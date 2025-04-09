香港新方向｜從34%到84%：特朗普關稅戰邏輯崩壞

來稿作者：劉暢



美國總統特朗普於4月2日突然宣佈，將對所有進口美國的商品徵收10%的基準關稅，並對中國進口商品加徵34%的所謂「對等關稅」。中國迅速作出回應，宣佈從4月10日起，對原產美國的進口商品加徵同樣34%的關稅，以示對等反制。特朗普隨後於4月7日在社交媒體再次升級威脅，要求中國必須在4月8日前撤回反制措施，否則美國將從4月9日起再對中國商品額外加徵50%的關稅，並中止與中國的所有談判。

信譽破產的談判者

坦率而言，特朗普的這次威脅並不出人意料。從他過往的執政記錄看，他從來就不是一個能夠信守承諾的談判對手。過去幾年來，從退出《巴黎協定》到撕毀伊核協議，再到如今的關稅訛詐，特朗普政府一次又一次地背棄承諾，破壞國際規則。不論是對盟友還是對中國，他屢次出爾反爾，毫無誠信可言。對於這樣的對手，我們唯一需要考量的，是從自身利益出發，理性決策，不必理會他的口頭叫囂。

關稅戰升級：特朗普的「沒牌硬打」

實際上，自特朗普首次宣佈34%的所謂「對等關稅」以來，中美之間的經貿關係便已幾乎註定走向脫鉤。從經濟邏輯來看，34%的關稅已經足夠讓多數中美貿易陷入停擺狀態，這意味著特朗普即使不再增加所謂的「額外50%」，結果也不會有太大區別。在經濟理性已然缺席的情況下，特朗普不顧後果地硬加關稅，更多的是出於個人面子受損、心理不平衡，而非基於理性決策。

特朗普的關稅威脅反映了他對全球貿易格局的根本性誤解。他似乎認為美國仍處於19世紀末的位置——當時作為工業霸主，美國通過高關稅有效保護了本國產業。但現實是，全球供應鏈已深度融合，中國不再是簡單的代工廠，而是占全球製造業增加值31%的製造業大國。所以，中美「硬脫鉤」並非特朗普一紙令下便能完成的事情。中美貿易關係經過數十年深度融合，產業鏈交織複雜，脫鉤是一個漫長而痛苦的過程，不可能一蹴而就。美國工人工資是越南的10倍、墨西哥的5倍，製造業回流美國所需承擔的成本極為高昂。即便美國政府願意承擔這種成本，重建產業鏈至少也需十年以上的時間。此外，美國本土缺乏足夠規模的熟練製造業勞工，這根本無法實現特朗普所謂「美國製造，美國人就業」的承諾。

歷史的殷鑑與教訓：斯姆特-霍利關稅法案重演？

特朗普此番關稅政策令人想起1930年美國通過的斯姆特-霍利法案。該法案曾將美國的關稅水準推至歷史最高點，結果導致全球貿易急劇萎縮66%，經濟大蕭條進一步加劇。如今，特朗普竟然試圖將關稅推升至104%的超高水平，甚至比1930年更加瘋狂，必然將導致全球貿易更加嚴重的萎縮，影響恐怕將超過上世紀大蕭條時期。

從執行層面來說，負責關稅相關事宜的美國海關邊境保護局（CBP）本財年預算早已編列完畢，主要經費優先用於邊境安全、打擊非法移民以及芬太尼毒品原料等問題。美國海關的軟硬件設施與人力資源根本沒有為大規模關稅徵收做好準備。尤其是原產地鑒別，產品分類識別等方面，加上新增關稅政策中，對原產地的如何分類也並沒有任何清晰指引。在這種基礎設施缺乏的情況下，特朗普強行推動如此大規模的關稅加徵，只會導致大量貨物滯留在海關口岸，嚴重影響美國國內供應鏈運轉，使美國經濟重蹈疫情初期全面癱瘓的覆轍。這種物理上的限制，絕非特朗普個人的意志力所能克服。

中國應對策略：系統反制

面對特朗普的挑釁，與2018年不同，中國此次反制除了對等報復以外，還呈現出鮮明的系統性特徵。中國的核心邏輯，是透過提升自身的不可替代性——包括稀土資源優勢、巨大市場規模以及製造業成本優勢——來顯著提高美國在貿易博弈中承受的成本，迫使其回到理性的談判桌前，主動尋求妥協。

放棄幻想，準備長期鬥爭

特朗普此次激烈的關稅攻勢，意味著中美雙方失去了利用經貿手段促使對方改變政策方向的最後一個杠桿。這場貿易戰若真的演變為全面脫鉤，過去四十年美國所主導的政治規則也將失去對中國的約束力——當中美經貿關係不再是穩定雙邊關係的壓艙石時，過去美方試圖畫出的政治紅線也將徹底消失。這意味著中國可以更加堅定地捍衛自己的核心利益，不再受制於美國的壓力。無論此前抱持什麼立場或觀點，現實已經清晰地告訴我們，投降主義沒有任何空間。特朗普甚至連自己昔日緊密的盟友都毫不猶豫地發動貿易戰，這意味著不論中國怎麼選擇，都必須面對同樣嚴峻的挑戰。

經濟戰爭一旦啟動，對於普通民眾的衝擊力將是巨大的。然而，每一次危機都意味著舊秩序的終結和新秩序的開始。必須認清這一點，迅速放棄對美國的任何幻想，做好迎接更大風暴、打持久戰的準備。中國不僅要在戰術層面做好充分應對，更要在戰略層面堅定信心，從自身利益出發，穩步推進貿易戰略調整，堅持做好長期抗爭的準備。唯有如此，中國才能在這場史無前例的貿易風暴中站穩腳跟，贏得未來。

作者劉暢博士是香港新方向總召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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