來稿｜問責之前要問事實

來稿作者：龔建偉



近幾個月來，馬斯克的DOGE（「政府效率部」）在美國乃至全世界都引發了大量討論，有的人抨擊DOGE的所作所為涉嫌侵犯隱私、濫用職權乃至違反憲法；還有的人則認為DOGE雖然具體手法值得商榷，但打擊腐敗、節約公帑的精神確實值得學習。當然，向政府問責並沒有錯，不過在問責之前，或許應該先問清楚事實為何。無論在美國還是香港，盲目問責都多有發生，其原因大多並非問責者初衷不良，而是在問責前沒有搞清事實。

以DOGE為例，DOGE的許多「問責」在事實層面上完全經不起推敲。例如百歲老人領取社保實際上僅僅是數據庫數據缺失的結果，根據社保局數字，真正在領取退休金的老人不足十萬。又比如馬斯克去年怒斥的政府斥資兩百餘萬美元研究貓在跑步機上直立行走一題，然而事實是這是在研究脊髓損傷課題時的動物實驗。這兩類事實問題並不完全一樣，前者完全是無中生有，僅憑數據空缺便推斷存在百萬冒領社保人羣，實際上兩者並無任何直接關聯；後者則是偷換概念，用看似切題的論述將事實講解的面目全非，同時給出不恰當的解決方案（縮減正常醫學課題的學術研究經費）。

話題回到香港，香港的「問責」難道不存在事實問題嗎？當然也有。譬如説市民經常詬病兩電的電費問題，認為兩電肆意加價，不如學澳門乾脆向內地買電，以便降低電價。在2022年的立法會上，還有議員怒斥環境及生態局局長欺騙市民，聲稱澳門電費僅1.19港元，內地電費0.59港元，都較香港的1.25港元便宜，因此向內地購電理應是降低電價的良方。

平心而論，這確實是一個很好的案例，反而證明了向內地買電不一定能夠有效降低電價，同時也能證明局長並未欺騙市民。與兩電不同，澳門超過90%電力均購自南方電網，然而澳門人並未享受到內地平均0.6元左右的電費，其電費水平反而更接近香港。固然如議員給出數據所示，澳門電費較香港略低一點，但考慮到港澳兩地的薪資差異（影響電力企業人工成本）以及地理條件差異（香港面積更大，電網維護成本更高），這一點差異顯然不能説明什麼。

用前面DOGE存在的兩類事實問題來看，這一問題大概可以算作是後者。向內地購電是一個課題，內地的低電費則是另一個課題。縱使超過90%電力來自內地，澳門電費也依然遠超內地水平，這足以説明向內地購電並不是平抑電價的解方，至多可以算是電力來源的補充。不可否認，向大亞灣核電站增加購電確實可以進一步提升香港清潔能源佔比，對香港碳中和事業大有裨益。但同時也應該記住，政府不施加壓力要求兩電大量向內地購電，並不意味着政府不想幫市民降低電價。

偏離事實的問責本意或許大都是好的，然而政治並不能只講究本意。公共政策與我們每個人都息息相關，同時也理應是一項嚴肅的課題。立意良善當然是問責應有的前提之一，但在立意良善之外，我們或許還應該講究事實，講究科學，講究邏輯。以事實為基礎的問責不但可以幫助政府辨明問題、解決問題，同時也可以讓市民在參與問責的過程中提升自己對公共政策的理解，進而塑造「以理服人」的社會氛圍。倘若我們只講本意亂打一通，非但政府會感到莫名其妙、有口難言，市民在這一過程中也可能難以理解許多公共政策的真正運作方式，甚至被「帶偏」，認為政府無意解決問題。

當然，某些時候問責者或許由於客觀條件限制，對事實的瞭解本就會不如政府那麼多，畢竟問責者更多是以局外人的身份發聲，不像政府身處其中，看得明白。在這種情況下，政府自然應當利用自身的信息優勢儘量充分回應問責者的問題，同時反思問責者為何會提出問責。如前文所言，大部分問責者的利益都可謂良善，即使在事實上有些錯誤，大多也反映了公眾中普遍存在的關切。為什麼會這樣想？問責者希望解決的問題是什麼？或許問責者看到的問題、提出的解法不夠妥當，但公眾的呼聲無疑需要重視。就像馬斯克的DOGE一樣，固然DOGE揭露的「問題」與提出的「解方」都不大準確，但公眾對此的熱烈追捧卻必須被美國政府重視——如果大眾認為政府在運作中會堅決杜絕浪費，那麼他們理應自發唾棄馬斯克的種種爆料並將其斥之為無稽之談，不是嗎？

畢竟，美國政府真的面臨着嚴重的浪費問題，過千美元的咖啡杯雖是數年前舊聞，五角大樓連年無法通過審計的事實卻似乎表明此類現象至今仍然存在。在問責者問責前與問責後，掌握事實的人都應該明白事實是什麼，問責者關心的是哪些事實，問責者對哪些事實掌握不夠，問責者又希望改變哪些事實。或許，問責者並不僅僅是在問責，同時也是在問「事實怎麼會這樣」。他們驚愕、震怒的事實或許有一些像DOGE的烏龍爆料一樣並不都是真的，他們希求的解決方案或許也無助於解決問題，但政府應該無動於衷嗎？當然不。至少，讓大家有一個便捷的渠道快速搞清事實並且儘量回應對事實的合理關切，這一點並不難做到。

作者龔建偉是澳門城市大學政治學博士候選人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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