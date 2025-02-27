來稿｜財政預算案四條主線　抓緊科技催生的創新應用和新增量

來稿作者：龍子明



最新的《財政預算案》，特區政府提出了四條主線來推動經濟發展和創新應用：

1、加速人工智慧發展：人工智慧被視為培育新質生產力的核心要素，政府將推動人工智慧賦能其他產業，促進傳統產業升級轉型；

2、全速推動經濟發展：鞏固提升香港作為國際金融、航運和貿易中心的地位，並在過程中發展新領域，培育新產業；

3、擴容經濟發展，以創新科技帶動經濟高質量發展，特別是北部都會區的發展，並適度增加政府發債規模以投資未來；

4、加強財政整合計劃：在維持和改善民生服務的同時，嚴格控制公共開支，善用政府資源。這些措施旨在通過創新和科技引領未來，推動香港經濟朝著多元高質量的方向發展。

第一，加速人工智慧發展，並以人工智慧加速賦能其他產業。人工智慧是加快培育新質生產力的核心要素，將人工智慧作為關鍵產業，希望發展香港成為人工智慧產業國際交流協作的彙聚地。這些舉措包括：成立「香港人工智慧研發院」，這將成為人工智慧研究和創新的樞紐，推動本地和國際合作，培育更多高科技人才；儲備首屆「國際機器人大會」，為全球的人工智慧和機器人專家提供一個交流和展示的平臺，促進技術進步和應用；舉辦「國際人工智慧青年科學家論壇」，鼓勵年輕科學家和研究人員參與人工智慧領域，為未來的創新和發展奠定基礎。這些措施將使香港成為人工智慧產業的國際交流和協作中心，促進科技創新和經濟發展。人工智慧是加快培育新質生產力的核心要素，要將人工智慧作為關鍵產業，以及以人工智慧賦能傳統產業升級轉型。

第二，全速全力推動經濟發展，包括鞏固和提升「三中心」的優勢，以及在過程中，發展新領域。鞏固和提升「三中心」優勢：包括國際金融中心、航運中心和貿易中心。在鞏固現有優勢的基礎上，積極探索和發展新領域。包括培育新產業，通過加速培育新質生產力，推動高品質經濟發展。這包括科技創新、綠色能源和生物醫藥等新興產業；吸引新資金與開拓新市場，加強國際合作，吸引更多外資，並積極開拓新的國際市場，擴大香港的經濟朋友圈。這些措施將幫助香港抓住發展機遇，實現經濟持續增長和轉型。

第三，加速發展北部都會區，北部都會區作為創科發展和經濟擴容的載體，將成為香港經濟增長的引擎，並深化與粵港澳大灣區的合作。北部都會區正是創科發展和經濟擴容的載體，亦是深度參與粵港澳大灣區建設的把手。要加速發展北部都會區，善用市場力量，包括多模式地推動區域發展，例如試用“片區開發”模式，亦會適度加大特區政府發債規模。發債所籌得的資金是用來投資未來，推動基建發展，並不是用於日常開支。

第四，加強版的財政整合計畫，包括嚴格控制公共開支，在維持和改善民生服務的同時，政府將嚴格控制公共開支，以節流為主，確保資金的有效使用；充分利用現有資源，提高資源使用效率，通過創新和管理提升來最大化資源效益；適度增加政府收入來源，通過多種途徑拓展財政資源，確保經濟發展和社會服務的可持續性。這些措施將有助於實現財政平衡，提高政府效能，促進經濟和社會的可持續發展。

國際環境複雜萬變，牢牢抓緊未來發展的機遇，特別是科技發展催生的創新應用和新增量，並以此驅動經濟增長、傳統優勢產業轉型升級、發展經濟新動能，在變局中不斷改革、搶佔先機，為香港經濟可持續發展注入動力。

蛇年春節期間，內地人工智能（AI）DeepSeek橫空出世，AI「超級大黑馬」DeepSeek引爆全球。這個中國開源大模型的橫空出世，也令海外科技巨頭們聞之色變，國產AI歡欣鼓舞。

中國憑什麼不能擁有自己的頂級AI？與其說這是一個技術和能力問題，不如說是一個態度和信心問題。要回答這一問題，不妨聽聽70年前錢學森先生的一段肺腑之言：那是1955年11月，錢學森訪問哈爾濱軍事工程學院。彼時，陳賡大將問他，「我們能不能造出火箭、導彈？」錢學森反問：「為什麼不能搞？外國人能搞，我們中國人就能搞，難道中國人比外國人矮一截？」豪言壯語背後，是錢老對中國自立於世界民族之林的強大自信。而這種於「不可能」中創造「可能」的獨特氣質，也正是新中國70多年一路走來的鮮明標識。當「芯片戰爭」又一次成為西方圍剿中國的利器，以華為為代表的中國創新力量直面「至暗時刻」，硬生生在封鎖的城牆上撕開了一道口子。

具體到此次如「魔童降世」般的DeepSeek，既是我們在通用人工智能領域實現的突破創新，更是中國綜合國力和創新能力長期積累的必然結果。龐大的應用市場，是中國創造頂尖AI的基礎所在。豐厚的人才儲備，是中國創造頂尖AI的獨特優勢。完備的工業體系，是中國創造頂尖AI的重要保障。中國是全世界唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，在全球500種主要工業產品中，中國有40%以上的品種產量位居世界第一。強大的工業生產能力，為AI技術在各行業的廣泛應用和深度融合提供了可能。海量的數據積累，是中國創造頂尖AI的豐富素材。

DeepSeek的出現，恰似19世紀歐洲貴族對紡織機的恐懼——他們砸毀機器，卻加速了工業革命的到來。在政策支持、市場需求、人才儲備、產業基礎等多方面因素的共同作用下，中國AI產業將呈現出更加蓬勃的發展態勢。中國不僅能擁有自己的頂級AI，還將在全球AI競爭中佔據重要地位，引領新一輪科技革命。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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