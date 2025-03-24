張美雄｜關鍵戰略資產「限售」早有他例，遠非「在商言商」能解

最近長和擬向美國貝萊德牽頭財團出售巴拿馬運河港口業務續惹爭議，部分人認為這純粹是「在商言商」的商業決策，這種觀點不難理解，畢竟香港一直也是重商業之地，受自由貿易觀念影響很深。而國安教育則是近年才開始推行，故港人對總體國家安全觀的認識仍有待加強。值得注意的是，國際上早有不少類似先例，任何涉及跨國界的商業活動，尤其牽涉戰略資產的交易，都有可能因國家安全問題而受到必要限制。本文無意評論任何企業的決定對與錯，僅旨在列舉過往有關戰略資產被限制出售的國外案例，供港企及港人了解更多。

各國「限售」戰略資產的例子

政治與經濟活動向來難以分割，國際上不少出售戰略資產遭到政府反對例子，美國干預更是恣意妄為。美國近年不斷阻止企業向華為出售技術和設備，去年撤銷了八項涉及華為出口許可，包括涉及英特爾（Intel）與高通（Qualcomm）向華為出口半導體。其「長臂管轄」更是令人瞠目，2021年以國家安全為由，要求荷蘭政府限制對中國出口ASML生產的EUV光刻機。美國去年又向剛果政府施壓，阻止生產國防工業需要的稀有金屬的礦業大廠Chemaf，售予中國企業。

美國近年還把文化產業也納入戰略考慮，例如去屆政府推出法案迫中國企業字節跳動（ByteDance）出售TikTok，否則該平台將被禁在美使用。除了中國以外，美國對盟友也毫不手軟，美國前總統拜登今年初就阻止日本制鐵公司收購美國鋼鐵公司，其聲明指收購計劃會給美國國家安全和關鍵供應鏈帶來風險，該日本製鐵公司也考慮對美國政府提起訴訟。

除了美國，歐洲以「國家安全」為名插手商業交易也不遑多讓；2023年德國禁止持53%股權的上海垣信衛星科技有限公司，收購德國公司EightyLeo對KLEO Connect的45%股權，因該公司涉打造類似美國太空探索科技公司（SpaceX）的星鏈（Starlink）的衛星網絡；2015年法國政府出手收購陷債務危機的阿爾卡特海底電纜公司，則被指要避免戰略資產落入外國手中。

大國博弈白熱化下，港企須適應市場新常態

從以上例子來看，是否覺得中國已顯得相對克制？確實，考慮到巴拿馬運河的地理位置、戰略和商業價值，加上中美兩國目前分別是運河的兩大主要客戶，在雙方博弈難分難解之際，該企業出售港口的決定，無疑為中國的戰略布局增添了不確定性。事實上，隨着地緣政治風險提升、大國博弈白熱化下，估計各國將會有更多政治因素將介入商業運作。是次巴拿馬運河港口爭議，正讓更多的企業看清局勢，在時代的變遷下，香港企業及商人不能像以往般「在商言商」，要以國家大局觀，適應市場新常態。

去年年底，國家主席習近平勉勵港澳要發揮獨特優勢，強化內聯外通、提升全球影響力和吸引力。港資企業也應認清新地緣政治下的局勢，負起責任，挺直腰骨，成為促進中國對外貿易的橋頭堡。特朗普重掌白宮後，對華策略由以往的隱蔽行事變得明目張膽，預料未來美國政府對美國企業扶持，對中國甚至其他外資企業打壓只會越演激烈。故此，港企特別是跨國巨企要有心理準備，即使日後在美國霸權打壓下仍需保持冷靜，摒棄短視的避險、賺快錢心態，多從長遠利益、國家利益出發，必要時相信祖國也會提供強力支持。

作者張美雄是西貢區議員、大灣區青年企業家協會副會長。文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



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