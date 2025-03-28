楊莉珊｜瓊港合作提升至國家戰略級　雙港聯動共創輝煌

正在海南博鰲的行政長官李家超與海南省委書記馮飛共同見證香港特區政府與海南省人民政府《合作備忘錄》簽署儀式。《合作備忘錄》涵蓋經貿投資、金融、數據流動、旅遊和人才交流共五個領域的深度合作，預料將為瓊港經濟注入新增長動力。瓊港兩地優勢互補、聯動發展，積極開展務實有效合作，共同打造國家高水準對外開放、高質量發展的重要樞紐，成就兩地繁榮發展的新局面。

國務院總理李強在《政府工作報告》中明確強調加快推進海南自貿港建設、支援香港深化國際合作的戰略部署，為瓊港經貿合作提供了更高層級的政策動能。這兩大方向的協同推進，不僅是區域經濟發展的關鍵抓手，更是國家構建「雙迴圈」新發展格局的深度實踐。政府工作報告的頂層設計，將瓊港合作從區域協作提升至國家戰略級。港瓊合作合作不僅是兩地資源的簡單疊加，更是制度型開放的系統性探索。

《合作備忘錄》精準對接「香港所長、海南所需」，鼓勵香港銀行機構在海南自由貿易港設立外商獨資銀行、中外合資銀行、分行或代表處；探索拓展醫藥、金融商貿、旅遊文化、數據服務產業等領域深度合作；支持海南旅遊行業與香港旅遊、航空業界開展「一程多站」國際聯合營銷和產品打造等，將成為兩地合作的催化劑，加強粵港澳大灣區和海南自貿港聯動發展、優勢互補。

香港與海南簽署的《合作備忘錄》體現了區域協同發展的戰略思維，通過精准對接兩地優勢，推動多領域深度合作，並為粵港澳大灣區與海南自貿港的聯動注入新動能。這是國家推動區域協調發展、深化改革開放的一部分，對兩地及國家整體的經濟開放和國際競爭力的提升有重要作用。

海南自貿港對標國際最高標準，而香港是內地與全球規則的「超級連絡人」。兩地合作可探索「雙港聯動共創輝煌」的改革路徑，產業鏈的「雙港共振」效應，結合「香港所長」和「海南所需」，海南自貿港的零關稅低稅率政策與香港自由港制度形成更顯著的疊加效應，兩地聚焦發展旅遊業、現代服務業和高新技術產業，產業互補互融持續強化，合力建設國內國際雙循環的重要樞紐，為國家現代化建設注入新的活力。

大灣區擁有科創與先進製造集群（如深圳ICT、佛山裝備），海南則具備能源礦產（如洋浦石化）、熱帶農業等資源。香港通過發揮貿易、法律專業服務優勢，可推動大灣區技術向海南資源型產業滲透，例如數位化賦能海南熱帶水果供應鏈出口。海南自貿港的零關稅低稅率政策與香港自由港制度形成更顯著的疊加效應，兩地聚焦發展旅遊業、現代服務業和高新技術產業，產業互補互融持續強化，合力建設國內國際雙循環的重要樞紐，為國家現代化建設注入新的活力。

海南自貿港「一線放開、二線管住」的零關稅政策，與香港高度開放的自由港制度（免稅、無外匯管制）形成「香港研發——海南轉化——大灣區製造」鏈條：香港高校在海南設立聯合實驗室，聚焦種子技術、深海科技等領域，鼓勵香港科技企業在海南設立「境外上市主體」，利用海南「鼓勵類產業目錄」政策獲土地、資金支持，同步對接香港資本市場與內地產業鏈。瓊港合作成果通過海南自貿港「進口研發設備零關稅」政策加速產業化，最終由大灣區智能製造集群承接量產。

若能在資料跨境、離岸金融、民生融合等領域率先突破，兩地有望成為國內制度型開放的「壓力測試區」，並為中國參與全球規則重構提供「瓊港方案」。瓊港合作有望成為國內國際雙迴圈的「樣板間」，並為中國參與全球經貿規則重構提供實踐經驗。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。