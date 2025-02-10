來稿｜怎能將兩蚊乘車福利責任推諉予營辦商

來稿作者：黃宇翰



財政預算案月底發表，社會各界翹首以盼，期待財爺陳茂波有何招數紓解政府財赤，在一眾現行政策中，兩蚊乘車優惠成為焦點。雖眾聲喧嘩，理性討論佔絕大多數，惟筆者留意到近日有些怪論令人側目，有政黨將兩蚊乘車優惠開支矛頭指向公共交通營辦商，建議他們將目前長者票價優惠適用年齡由65歲下降至60歲，即變相將60至64歲人士出行的福利補貼開支，推諉至營辦商。至於理由，就是簡單一句「履行社會責任」。但明明現在巴士公司早已主動收取長者乘客半價，惠及為香港勞碌半生的老人家，不正正是在履行社會責任？

事實上，在2020年的「兩蚊乘車優惠全面檢討報告」中，將政策原意寫得清清楚楚：「目的是鼓勵這些羣組多參與社區活動，以達致建立一個關愛共融社會。」換言之，兩蚊乘車優惠是政府的福利政策，而補貼的對象是銀髮一族。公共交通營辦商從來都是被動。事實亦然，營辦商沒有因為優惠計劃而大賺特賺，反而要幫忙解決長車短搭問題。

眾所周知，公共交通營辦商盈利空間有限，絕不像是科技公司或某些行業般的暴利。根據運輸署資料，即使三家巴士之中經營表現最為亮眼的九巴，2023年除稅後盈利亦僅錄得2,000萬港元，嶼巴盈利290萬港元，從生意回報率計算，根本不算是甚麼盈利，而城巴更是錄得5,740萬港元虧損。由此可見，若再將長者乘車優惠年齡下調至60歲，加重營運負擔，屆時巴士公司利潤進一步被壓縮，出路可能只有申請加價一途。羊毛出在羊身上，最終埋單的，還是廣大市民。

必須再重申，優惠鼓勵長者出行，原意甚好，對長者的身心健康亦有好處，亦可以讓有心有力的長者繼續就業，對於減輕政府福利開支也是好事，加上長者多出外消費，推帶動銀髮經濟也有莫大好處。在筆者服務的沙田區，銀髮族過去數年得益於乘車優惠，多了在社區走動，參與不同的地區活動，亦有長者退而不休，繼續打工貢獻社會，整個銀髮面貌亦變得精神奕奕。事實證明，雖然政府在推行兩蚊乘車優惠有所支出，但另一方面因長者生活和健康質素提高，公共財政在福利和醫療的開支亦有所節省，社會應該反思我們希望固本培元讓長者健健康康，還是讓他們躲在家中出現不同狀況，需要公共資源來照顧。

當然，任何政策都需與時並進，在連年財赤的今天，兩蚊乘車優惠確需調整，例如設立補貼上限，只要有所封頂，政府就不會再失預算，銀髮一族出行亦能按補貼數額自行安排，既能維持政策原意，又能減輕財政負擔，方為上策。

若有關計劃補貼設了封頂，政府更可進一步考慮由「兩蚊乘車」改為讓「免費乘車」。一來，可推動「連兩蚊都慳」的最基層長者群多點出行，二來，在好消息壞消息對沖下，公眾亦更容易「接納」有關計劃的修訂。至於一些為博眼球、忽視商業倫理及邏輯的建議，相信洞若觀火的財政司司長早就深悉其弊，不會採納。

作者黃宇翰是沙田區區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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