來稿｜百年來大變局　20年代續動盪

來稿作者：陳文坪



來到2025年，二十一世紀20年代已過半。過去五年，整體來看，世界多時處於動盪不安、多事之秋的年頭。如中美貿易摩擦引發的一系列糾紛、冠病大流行、俄烏戰爭、人工智能（AI）。二十年代已過半，五年來世界多時處於「風雨飄搖」狀態。

首先，一場席捲全球的大流行，新冠病毒正是爆發在2020年春的中國武漢。緊接着，世界各地相繼續出現的就是中斷航空，封城鎖國，關閉邊境，禁止往來，整個世界瞬間停頓下來。這時，各種陰謀論如冠病病毒是從實驗室泄漏出，在政客口中、從媒體傳開。這一年，國與國外交、企業與企業商務、企業與員工工作等會議都在線上舉行，居家辦公成了生活新常態。這一年，人與人之間也強調一米或以上的距離。國際貿易供應鏈中斷，物價也不斷高漲。冠病大流行改變了世界，百年未有的大變局就在二十一世紀20年代前後發生。

2021年冠病疫苗面世，部分國家人民也開始注射疫苗來加強抵抗力，但許多發展中國家、地區還是無法獲得疫苗供應。這一年，全世界大部分國家的經濟都遭受創傷，冠病的陰影籠罩在人們的生活中。這一年，日本東京舉行奧運會，也只能「閉館」舉行，「拒絕」任何觀眾入場參與/觀看的一屆奧運會。

2022年，隨着冠病毒株不斷變異而出現感染力更強但病毒株減弱的Omicron後，許多人都被感染而康復。這時，人們對新冠病毒有了更深入了解。各國也逐漸開放邊境。不過，這一年，成了俄羅斯總統普京揮軍入侵烏克蘭的戰爭。西方制裁俄羅斯的行動也不斷加大、擴大範圍。這場戰爭，打破了人們的認知，也改變人們的看法，原來和平相處並非理所當然。成為地球村的一員，須有自身國防力量作後盾。

2023年，許多國家都把新冠病毒視為地方性傳染病對待。各國、各地區也開始開放旅遊。進入后冠病時代，有的國家快速復甦，有的經濟體增長緩慢。但總體上市面經濟還是相當蕭條，商店、酒店、餐館、交通都處於「調整期」，難以迅速恢復。然而，戰爭還是繼續發生，恐怖攻擊並不會因經濟蕭條而放棄。以色列、哈馬斯衝突就是在這一年開打而至今還深陷泥潭。加沙地帶早已成為廢墟，如何收拾殘局？如何重建？是需要巨資的。但錢從何來？

2024年，多個大經濟體並沒有如早前預測那樣，快速復甦，反而陷入另一波「信心危機」的潛在風險。中國就是其中之一。多個大型房地產開發商的「暴雷」、資不抵債、清盤，讓中國經濟在後疫情時代陷入停滯不前。這一年，無論是俄烏、以哈、以黎（真主黨）戰事更加劇烈。這一年也是選舉年，七國集團中的多國政府相繼出現改朝換代。如英國、日本、法國（更換三位總理）、德國（通過不信任動議，政府下台）。美國共和黨總統候選人特朗普贏得選舉二進白宮，加拿大總理杜魯多眾叛親離，政府也是搖搖欲墜。杜魯多在今年1月6日宣佈辭去黨魁，意味着下台倒數中。七國集團六個政府更換就在這一年發生。

還有，印度莫迪總理領導的政府雖然贏得選舉，卻無法取得過半優勢，而須與其它盟黨組織聯合政府。而韓國總統尹錫悦的5個多鐘頭戒嚴令後被迫取消，讓韓國的民主遭受打擊，政府信譽也掃地。反對黨不但發動彈劾總統，還對代總統／總理也加以彈劾下台。衝擊之大，不難想象。

不過，2024這一年，人工智能（AI）開始改變世界。是AI應用落地的元年，各種AI應用開始深入到我們日常生活的方方面面。而這一發展，今後備受看好。AI被賦予改變世界科技生態的「創新源」。

五年了，雖然來到了後疫情時代，但冠病後遺症卻逐漸顯現。受冠病大流行所影響，導致許多供應鏈中斷，各種運輸費用居高不下。連帶物價高漲、生活費也隨着高升。導致許多中小型、微型企業在缺乏資金流而出現倒閉潮，失業率高企不是沒有原因的。

後疫情時代，政壇也颳起了反風，民主國家的人民已厭倦政客只為權力而執政，不是因執政來改善人民生活，提高人民收入為首要任務。除七大工業國領袖下台、改朝，還有澳洲、紐西蘭、荷蘭、巴西更換了政府，印尼、泰國、菲律賓都由新人執政，南非、西班牙執政黨也未能贏得多數支持，只能組聯合政府。就連台灣總統選舉，當選的賴清德也只能區區得票40%。這就是冠病大流行下的「遺毒」。

2024年最後一天，這一天也是全球冠病疫情迎來五周年。這場大流行爆發於五年前，在全球造成共約700萬人病亡，對全球經濟與人類生活都造成地天翻覆的嚴重影響。不但改變許多人的命運，更改變了許多人的作息習慣。

然而，科技的日新月異，科學的昌明發展，AI的開發使用，世衛及各國對冠病病毒溯源工作，迄今毫無進展，甚至困難重重、束手無策。過去五年來，拜科技所賜，人類歷經電動車業的蓬勃發展，核能聚變的實驗成功、遠航外太空漫步、人工智能的快速應用，都讓人眉開眼笑。但唯獨對「小小病菌」所引發的大流行的來源無法得知？實在是令科學界遺憾。

展望二十年代未來五年，美國特朗普總統任期至2028年。這一「定時炸彈」的不定時爆發，讓國際社會只能力求力度的減少。美中的競合將加劇，兩大經濟體的競逐將比上五年來得激烈，這是無法改變的。而特朗普的「野性」與破壞力，將對下來五年產生極大反響。

而「再環球化」的理想雖好，但推動它卻須要比過去更大的能量與領導力。就如從跨太平洋夥伴關係協定（TPP）到跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）一樣，需要更多經濟體聯合起來共同推動。不過，至今看不出有這麼大的「能量聚變」。無論競爭多麼激烈，俄烏戰爭、以哈衝突會否偃旗息鼓，未來五年，科技會更加發達，AI將成為人們生活的一部分。氣温也將繼續上升，因各經濟體碳排放量會持續增加，極端天氣對人類的衝擊，將會有過之而無不及。

二十一世紀20年代的下一半段，人類須直面更多、更復雜的挑戰，而美國是最大的「變數」。它將影響全球的發展。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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