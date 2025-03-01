來稿｜財政預算案是邁向永續發展的務實選擇

來稿作者：張展鵬



2025年2月26日，香港特區政府財政司司長陳茂波發表了2025/2026年度財政預算案。這份預算案在社會上引發了廣泛討論，尤其是在調整「二元乘車優惠計畫」方面，引發了部分市民的擔憂和批評。然而，我們應從更全面的角度來審視這份預算案，理解其在社會福利、關懷共融及個人支援措施上的整體思路，以及其對香港可持續發展的深遠意義。

調整交通資助計畫的合理性

在此預算案中，調整「二元乘車優惠計畫」和「公共交通費用補貼計畫」是備受關注的焦點。 根據新政策「二元乘車優惠計劃」將改為「兩蚊兩折」，並且優惠程數限制為每月240程；「公共交通費用補貼計劃」的領取門檻則從400元提升至500元。 這些調整預計在未來五年內節省約62億港元。

從財政角度來看，香港特區政府目前面臨巨大的財政赤字壓力。2024/2025年度預計赤字為872億港元，連續多年的財政赤字使得政府必須採取措施進行財政整合。 調整交通資助計畫並非取消福利，而是在維持受惠對像不變的前提下，優化資源分配，確保福利政策的可持續性。這種調整符合「用者自付」和「能者多付」的原則，避免公共資源的過度浪費，同時為其他更需要的群體保留資源。

社會福利與關懷共融的加強

儘管預算案在交通補貼方面進行了調整，但在社會福利和關懷共融方面卻有顯著的投入。2025/2026年度，長者院舍券增加至6000張，長者社區照顧服務券增加至12000張，同時新增1280個殘疾人日間社區康復及家居照顧服務名額，額外開支每年約1.6億港元。此外，政府也計劃發放額外半個月的綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或殘障津貼，並為在職家庭津帖提供類似安排。

這些措施反映了特區政府在資源有限的情況下，依然將關懷弱勢群體視為優先考量。 透過增加服務券和復原名額，政府不僅為長者和殘疾人士提供了更實際的支援，還透過改善他們的生活質量，推動社會的共融發展。 這種精準扶持的方式，相較於過去普惠式的福利政策，更能確保資源用在最需要的地方。

經濟發展與民生改善的平衡

2025/2026年度財政預算案並非單純關注財政節約，而是兼顧了經濟發展和民生改善。 預算案提出多項措施推動科技創新，如預留10億港元成立香港人工智慧研發院，舉辦首屆「國際機器人大會」，並推動北部都會區和河套深港科技創新合作區的建設。 這些措施旨在透過科技創新為香港經濟注入新動能，提升傳統產業的競爭力，創造更多就業機會。

同時，預算案也強調了對民生領域的持續投入。 例如，優化公營醫療系統、支援青年發展、關顧老幼婦女等措施，都反映了特區政府在經濟與民生之間的平衡。 這種平衡不僅有助於緩解財政壓力，還能為香港的長期繁榮奠定基礎。

對未來的展望

根據預算案規劃，2027/2028年度的經常開支將比2023/2024年度低273億港元，但這項調整不會影響綜援、公共福利金和法定開支。 這顯示特區政府在財政整合過程中，仍堅守對弱勢族群的保障，確保社會福利的穩定性與永續性。 透過嚴格控制公共開支成長，政府希望在維持公共服務水準的同時，為未來的經濟發展和社會進步提供更堅實的財政基礎。

香港特區政府2025/2026年度財政預算案是一份在複雜經濟情勢下，兼顧財政可持續性與社會福利的務實選擇。 雖然調整交通資助計畫引發了部分市民的擔憂，但從整體來看，這份預算案在社會福利、關懷共融及個人支援措施上依然表現出色。 調整「二元乘車優惠計畫」並非削減福利，而是政府在財政壓力下，邁向精準扶貧和資源優化的重要一步。 我們應以更全面和長遠的視角看待這份預算案，並理解其對香港永續發展的深遠意義。

作者張展鵬是西貢區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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