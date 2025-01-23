來稿｜長痛不如短痛　滅赤必須面對現實

來稿作者：簡永哲



新一份財政預算案下月公布，財政司司長陳茂波近日積極做「期望管理」，先說本年度財赤少於千億元，再預告開源不能急，即講明政府短期內無法大幅增加收入，現只能靠節流來滅赤。眾所周知，撇除發債當收入的款項，政府實際財赤其實高達2,000億元，財爺除了用「削1%經常開支」的慣技扮節流外，繼續迴避薪酬支出是最大開支這個現實。需知道公務員連同資助機構員工的薪酬，達3,000億元以上，佔全年總經營開支一半，筆者認為，如要盡快滅赤，沒有比減薪更有效，而所謂「公務員減薪商界必跟隨」理論，純為將其他打工仔拉落水，今時今日已站不住腳。

本屆政府班子一上任便面對財赤，財爺陳茂波近年不斷發債，又調撥土地基金的1,000億元入帳，才能「整靚盤數」，將本年度財赤降至1,000億元以下。慣性掩耳盗鈴的他，這數年來最確實的節流方案，只是每年削1%政府部門經常開支，以24/25年預計的5,800億元計，即約58億元，作用十分輕微。因為政府最近一個年度，經常開支按年已多了7%，即381億元，加7%又象徵式減1%，其實只是數字遊戲；即使各部門將連續三年（至2026/27年度）削1%經常開支，三年總共估算僅「慳」約117億元，但實際上這些年來經常開支從來無真正減少過。

要檢視如何節流，先要了解政府總開支其實分為兩部分，「經營開支」及「非經營開支」，24/25年度料合共高達7,769億元。「非經營開支」主要是一些建新設施如新醫院，以及購買新產材等基本工程費用，每年浮動，但近年也過千億元計，故其實有減省空間，不過難以掌握，在此不談。至於「經營開支」又分為「經常開支」及「非經常開支」，後者數目通常較小且浮動很大，故官員常提及的只是前者。薪酬一向佔政府經常開支很大比重，以23/24年為例，公務員薪酬及有關開支（包括強積金等）高達1,562億元，約佔經常開支26%；另一個較少提及的是資助機構員工薪酬及有關開支，原來也差不多，達到1,554億元，同樣佔約26%，即兩者合共佔經常開支約52%。

現時全港最大的政府資助機構是醫管局，根據醫管局23/24年報，上年度員工薪酬開支高達624億元，當中5位最高薪人員的年薪合計近2,900萬元，按年升近130萬元，其中行政總裁高拔陞年薪近680萬元，高過特首及司局長們，坊間一早已對此有不少批評。因此，筆者認為，與其「慳細唔慳大」，最適當的節流方案，就是削減薪酬及有關開支，公務員及資助機構員工兩部分都應該下調。這其實並非新鮮事，2003年起公務員曾5次凍薪、3次減薪，醫管局員工沙士時亦曾減薪，2020年則被凍薪，而機管局及市建局等高層在2020年一齊減薪，並說這是「與市民共渡時艱」。

減薪當然會惹來受影響人士反彈，尤其是減公務員薪酬。官員、議員及行政會議成員近月紛紛出來唱反調，反對的理由不外乎是說公務員減薪商界必跟隨，有連鎖效應，影響全港打工仔，亦削弱消費力。這些舊觀念隨著公務員不再是「鐵飯碗」，加上近年的移民潮，其實已不是甚麼金科玉律。不妨看看近年數據，在新冠疫情政府帶頭凍薪的兩年，香港人力資源管理學會調查指2021年有68.6%機構加薪，30.5%凍薪，另有1%減薪，中小企加薪1.4%至2.8%；2022年則有96%機構加薪，4%凍薪，中小企加薪3.6%至3.9%。

明顯地，在經濟不景氣之時，商界一定會自己作出衡量，應該減薪裁員會自行決定，不會死頂等到公務員減薪才跟隨，而當要加薪時，通常比政府更進取。說穿了，官員、議員及行政會議成員其實是「既得利益者」，公務員一旦減薪，他們必定受牽連，所以行會成員湯家驊受訪時大力反對減公務員薪酬，反而提議加大削減政府部門開支至3%。筆者再退一步想，政府官員以往決定減薪凍薪時，難道沒有上述的擔心嗎？特別是財爺陳茂波，他2012年起出任局長，再到司長，經歷過三屆政府，為何今時今日就不用「與市民共渡時艱」呢？

筆者認為，政府短期內無能力開源，始終不能避免行減薪這一步，長痛不如短痛，越早執行越好。然而減薪不一定要一刀切，可參考前人經驗，當年沙士時任財爺梁錦松提出「033」方案，即首年凍薪，之後兩年各減3%薪酬，雖然惹來個別公務員不滿而引起訴訟，最終終審法院裁定政府勝訴，減薪完全符合《基本法》。20多年後，減薪幅度及如何執行，可以詳細再想，有學者提議減公務員10%薪酬，這可能太進取，但如果公務員與資助機構員工各「分擔」一半，各減5%（可分階段），相信會比較易接受，這樣一來，一年可合共為政府慳300億元有多。

《基本法》列明，香港特別行政區的財政預算以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長率相適應。所謂「量入為出」，廣東話最傳神的演譯就是八個字：「應使得使，應慳則慳」，決定甚麼是「應該」，要靠官員的智慧，對於財爺陳茂波，大家信心有多大？

作者筆名簡永哲，現為自由工作者及公共政策顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。