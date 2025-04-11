紫荊黨｜以改革化解財政危機

來稿作者：周小稞



特區政府2月底公佈新一份財政預算案後，香港各界就政府提出的開源節流措施展開了持續討論，尤其針對那些財政開支大項，社會上更不乏有種種質疑。以教育為例，有調查發現，逾九成受訪者不同意「一刀切」取消2,500元學生津貼，大部分受訪者主張削減而非取消有關津貼或只向有需要的學生發放有關津貼；對於政府計劃未來削減大學經常撥款、退還大學儲備基金、上調學費等措施，不少人擔心會否影響香港這塊「金字招牌」的發展。再以社福為例，政府計劃削減對社福機構的資助撥款，大機構三年減7%，中小機構減3%，社福界立法會議員狄志遠就表示，有關削減相當於減少3,500名社工，服務難免受影響。

當教育局和勞工及福利局官員不斷為政府擬採取的開源節流措施向社會各界「解畫」時，同樣是財政開支大項的醫療衛生，其主管部門-醫務衛生局卻在3月25日，也即陳茂波司長公佈財政預算案後不到一個月，發佈了一份詳盡的公營醫療收費改革方案，著實令筆者眼前一亮。除了將公營醫療機構急診室、住院服務、專科門診、藥物的收費進行不同程度的上調外，有關改革方案最讓筆者印象深刻的：一是目的明確，旨在釐定共付比例、減少浪費濫用、加強醫療保障；二是目標量化，務求五年內將公營醫療資助率由現時的97.6%降至90%；三是手段漸進，分階段上調收費，每兩年進行檢討；四是有報有壓，按照「能者共付 輕症共付」、「小病能共付 大病不致貧」的原則，確保對「貧急重危」病人保障。

對於這份精心設計的收費改革方案，香港各界總體的反應是正面的，一方面是因為有關的收費長期未做調整，未能反映這一期間通貨膨脹及收入上漲因素的影響，與私人醫療機構的收費水平日益脫節；另一方面則是因為收費上調的幅度與節奏合理，普通市民可以負擔，對「貧急重危」病人又有針對性設計，避免了特區政府一直以來「一刀切」的施政積弊。更重要的是，醫務衛生局強調，有關的收費改革不能簡單被視為特區政府財政危機下的開源節流措施，政府對公營醫療的承擔不會減少，收費改革預期所得約30億元將全數投回公營醫療體系。

雖然此次公營醫療收費改革其核心目的並非幫助政府減少財政赤字，但不可否認的是，它確實是政府財政危機倒逼推出的改革舉措，因為正是政府的財政危機讓人們更清醒地認識到現行公營醫療體系存在的制度弊端，更緊迫地感受到現行公營醫療體系的難以為繼。有關的收費改革正是為了化解上述危機，試圖通過改革公營醫療制度的弊端以確保公營醫療體系的可持續發展。收費改革創造的所得相比於龐大的醫衛投入實屬杯水車薪，但其發出的改革信號彌足珍貴。

公營醫療收費改革應該說只是化解公營醫療機構危機、重建香港醫療保障體系的第一步。公營醫療體系近乎百分之百的資助率造成大量醫療需求湧向公營醫療機構，使其始終處於供不應求與超負荷的狀態，即便政府在不斷加大投入。這一狀況因為人口的快速老齡化以及私營醫療體系對公營醫療體系的資源擠壓而進一步惡化。欲從根本上解決這一危機，必須明確「自己的健康自己負責」這一基本原則，通過設置全民醫保卡，把個人繳費、僱主支付、商業保險與政府資助合為一體，實現醫療費用在個人、僱主、保險與政府間的合理分配。如此以來，政府醫療衛生開支超常增長將得到根本性遏制，財政危機也將大為舒緩。

此次收費改革觸及了「資助率」這一公營醫療體系的核心癥結並提出了「共付」的解決路徑，與筆者所倡導的醫療制度與體系改革的大方向不謀而合。筆者希望醫務衛生局不要僅僅滿足於收費方面的改革，而是應該更進一步，從更廣、更深的角度對香港的公營醫療體系乃至整體的醫療保障體系進行一次全面的檢討，進而形成一套更為深入、更為廣泛的改革方案。筆者更建議在制定這一方案時，既要緊盯現有醫療制度與體系的固疾，也要著眼新形勢、新環境、新技術下的與時俱進。譬如說，在AI技術快速演進、大灣區融合發展的情況下，未來醫療制度與體系應該如何變革以應對AI技術與大灣區融合帶來的機遇與挑戰？

面對特區政府的財政危機，醫務衛生局已交出一份令人鼓舞的「改革」答卷，勞工及福利局和教育局是否也應效仿而不是把時間都花在與社會各界的溝通與解釋上？事實上，無論是社福還是教育領域都存在絲毫不亞於醫衛領域的制度性弊端，而正是這些弊端導致一方面相關財政投入超常增長但另一方面產出卻是不盡人意。譬如說社福，人人有份的「生果金」、人數不易控的長者生活津貼要不要檢討？社福機構完全依靠政府資助且公帑使用效率低下甚或浪費公帑的現象要不要改革？再譬如說教育，從幼稚園、小學、中學到大學，政府一包到底的模式可持續嗎？香港以往那種多元化辦學模式為什麼不能恢復？如果教育與社福也能和醫衛一樣邁出改革一步，化解財政危機也就迎來了光明的曙光。

作者周小稞是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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