紫荊黨｜深化國際交往合作需要新思路

來稿作者：周小稞



最近香港接連陷入中美大國博弈的漩渦之中。先是3月4日長江和記實業有限公司宣佈將位於23個國家的43個港口資產包括特朗普心茲念茲的巴拿馬運河港口賣給以美國資產管理公司貝萊德為首的財團，引發中央與香港各界的極大關注與廣泛質疑，令原本計劃於4月2日舉行的港口交易簽約儀式並未發生。後是3月31日美國國務院宣佈制裁包括國安公署署長、警務處處長在內的六名中央與香港特區官員，中央有關部門和特區政府對此都予以了強烈譴責。

隨著中美之間對抗的愈演愈廣、愈演愈烈，曾經以中西交流橋頭堡為傲的香港正在不經意中淪為中美大國博弈的前沿陣地。儘管中方希望香港能夠作為一個戰略緩衝區以為中美間的衝突保留一個溝通渠道，但美方在2019年發動對香港顏色革命失敗後已是毅然決然把香港擺上了菜單，不僅暫停《香港政策法》所賦予香港的一系列於關稅、簽證、技術出口等方面的特殊待遇與地位，更通過《香港自治法》，不斷制裁特區政府官員及涉港的中央政府官員。面對這一情勢，在今年全國兩會的政府工作報告中，中央首次提出支持港澳「深化國際交往合作」，希望港澳特別是香港能繼續擔當與發揮「超級聯繫人」的角色與作用。

事實上，針對以美國為首的英語系國家的打壓，特區政府尤其是在李家超就任特首以來已經開始積極推動香港對外交往的多元化，試圖擺脫過往因為特殊的歷史背景而側重與英美系國家交往的格局。李家超上任後的首兩次外訪-2022年底出席亞太經合會議並率領香港商貿代表團順道訪問泰國、2023年初率領龐大商貿團訪問沙特與阿聯酋，就已將東盟與中東列為了香港未來對外交往的主攻方向。此後李家超又多次出訪，走遍了除文萊、緬甸與菲律賓外的所有其他東盟國家。香港與東盟、中國與東盟間的雙邊關係一道達到了前所未有的高度。

與此同時，香港與中東的交往也有望再進一步。有消息人士透露，李家超計劃在今年五月中率領商貿代表團再度出訪中東一個星期，並且還會首次帶同一定數量的內地企業家隨團出訪，以彰顯香港「超級聯繫人」的角色。除了中東之外，香港與拉美的交往也在不斷加強。在去年底出席於秘魯舉行的亞太經合會議期間，香港與秘魯簽署了自由貿易協定，這是繼智利後香港與拉美國家簽署的第二個自貿協定。香港商務及經濟發展局表示，香港還在與秘魯商討簽訂投資協定，並正積極尋求與更多拉美地區的貿易合作夥伴締結自貿協定及投資協定。

對於特區政府近些年於東盟、中東、拉美等地區的耕耘，筆者予以高度肯定。特區政府的所作所為是香港主動參與和推動「一帶一路」戰略的積極實踐，不僅令香港融入國家發展大局，也助香港走出美英等國家的打壓，並為香港的國際交往創造出一片新天地。不過話又說回來，香港最擅長的國際交往合作還是存在於同英語系國家的互動中。畢竟英國管治香港一百五十餘年，給香港的制度、法律、文化等留下了深深的英式烙印，這些令香港在與英語系國家的交往中如魚得水。單單因中美博弈以及美國打壓而放棄與英語系國家的交往實在可惜。

當然，維護甚至強化與美國以外的英語系國家的交往有一些先決條件。首先，這些國家要尊重「一國兩制」，尊重「一國兩制」在香港的成功實踐，尊重香港對自身發展道路的正確選擇，不要對香港事務說三道四甚至橫加幹涉；其次，這些國家並非和美國「鐵板一塊」，處處唯美國「馬首是瞻」，他們有自己的國家利益，並在與美國的國家利益相左時能夠維護自身的國家利益。幸運的是，特朗普二度入主白宮後的倒行逆施為滿足上述條件創造了難得的機遇。特朗普在俄烏問題、以巴問題、關稅問題上一系列自私自利、違背國際共識、唯美國利益至上的做法可謂「親者痛仇者快」，那些美國曾經最親近的盟友正在離美而去。

維護甚至強化與英語系國家的交往，關鍵在於改善與英國的關係。兩次鴉片戰爭的發動著、曾擔任英國外交大臣與首相的巴麥尊有過這樣的名言：我們沒有永恆的盟友，我們也沒有永久的敵人，永恆與永久的是我們的利益，而追尋這些利益則是我們的職責所在。刻在骨子裡的現實主義正在把與美國分歧愈發嚴重的英國推向中國一邊。特朗普上任後，中英間的高層互動明顯增強，2月份王毅外長訪英共同主持了第十次中英戰略對話並拜會英國首相，3月份丁薛祥副總理在北京接見來華訪問的英國能源大臣，前不久港澳辦主任夏寶龍也在北京會見來訪的匯豐銀行主席一行。這些都為促進香港與英國的交往奠定了良好基礎。

有了這樣的基礎，香港不僅可以改善與英國的關係，而且也能在英方的幫助下改善與加拿大、澳大利亞等英語系國家的關係。如果中英間建立起足夠的信任，香港甚至可以考慮在中方的支持下以某種特殊的方式重回英聯邦體系，因為這是強化香港與英語系國家交往最為有效的方法。英聯邦現時有56個成員國，分佈於南極洲以外的全球六大洲，面積3,000萬平方公里，人口佔到全球的三分之一，印度、巴基斯坦、加拿大、澳大利亞、南非、馬來西亞、新加坡等都是英聯邦的成員國。當初中英就香港問題談判時，英方曾希望香港回歸後能繼續留在英聯邦但被中方明確拒絕。不過今時的中英已非四十年前的中英，只要符合香港與中國的最大利益，香港即便加入英聯邦又有何懼？還是毛主席的那句話：所謂政治，就是把朋友搞得多多的，敵人搞得少少的。重回英聯邦，值得一試。

作者周小稞是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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