來稿｜「兩個十年」中國已站在新的發展階梯上

來稿作者：楊華勇



今年是習近平主席提出建設「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」（「一帶一路」）倡議十周年，今年也是「中國製造2025」宣佈十周年。結合國際大變局回顧「一帶一路」、「中國製造2025」十年成就，「兩個十年」中國已站在新的發展階梯上，經過「兩個十年」的奮鬥和積累，中國經濟實力、科技實力、綜合國力連續跨越幾個大臺階，站上新的歷史起點，開啟了全面建設社會主義現代化國家新征程。

就現實依據來講，中國已經擁有開啟新征程、實現新的更高目標的雄厚物質基礎。經過新中國成立以來特別是改革開放40多年的不懈奮鬥，我國經濟實力、科技實力、綜合國力和人民生活水準躍上了新的大臺階，成為世界第二大經濟體、第一大工業國、第一大貨物貿易國、第一大外匯儲備國，國內生產總值超過100萬億元，人均國內生產總值超過1萬美元，城鎮化率超過60%，中等收入群體超過4億人。特別是全面建成小康社會取得偉大歷史成果，解決困擾中華民族幾千年的絕對貧困問題取得歷史性成就。這在我國社會主義現代化建設進程中具有里程碑意義，為我國進入新發展階段、朝著第二個百年奮鬥目標進軍奠定了堅實基礎。

「一帶一路」倡議從「大寫意」轉變升級到「工筆劃」的十年，在全球化遭遇逆風和脫鉤斷鏈盛行的形勢下，「一帶一路」倡議秉持共商共建共用原則，成為促進國際合作的重要平臺。逆全球化是過去十年國際形勢演變的一個重要特徵，西方大國出於一己之私大搞所謂脫鉤短鏈，更顯著破壞了國際連通與合作的架構。對此，中國在推進「一帶一路」倡議的過程中鮮明提出政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通的五大重點領域，與151個國家和32個國際組織簽署200餘份合作文件，涵蓋貿易、科技、社會、民生、人文等諸多領域，實質性帶動了國際貿易和對外投資。這些成就有效回擊了脫鉤斷鏈企圖，維護了國際產業鏈供應鏈的總體穩定，促進了普遍聯繫、廣泛合作的國際大勢。

從國際形勢演變的視角看，「一帶一路」倡議發揮了推動世界和平與穩定的重要作用，具有三方面的顯著成就。首先，在地緣政治和大國競爭持續抬頭的形勢下，「一帶一路」倡議秉持開放包容、互利互惠、合作共贏精神，成為捍衛世界和平的積極力量。「一帶一路」倡議的提出正值國際變局前夜，其具體落實推進過程更是面臨中美關係發生巨變、和平與發展的時代主題遭遇嚴重挑戰的歷史變革期。在推進「一帶一路」的具體實踐中，中國始終堅持開放性、合作性、互惠性方針，始終將其作為人類命運共同體理念落實落地的重要依託，無疑為充滿不確定性的世界和平事業注入了正能量。與某些國家大談「大國競爭」、大搞集團對抗相比，「一帶一路」憑藉理念的先進性，發揮了凝聚各國和平共識、確保世界發展處於正確方向的積極作用。

今年也是「中國製造2025」宣佈十周年，也是國際形勢發生深刻變化的十年。2015年，中國政府高調宣佈了「中國製造2025」。國務院列出了 「中國製造2025」 要大力推動突破發展的重點領域：新一代訊息技術產業、高檔數控機牀和機械人、航空航太裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械。在許多領域，中國已成功成為主要參與者，在某些領域甚至超越了最樂觀的目標。中央在一份詳盡的路線圖中列出了250多個小目標。根據《南華早報》分析，其中86%的目標已經達成。

按照彭博發布的「中國製造2025」的進度圖，目前中國處於領先（Global Leader）位置的行業有：無人機、太陽能、石墨烯、高鐵、電動車。過去有兩個領域變成全球領先。處於有全球競爭力（Competitive）位置的行業有：半導體、人工智慧、機械人、機牀、藥品、大型LNG船。也就是說，無論按怎樣的劃分，「中國製造2025」完成度非常高。

北京把「中國製造2025」稱之為「實施製造強國戰略第一個十年的行動綱領」。這項跨越十年的策略旨在推動中國經濟從低附加價值的傳統製造業向高附加價值的高科技產業轉型，被視為中國突破「中等收入陷阱」、實現經濟結構升級的重要工具。十年前，中國處於全球工業價值鏈的低端，生產的大多是廉價且技術落後的產品，《中國製造2025》旨在改變這種狀況。

限制和制裁只能改變其根本，而不能改變其方向。DeepSeek就是一個很好的例子。由於美國的出口管制，該公司無法獲得最強大的晶片來訓練其模型。相反，該公司表示，他們利用功能較弱的舊機器人，並創新了新技術，以更少的錢和更少的設備打造了這款令人印象深刻的機器人。

回顧「一帶一路」、「中國製造2025」十年成就，「兩個十年」中國已站在新的發展階梯上，對於中國提高站位、開闊視野，統一思想、協調行動，確保在進一步鞏固和發展的基礎上向更高階段邁進，具有重大而深遠的指導意義。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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