會出售。面對強權，小國寡民也沒有膽怯，敢於向特朗普表達心聲。

格陵蘭是世界最大的島嶼，屬於大陸島，面積216.6萬平方公里，人口不到60,000，土地80%都被冰雪覆蓋。位於北美洲東北，北冰洋和大西洋之間，西面隔巴芬灣和戴維斯海峽與加拿大的北極島嶼相望，東邊隔丹麥海峽和冰島對望。由於地理位置特殊，特朗普非常嫉妒，揚言軍事侵略奪島。

加國總理杜魯多在接受美國有線電視新聞網（CNN）的採訪時也表示，特朗普炒作的吞併加拿大「不會發生」，加拿大人對自己是加拿大人「感到非常自豪」。東西方媒體都相繼報道，「吞併加拿大」是特朗普的「障眼法」，目的無非是轉移視線，因之前特朗普曾揚言向加國產品加徵高關稅的注意力。

加拿大的國土面積有998萬平方公里，是世界面積第二大國家，僅次於俄羅斯。 而美國的國土面積是937萬平方公里。一個加拿大比美國的國土還大。美國有51個州，特朗普要加拿大成為美國的第52個州，「吃」得下嗎？實在是不自量力。

對於特朗普的言論，法國外長巴羅、德國聯邦政府發言人黑貝施特賴特、波蘭外交部副部長舍伊納都公開表示反對，並說特朗普發表的相關言論暴露了世界面臨的強權政治威脅。法國和歐洲不應被「恐嚇」，而要在軍事實力、提升競爭力等方面加強建設。格陵蘭島屬於歐盟領土，歐盟絕不會放任其他國家侵犯其主權。美、法雖是北約成員，但法國對歐盟的領土，對維護歐盟立場鮮明，毫無退怯。

特朗普二度當選美國總統，未上任就先口出狂言，要這要那。他的這種行為不但是霸權主義作祟，而且目無國際法則。他的這種心態猶如舊社會時代鄉下的惡霸，對鄰居動輒喊打喊殺，東西不給的話，就強奪，利用惡棍手段來控制別人，相信美國人民是不會支持的。

就如美國法官不向權力低頭，堅持從法律角度看案件，以法律為依據，判處特朗普偽造商業記錄罪成。日前，紐約州法院法官作出最終裁決，宣判特朗普無條件釋放。至此，特朗普成為美國歷史上首位被刑事判決的總統。

還有，美國國務卿布林肯也公開批評特朗普的這番言論，而且還說不會發生（這件事）。可見美國政壇、司法體制還是有講理的人，在是非面前，說真話，不附庸；作正確之事，不怕秋後算賬。對犯案者，在證據確鑿時，即便是即將上任的總統，也敢於對他治罪。

不過，特朗普二度上台，這個世界多了一顆「定時炸彈」。特朗普的公然威脅論，不但在破壞國際法則，在文明世界中，也與「盜賊」無異。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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