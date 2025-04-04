楊莉珊｜國際資本為何押注中國故事？

二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》指出，「開放是中國式現代化的鮮明標識」，必須堅持對外開放基本國策，堅持以開放促改革，依託我國超大規模市場優勢，在擴大國際合作中提升開放能力，建設更高水準開放型經濟新體制。



當前，世界百年未有之大變局加速演進，經濟全球化遭遇逆流，美西方搞「脫鉤斷鏈」「小院高牆」，局部衝突和動盪頻發，不穩定、不確定、不安全因素增多。在嚴峻複雜的外部環境下，要想加快發展，必須用好國內國際兩個市場、兩種資源，大力推進高水準對外開放，著力構建具有國際競爭力的開放創新生態，努力在危機中育新機、於變局中開新局。

中央出台提振經濟措施，以及內地DeepSeek崛起所帶來的中國資產重估，助推港股今年首季表現跑贏全球多個主要市場。畢馬威的統計顯示本港首季共完成15宗IPO，集資額177億港元，位列全球第四，金額高去年同期近三倍，是自2021年以來第一季度新高。增長勢頭亦反映在IPO申請數量上，目前申請宗數已增至120家企業，較2024年年底的86家顯著增加，畢馬威相信今年香港IPO市場將迎來充滿活力的一年。

國際資本為何押注中國故事？首先，國際資本通常尋求增長機會，而中國作為世界第二大經濟體，其經濟規模和增長潛力是重要因素。此外，中國在新經濟領域如新能源、人工智慧、生物科技等方面的發展迅速，這些行業可能提供高回報的投資機會。

其次，香港的獨特地位也是一個關鍵點。香港作為國際金融中心，擁有成熟的金融基礎設施、與國際接軌的法律體系和自由流動的資本。國際投資者可能更傾向於通過香港投資中國內地企業，因為香港市場更透明，監管更接近國際標準，降低了進入中國市場的門檻和風險。此外，互聯互通機制如滬港通、深港通和債券通等，為國際資本提供了便利的管道。

政策因素也不可忽視，比如強調科技創新和綠色發展，吸引國際資本流向相關產業。同時，內地企業赴港上市的政策放寬，例如簡化備案流程和加快審核速度，也促進了更多企業選擇香港作為融資平台，進而吸引國際投資者。在全球經濟不確定性增加的情況下，中國市場提供了避險功能。雖然存在地緣政治風險，但中國市場的規模和多樣性可能説明投資者對沖其他市場的波動。

IPO不僅提供融資，更助力企業建立國際化治理架構與品牌信譽。國際資本看好中國，內地企業「走出去」，香港作為「超級連絡人」角色，推動IPO市場活躍。香港資本市場的復甦不僅是週期性反彈，更是其戰略定位與制度紅利的體現。依託國家政策支持及「一國兩制」獨特優勢，香港有望在促進資本雙向開放、人民幣國際化、綠色金融等領域發揮更核心作用。

香港IPO市場活躍的底層邏輯是國際資本與中國機遇的雙向奔赴。香港IPO市場的活躍，本質是國際資本重估中國與內地企業全球化訴求的共振結果。其核心競爭力不在簡單撮合交易，而在於構建「中國風險定價中心」——通過規則創新將境內產業升級與全球資本偏好深度咬合。若香港能進一步打通資料、碳信用、智慧財產權等新型要素跨境流動，並嵌入國家金融強國戰略的基礎設施網路，其角色將從傳統中介升級為全球資本配置中國的「作業系統」，在動盪週期中鞏固不可替代性。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



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