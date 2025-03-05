仲點論政｜增加保護兒童撥款意義重大

來稿作者：劉仲恒



政府連續三年經歷了財政赤字，財政司司長在剛宣讀的《財政預算案》裡在節流方面展現出很大的決心。顯然，這次的預算案以節流為主要方針，開源為輔，前者的主要措施包括削減公務員編制、調整兩項交通資助計劃等。然而即使在大力節流的前提下，政府仍然「逆市」增加在保護兒童方面的撥款，筆者作為兒童事務委員會的非官方委員，對此表示欣賞和讚同。

財政預算案建議，為了配合《強制舉報虐待兒童條例》明年一月生效，政府將會為兒童建立起更全面的保護網。考慮到強制舉報虐待兒童機制生效後，虐兒舉報個案的數目可能會增加，政府已在2024至25年度增撥了1億7,190萬元來提供相關支援。在最新的這份預算案裡，政府將在2025到26年度起全年額外撥款1億8,650萬元。這筆額外撥款會用來增加兒童緊急留宿的宿位以提供緊急安置的用途，以及用作加強對受虐兒童及其家庭的專業支援。

在這樣的情況下，社會福利署已開始增加兒童住宿照顧服務的名額。在《強制舉報虐待兒童條例》生效前，會有兩間新增設的留宿幼兒中心啟用，每年可以提供96個額外的服務名額，使384名有需要的兒童可以獲得緊急住宿服務。同時，自今年3月起，社署會開始推行多項保護兒童的支援服務，包括「家居支援服務」、治療／心理社會小組、教育性及家庭增潤活動等，這些對於有需要的兒童和家庭來說，都是很好的支援服務。

在兒童保護方面投入資金是保障兒童權利和福祉的重要組成部分。因此，很多政府願意「投資」在防止虐待、忽視和剝削兒童的政策上。畢竟，這筆錢會直接決定能否為兒童創造安全的生活環境，以及為了保障他們安全生活的干預措施是否有效。跟很多國家的兒童相比，香港的小孩子已經相當幸福了，不用受到戰爭和嚴重自然災害的蹂躪，但仍然遭到貧窮和系統性不平等的困擾。因此，政府投入強而有力的財政支持在提供可持續改善方案方面，會起著非常重要的作用。

一般來說，有不少因素影響著分配給保護兒童方面資金的水平，當中經濟條件便是個很重要的因素。在經濟環境有欠理想的時候，很多政府在面臨預算限制的情況下，很可能會拿在社會服務方面的投資來「開刀」。這次在大力節流和經歷三年財政赤字的狀況下，政府仍然提升在保護兒童方面的撥款，做法很有遠見，值得讚賞。

在資源有限的時候，當然要把資金投入到最值得投資的地方。今日的兒童是香港明天的棟樑，今天的兒童保護好了，將來建設香港時才有好人才可用。當下保護好兒童是為未來社會可提供最好的投資，這句話肯定是對的。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。