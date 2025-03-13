來稿｜一位老船長在風暴來臨前的緊急轉向

來稿作者：楊華勇



中國香港富豪李嘉誠完成了一場世紀交易，刷新了全球港口並購的記錄。3月4日晚間，李嘉誠創辦的長江和記實業有限公司（下稱「長和」）發佈公告稱，其與貝萊德集團（BlackRock）牽頭組成的貝萊德-TiL財團達成原則性協定，出售長和全球港口業務核心資產，其中涉及巴拿馬運河兩端的港口，預計該交易將為長和帶來190億美元的收益。

值得注意的是，此次交易將涉及和記港口集團持有的巴拿馬港口公司90%股權，後者持有和營運巴拿馬巴爾博亞和克裡斯托瓦爾兩個港口。李嘉誠手握「巴爾博亞」和「克裡斯托瓦爾」兩個價值最高的港口，這兩個港口，一個在東，一個在西，正好卡住了巴拿馬運河的兩個入海口。任何一艘船要進入巴拿馬運河，都繞不過這兩個港口，等於是「咽喉中的咽喉」了。

在此次交易中，巴拿馬港口無疑是焦點。作為大西洋和太平洋的「咽喉要道」，李氏運營該港口接近30年，去年約1萬艘船舶由此通行，每年為李氏貢獻了246億的淨利潤。這場閃電般的交易背後是資本與地緣政治的終極博弈，也是一位老船長在風暴來臨前的緊急轉向。

為什麼美國要控制巴拿馬運河？因為加勒比海，到處都是美國軍艦。貝萊德集團從李嘉誠手裡買走港口運營權，結合美軍保護，就拿下了巴拿馬運河的控制權。

對李嘉誠而言，一次性甩賣全部的海外43個港口，是一個資產大撤退。因為特朗普上臺以後，大打關稅戰。你對我加關稅，我也對你加關稅。大家都在加關稅，那傷害的是誰？恰恰就是港口生意。因為港口生意，依賴於貿易全球化。全球性的關稅戰之下，港口生意就不是一個好生意了。現在，特朗普才剛上臺一個多月，關稅戰也才剛剛開始。李嘉誠屬於是提前甩賣港口，高位套現，獲利退出了。

眾所周知，特朗普對巴拿馬運河的覬覦由來已久，就職前就放話，巴拿馬運河是「重要的資產」，並威脅自己將「收復」運河。今年1月，語氣再「加粗」，不排除通過「特殊手段」重奪運河。不僅在言語層面，更有實際行動。今年2月初，美國又派出國務卿盧比奧訪問了巴拿馬。強壓之下，巴拿馬只能忍痛暫緩和東方大國之間的聯繫。正所謂在商言商，面對詭譎不定的世界風雲，作為嗅覺靈敏的超級商人，李嘉誠拋售這些「不安定」港口似乎也不足為奇了。

中國香港企業和記黃埔在巴拿馬運營的兩座港口，長期以來都是困擾美國的「心病」。美國的政客、軍人和智庫就不斷以此為藉口，炒作一波又一波「中國威脅論」，聲稱中國威脅巴拿馬運河安全、威脅美國國家安全。美國政府在迫使巴拿馬退出「一帶一路」之後，死死盯住和記黃埔，拋出新的殺招。

很多人攻擊李嘉誠，筆者覺得這沒必要：巴拿馬在美洲，離美國太近。中國的勢力在當下很難影響到那邊。既然在這裡我們以國家的力量都搞不贏，你去苛責李嘉誠能頂住美國壓力？

和記肯定是得到中國支持的，看中國歷屆外交部發言就知道。不要簡單否定李嘉誠，他對中國的改開，都是做了重大貢獻的。多年來，李嘉誠熱心支持中國大陸和香港等地的教育與醫療事業。據《2015胡潤全球華人慈善報告》資料顯示，「李嘉誠基金會」已捐出逾150億港元，主要支持教育及醫療公益專案，其中87%用於大中華地區。李嘉誠希望上天或者有高人給予指引，「告訴我怎樣做有助民族和人類興旺的事，讓我能夠做得比過去更有意義，花多少錢、多少精力我都願意，在所不惜」。李嘉誠說：「個人對生活一無所求，吃住都十分簡單，上天給我的恩賜，我並沒多要財產的奢求。如果此生能做多點對人類、民族、國家長治久安有益的事，我是樂此不疲的。」

北京、香港多家大學感謝李嘉誠的貢獻，頒授榮譽博士學位給他。另有多家西方著名大學爭相頒授榮譽學位給這位世紀「超人」。面對榮譽，李嘉誠有個原則，就是「這些大學必須對我有認識。我曾經對那個地區、社會、教育事業有過貢獻，才能受之無愧」。

對於長和來說，這次交易是其自身的戰略調整，及時評估市場風險，優化資產結構。未來，傳統的航運企業如何在新的局勢中站穩腳跟、保留實力，長和的操作將成為重要參考。

基辛格曾一針見血地指出，「做美國的敵人是危險的，但是做美國的盟友是致命的。」巴拿馬運河港口的經歷正是這種「致命性」的最清晰注腳。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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