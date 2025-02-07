來稿｜全世界都在改善勞工福利，香港呢？

來稿作者：黃遠康



踏入2025年，世界經濟仍然未能擺脫2020年初引發的全球疫情，以及過去幾年緊張地緣政治局勢帶來的衝擊，不論是已發展地區，抑或是新興市場都正在各出奇謀提振各自的經濟。其中，亞太地區更是磨拳擦掌，致力吸引頂尖人才及所需的技術勞工。除了推出簡化簽證及定居安排等措施之外，近來更加大幅改善各項勞工福利。

新加坡推四天工作 台灣鼓勵弱勢社群就業

以新加坡為例，銳意發展金融業及創科業的他們，就開始循「工作與生活平衡」的思路出發，除了向合適的人才提供薪金優厚、發展機會龐大的工作之外，亦會關心他們的工作時間及其他配套。作為亞洲工時最長的發達經濟體，每年僱員平均工時高達2200小時的新加坡，在2024年12月向廣大打工仔女送上一份令人羨慕不已的禮物，實行協商性「四天工作制」。

所謂協商性「四天工作制」，是指僱員有權向企業提出申請縮減工作日數及時數，最多為每周工作四天。然而，因應各間企業經營狀況的不同，有關申請不一定獲批，惟公司必須以書面形式解釋申請被拒的原因。除了工時之外，如果僱員認為現時職務不一定要待在辦公室才可完成，亦可以同樣程序申請在家工作。

雖然根據當地媒體的調查顯示，只有16%企業有意跟從這個安排，反映絕大部分打工仔女仍然未能享受「四天工作制」。不過，既然新加坡政府已經踏前一步，相信未來能夠受惠的僱員只會有增無減。而對於灸手可熱的人才而言，肯定更加樂意在願意保障僱員工作與生活平衡的社會中落地生根，令當地長遠而言可以吸納更多各行各業的精英，有利促進經濟發展。

除了吸納人才之外，亦有其他地方致力加強保障基層勞工的權益。在今年元旦開始，台灣推出多項改善措施，為基層僱員帶來許多好消息。例如最低工資方面，時薪由183元調升至190元台幣（約47.5港元），增幅超過4%，不但高於香港的水平，而且跑贏當地通脹率，反映基層勞工的生活質素有所提升。

除了保障勞工的收入之外，當地亦高度重視在職學習的情況。類似香港的持續進修基金，台灣亦有名為「產業人才投資方案」，鼓勵勞工透過報讀課程學習實務性或跨行業的技能。雖然資助上限為10萬元台幣，與香港的25,000元資助額一樣，惟台版進修方案是以3年為期限，即勞工在完成課程後的3年，可以繼續獲得補貼下學習其他技能，讓當地僱員有更大誘因不斷進修自我提昇。

至於弱勢社群方面，為了鼓勵更多現正領取社會福利人士、傷健人士、單親媽媽等群體重投勞工市場，增加他們獲得聘用的機會，當地勞工部門亦推出「服裝儀容整備服務計畫」。只要經過經濟狀況評審，即可獲得每年最高2,500元台幣（約650港元）的津貼用於購買新款衣物，加強他們求職的信心。最近，當地更加設立求職者用餐及交通費津貼，每次最高可以申領300元台幣（約75港元），減輕失業人士的求職負擔，令他們有更大可能重投勞動市場，自力更生。

追趕各地步伐 提升本港競爭力

面對亞太區內各個主要競爭對手如狼似虎地推出各種勞工福利措施吸納精英人才和技術勞工，香港絕對不應坐以待斃。即使特區政府推出不同的人才輸入計劃，勞動人口止跌回升，但始終未能回復至疫情前399.6萬的高峰。加上在人才來源方面，根據去年的數字顯示，超過九成的高才通申請人來自內地，來自歐美地區的人才則僅佔1%左右，反映即使特區政府賣力地推出各種措施廣納全球人才，但是不論從質或量而言都未算理想。

一方面商界抱怨請人困難，人手不足下難以維持經營；一方面政府認為缺乏足夠的人才推動產業多元發展，反映社會在人手補充和人才招募上仍有進步空間，而改善辦法就只有一個，提升待遇。事實上，港人工時過長的問題早已為人垢病，但是標準工時始終只聞樓梯響；多年來勞工團體及婦女組織不斷提倡家庭友善政策，惟絕大部份措施仍未以立法方式提供保障；離線權、在家工作、四天工作制等已經在多個西方國家落實的先進權益至今甚至仍未在社會充分討論。當區內主要競爭對手在提升勞工權益上大展拳腳，而香港則繼續固步自封，就難以在人才爭奪與經濟發展中爭一日之長短。

工作與生活平衡已經不再是新世代僱員的夢想，而是基本要求。特區政府除了應該善用背靠祖國，聯通世界的優勢之外，亦應積極審視世界各地吸引人才及增加人手的政策，讓香港經濟重新注入活力之餘，也讓各個階層從發展之中受惠。

作者黃遠康是工聯會西貢區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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