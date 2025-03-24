來稿｜鞏固自由民間社會　促進國際交流合作

來稿作者：鍾誠祥



今年國務院總理李強向全國人大發表政府工作報告時，在提及港澳事務的一段中，除一如既往地強調「一國兩制，港人治港，澳人治澳，高度自治」外，更提出港澳需要「深化國際交往與合作」，這是過去多份政府工作報告均未有提到的。雖然是寥寥數字，但深知中國官場文化者都應該深深感受到，這代表着中央的港澳政策出現了調整。

如果我們仔細閱讀每年的政府工作報告，不難發現報告中若提及某個政策範疇需要「深化」，又或者「加強」某政策的力度，便是反映被提及的政策現時仍有不足，中央政府並不滿意，又或者因應最新形勢，需要加強某政策方向的施政力度。今年的政府工作報告提出港澳要「深化」國際交往與合作，表示中央需要更依賴香港和澳門聯通國際。

當然，澳門過去都是集中與葡語系國家的聯動，反而與國際間最發達的經濟體的交流合作，都是透過香港進行。換言之，中央的政策目標是要求香港加強與國際的連繫，在特朗普時代讓中國透過香港維持與世界各地的合作，突破美國可能在貿易和高新技術方面對中國實施的限制，確保中國經濟不至備受太大壓力，能夠繼續發展。

有不少論者論及李強總理對港澳的期許時，都會提及香港需要舉辦更多國際性的經貿、金融和文化活動，吸引外來投資及人才，說好香港故事，提升香港在國際間的吸引力。但是，甚麼樣的香港故事才是國際資金和人才認為的「好事」？這個倒是香港社會要斟酌的問題。

數十年來，香港作為東南亞區域的國際級大都會，世界三大金融中心之一，事實上已編寫了一部在國際間家喻戶曉的「香港好故事」，只是2014年及2019年兩次重大社會事件發生後，國際間對這個傳統的「香港故事」產生疑慮，擔心香港過去在國際間享負盛名的理想營商環境是否仍然存在。

因此，要深化香港與國際的交往和合作，首要的重點並不是舉辦多個國際級論壇或展覽會，而是鞏固香港作為世界最自由經濟體的地位。獨立的司法系統，堅實的民間社會，以及自由的社會氣氛，肯定是維持香港自由經濟體的最關鍵因素，因這是香港傳統以來吸引外來，特別是西方發達地區投資的優勢和特色。

近年來，香港法院在處理與商業糾紛有關的訴訟時，一般的處理都能讓人相當有信心，再加上香港近年銳意發展成為爭議解決中心，包括商業調解和仲裁制度，相信不難給予投資者信心。不過，自從《港區國安法》實施後，當中「勾結境外勢力」的罪行一直都成為一種無形的疑慮。因此，無論是特區政府提控，還是司法機構審訊相關的案件時，均必須相當審慎，嚴格按照法律邏輯行事，向全世界發出《港區國安法》只會在極狹窄的範圍內使用，讓投資者安心。

過去，香港堅實的民間社會發揮着調節政府施政的作用，因政府某程度上需要尊重民間社會的意見。這種氛圍對國際社會而言，會將之理解為國際社會有能力影響香港的社經環境，這對於提升國際對香港的投資意慾至為重要。特區政府實在需要更多聆聽香港仍然存在的民間社會的意見，逐步恢復民間社會的活力，以此向國際宣示香港尊重社會基本權利的訊息。

表達自由是國際非常珍視的社會要素，投資者都傾向與自由社會進行交往和合作，而香港社會過去數十年都能在國際間維持自由多元社會的印象。可是，近年來社會聲音趨向單一，對吸引多元的投資者並不理想。今天正值社會進入由治及興的新階段，社會普遍認識如何在維護國家安全的前提下表達意見，特區政府便應該更積極地把香港塑造成尊重多元的社會。年底是立法會換屆的日子，自然是一個好機會讓香港重新體現有競爭，包容多元，強調理性的理念撞擊的政治氛圍。如果香港能夠出現「五光十色」的政治生態，在國際間的認受性肯定更上層樓，與國際交往合作，自然水到渠成。

向國際說好香港故事，並不是單憑三寸不爛之舌，卻是要從制度上，從社會發展層面讓人看到香港的正面變化，看到社會價值的去蕪存菁。還望明年李強總理再發表工作報告之時，香港已成為溝通國家與國濟的中樞，國際交往和合作已見規模。

作者筆名鍾誠祥，曾從事社群服務和政策研究的工作，現從事公共政策顧問工作。文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



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