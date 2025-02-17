方國珊｜《哪咤2》突圍　中國文化影響力再創新高

1月29日，國產動畫片《哪吒之魔童鬧海》（下稱《哪吒2》）在內地上映，歷時兩周（截至2月14日晚）即突破104億票房，超越《星球大戰》、《蜘蛛俠》、《阿凡達》等荷里活巨作。據悉，《哪吒2》在美國紐約的入座率高達九成，在澳洲更是出現一票難求的情況——有華僑因未能成功搶票，而去信戲院要求加場！該電影在海內外深受觀眾歡迎，現亦將響應呼聲於香港上映。

五年磨劍突重圍 中國神話IP躋身國際市場

《哪吒2》上映以來，其出品、發行方光線傳媒（300251.SZ）股價一路飆漲，截至2月13日收盤，光線傳媒報收28.94元/股，漲幅高達19.98%。此等光鮮背後，是138家中國動畫公司共同托舉，五年磨一劍，蹚出的屬於中國動畫的新路。

相較於《哪吒1》，《哪吒2》在特效上進行了大膽創新。根據公佈的數據，《哪吒1》全片1800多個鏡頭，《哪吒2》全片2400多個鏡頭，其中特效鏡頭超過1900個。

餃子（導演，原名楊宇）團隊在製作過程中使用了多款軟件，如Houdini和Maya。其中，Maya用於人物建模，涉及對角色的高精度雕刻。通常在完成哪吒的面部表情與皮膚紋理後，團隊成員還會再調整細節（如顏色、光影、層次），使畫面呈現出更自然的效果，最終輸出令人印象深刻的影片。

據稱，僅一個十秒的鏡頭鏡頭，製作團隊即耗時一年有餘。哪吒突破「穿心咒」的一幕，動用了50位技術人員，他們手工調整八個月，才完成這一精彩絕倫的畫面。

憑藉工匠精神，《哪吒2》成功躋身由荷里活、迪士尼等公司掌握話語權的電影市場。當影片中的哪吒腳踏風火輪沖向銀幕時，他承載的不僅是自己作為角色的命運，更是一種文明打破敘事霸權的野心。「我命由我不由天」——這場魔童鬧海，或許正是數字時代東方敘事覺醒的序章。

精益求精創未來 中國文化影響力將繼續擴大

哪吒是中國古代名著《封神榜》中的神話人物，長期以來，影視界不乏圍繞其產出的精彩作品。《哪吒2》今次全球票房破百億，不單意味著中國文化在國際範圍內的又一次成功亮相，還彰顯了技術產業在國內的良好發展。

評論員鄭明鴻說：「如今，觀眾越來越挑剔，那些粗製濫造、毫無底蘊的作品，必將被觀眾和市場淘汰…… 市場始終存在，只是觀眾更加理性了，不再為只有IP和流量、內容卻空洞無物的平庸之作埋單。」筆者深以為然，且由衷期待中國影視市場未來的發展；同時，亦希望香港影視人能加強與內地製作團隊的交流合作，一齊推出集合兩地產業優勢的全新力作。

作為1986年亞視版哪吒的扮演人，筆者深知香港影視產業擁有許多輝煌的歷史，其中沈澱的經驗對於內地電影出海具有重要的參考價值。而內地如今先進的特效製作技術，則可以輔助香港業界作品實現新的蛻變，在承繼前人精神之餘，開闢出風景迥異的新天地。

此外，筆者建議，香港電影電視也不妨推出具有本地特徵的中華文化主題動畫片，並據此衍生動漫周邊產品（如手辦、玩具、服裝），舉辦線上線下IP活動，以振興本港創意文化產業，實現新一輪的突破升級。

作者方國珊是西貢區議員、香港新界中小企總會會長 。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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