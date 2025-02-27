楊莉珊｜人工智能和資產管理成財政預算案亮點

2月26日，財政司司長陳茂波發表2025-2026年度香港政府財政預算案。其中提到，為支持香港經濟發展活力，財政預算案提出多項措施，包括培育新質生產力，以加強發展創新科技、人工智慧；金融市場方面，港交所正積極籌備開通「科企專線」，便利有關企業的上市申請準備工作。陳茂波特別指，人工智慧是加速培育新質生產力的核心，會善用「一國兩制」的制度優勢及國際化的特點，讓香港成為人工智慧產業國際交流協作的匯聚地，通過前沿研究和落地應用，全力發展人工智慧為關鍵產業，並賦能傳統產業升級轉型。



保護主義影響環球貿易和資金流向，打擊投資和消費信心，拖慢環球經濟增長。令人鼓舞的是內地經濟繼續穩定增長，國家內外循環相互促進，進一步擴大高水準對外開放，內地企業在全球佈局產業鏈和供應鏈等，將有利香港外貿活動穩步發展。另外，內地經濟韌性強、基本面堅實。中央政府實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，全方位擴大內需，亦會為香港經濟增長加添動力。

新的財案亮點之一將人工智慧（AI）確立為關鍵產業並投入更多資源，以推動其快速發展，將為香港帶來多重效益。加強對AI技術的研發和創新，有助於推動新技術的發展和應用；AI技術將提高各行業的效率和競爭力，使香港在國際市場中佔據更有利的位置；發展AI產業將創造更多高技術含量的就業機會，吸引頂尖人才；AI技術應用廣泛，將帶動相關產業鏈的發展，促進經濟增長；AI技術可提升城市管理和公共服務的效率，改善市民生活質量。將人工智慧作為關鍵產業來發展，將為香港帶來全面而深遠的影響。

人工智慧的迅速發展為全球金融市場帶來了深遠影響，香港亦在這一領域邁出了重要一步。去年十月，特區政府發表了《有關在金融市場負責任地應用人工智慧的政策宣言》，提出開放與審慎並行的政策方針，推動金融機構在應用人工智慧技術時平衡創新與風險管理。鼓勵金融機構制定人工智慧管治策略，採用風險為本的方法，確保人為監督能有效緩解潛在風險。同時，香港科技大學開放其人工智慧模型及運算資源，為金融機構提供顧問及技術支援，進一步推動人工智慧的應用。特區政府的政策宣言涵蓋了人工智慧應用的三大特性——數據導向、雙面效果及充滿活力，並強調在應用人工智慧時需要應對網絡安全、數據私隱及知識產權保障等挑戰。

亮點之二，新的財案進一步優化上市平臺以提升國際資產管理中心和風險管理中心的優勢，將帶來以下幾方面的好處：吸引更多國際和本地企業選擇在香港上市，確保市場公平和穩定增強投資者的信心；隨著更多企業上市，將有助於資產管理規模的擴大，提升香港作為國際資產管理中心的地位；進一步鞏固香港作為全球金融中心的地位，提高在國際金融市場中的影響力。

早在2004年9月1日，香港和北京同意創建名為「京港經貿合作會議」的合作機制，並同時確立7個領域，作為主要合作範疇，包括經貿、專業人才交流、教育、文化、旅遊、環保及奧運經濟。京港洽談會促進了兩地政府、企業及投資者在不同領域，廣泛和深度交流合作，包括金融、專業服務、科技、「一帶一路」建設等，推動京港兩地高水準互利共贏，創造重大經濟價值。

在金融方面，香港在「一國兩制」下，擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。特區政府積極融入國家發展大局，運用香港作為國際金融中心的地位，貢獻國家高質量發展。北京是國家的金融管理中心，匯聚了國家金融管理部門和大量金融機構，金融總資產已超過200萬億元人民幣。香港則是國家的國際金融中心，是國家通往世界金融市場和接觸環球投資者的門戶。京港兩地同心加強金融合作，定能為國家加快建設金融強國，推進金融高水準開放，推動金融高質量發展作出積極貢獻。

特區政府與各方通力合作，通過京港洽談會這個推進港經貿合作的重要平臺，促進兩地政府、企業及產業交流合作，攜手實現產業導向、驅動經濟持續發展，為京港合作注入更大動能。

新財政預算案中的亮點，將對香港經濟和金融市場產生深遠影響：經濟增長預測方面，財政司司長陳茂波預測，香港今年的經濟實質增長將達到2%至3%；港交所改革方面，港交所將研究「科企專線」，以便利科技企業上市，並計劃修改手數和退市後的OTC交易；投資市場方面，香港投資公司已投資逾90家科技企業，每投資1元，拉動了4元的長期資金跟投；搶人才搶資金方面，政府在吸引人才和企業方面取得了顯著成績，吸引了66家重點企業來港，並收到43萬宗人才入境計劃申請。

新財政預算案致力於推動經濟發展、改善民生，並且體現了特區政府積極主動的工作態度，很好地落實了中央的指示精神。只要港人齊心協力，堅定發展方向，奮發實幹，香港的未來一定會更加光明。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章標題為編輯所擬，原題為「新財案中的亮點將帶來全面深遠影響」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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