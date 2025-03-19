來稿｜特朗普2.0中美在亞太的對壘

來稿作者：季霆剛



特朗普上任以後，似乎只強調關稅的執行以及少部份時間談到烏克蘭外，對亞洲政策不太關心，對於以往民主黨執政時所強調的價值觀亦著墨不多，特朗普已被外界，特別是美國媒體標籤為多變、朝令夕改以及善於空談的領導人。

特朗普的外交政策可能表明美國可能對盟友減少華盛頓的支持，並可能需要承擔更多維護區域穩定的負擔。對於亞太區，有一件值得觀察的新聞，就是在本年2月份，三艘中國解放軍軍艦在澳洲對外的海岸線附近航行，中國艦艇亦在這區域附近進行了實彈演習。

此事雖然在澳洲引起大量討論，澳洲軍政界亦高度重視此事但美國國防部方面只是在中國解放軍離開多日後向澳洲傳媒表示關注事件以及正密切觀察事態，明顯是美國方面除了集中精力處理烏克蘭的危機外，似乎亦難以分身於亞太。另外一個推測則是，正如美國向歐盟的要求一樣，特朗普轉向要求亞太國家自己承擔防務，美國不可能再履行多重防務承諾。

雖然有評論指此次是中國在測試澳英美三邊安全夥伴關係的強韌度，但筆者認為可能有更大的盤算和計劃。在美國上一任政府期間，美國推動在亞太地區建立強大的安全聯盟。其中，南太平洋國家巴布亞紐幾內亞在2024的美國太平洋島嶼論壇期間與美國簽署了國防和海事合作協議。

這項為期15年的防務合作協議允許美國飛機和船隻的過境、維護和加油，以及人員和救災物資的預先部署。協議中確定的一些設施或其中部分設施只能由美軍使用，並有權對其進行翻新。上任美國國防部長奧斯汀去年曾表示，華盛頓並不尋求在該國建立永久軍事基地，但美國的軍事足跡正在在南太平洋擴大。

南太平洋國家巴布亞紐幾內亞毗鄰美國在西太平洋的主要軍事中心關島和澳大利亞，這亦成為一個美國重要的部署點。美國與在巴布亞紐幾內亞簽署協議之前，曾有傳媒披露此協議給予美國人員和承包商法律豁免權、允許由美國或代表美國運營的飛機、車輛和船隻在其領土和領海內自由通行，出賣巴國主權。

去年中國曾發射飛越太平洋島國的洲際彈道飛彈，橫越了12,000公里，在距離法國半自治海外領土法屬玻里尼西亞700公里處降落。中國解放軍亦在2月份在這區域附近遊戈，似乎是有意打破美國在此區域的擴張，不單是向澳洲而是向美國軍方展示中國在遠洋方面的軍事實力。特別在特朗普上任後，中國軍方作出此舉動，對於特朗普少理會盟友的態度作出了具有實力的回應和補充。即使中國在南太平洋未有建設軍事據點，中國亦具有能力遠航以及進行軍演。

特朗普的外交政策雖然傾向退出一些國家和地區的防務，但美國對加拿大、巴拿馬以及格陵蘭的威逼展示了一個恃勢凌人、以大欺小的浸蝕政策。此次中國的軍演以及去年的發射洲際彈道飛彈正好向世界展示了中國的態度以及世界正步向中美俄三國時代的局面，未來中國將待機應變，持續向外展示實力的維度和強韌度。

作者季霆剛是深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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