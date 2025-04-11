楊莉珊｜中國在世紀博弈中開闢新局

中國以科技自主創新為破局之鑰，借制度優勢聚合全產業鏈勢能，在量子計算、新能源等領域構建非對稱競爭力。通過深化「一帶一路」多邊合作，以高水準開放對沖封鎖圍堵，用高品質發展重塑全球治理規則，為世紀變局注入東方新範式。



中國發佈的中美經貿關係白皮書，猶如一面照妖鏡，將美國近年來的經濟霸淩行徑置於國際道義的審判台上。這份文件以鐵的事實資料揭穿了所謂「對等貿易」的陷阱。在眾多國家中，美國最大競爭對手—中國，在拒絕撤回報復性關稅後，也正式被美方加徵104％的高額關稅。中國反擊向美國加征84%關稅。中國商務部強勢回應，表示將與美國「奉陪到底」；中國外交部發言人林劍也說：「中國人不惹事，也不怕事，施壓、威脅和訛詐，不是同中方打交道的正確方式，中方必將採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益。」中國批判美國的單邊主義，強調中國的戰略定力和反制能力。

白皮書展現的不僅是外交博弈的攻守轉換，更是全球經濟治理模式的路線之爭。特朗普政府發起的關稅戰是政治豪賭與戰略短視的疊加產物，卻嚴重誤判了中國作為全球最大製造業強國的底氣。中方以對等反制精準破局：加征84%關稅重擊美農工產品，12家實體列入管制名單直戳技術霸權軟肋，《白皮書》更系統揭露美式霸淩本質。這不僅是貿易博弈的攻防轉換，更是國際格局反覆運算的縮影——當美國還在揮舞單邊大棒時，中國已構建起涵蓋製造鏈、創新鏈、規則鏈的立體反制體系，印證霸權頹勢：對華加稅四年來，美國貿易逆差不降反增23%，在華美企超60%反對脫鉤政策。事實證明，零和博弈如同困獸之鬥，中國既有萬噸稀土的戰略威懾力，也有14億市場的虹吸效應。要談，大門敞開；要打，奉陪到底，這才是新興大國的博弈辯證法。

當中國將「一帶一路」沿線國家貿易額提升至2萬億美元規模，與RCEP成員國構建全球最大自貿區時，實際上在用實踐解構華盛頓的零和博弈劇本。這種從產業鏈深度融合到數位貿易規則創新的立體化突圍，正在重塑21世紀經濟全球化的底層邏輯。

面對逆全球化浪潮，中國選擇以制度型開放破局。從自貿試驗區負面清單縮減至27項，到申請加入CPTPP展現規則接軌決心，這些舉措構成了應對保護主義的系統性工程。歷史終將證明，基於共同發展的多邊主義，遠比築牆設壘的霸權邏輯更具生命力。

美國以「對等貿易」為名實施的單邊制裁措施，本質上是霸權邏輯與戰略焦慮交織的產物。美國表面打著「國家安全」旗號，實則暴露出對新興經濟體技術崛起的深度恐慌。這種以政治操弄扭曲市場規則的行為，不僅違背WTO多邊貿易原則，更衝擊全球產業鏈穩定性，美企在華市場份額持續萎縮，正是霸權反噬的鮮活例證。

美國的技術霸權焦慮源於雙重困境：既無法接受中國在5G、新能源等領域的創新突破，又難以解決自身產業空心化與研發投入的結構性矛盾。這種「遏制替代競爭」的冷戰思維，正在將全球經濟拖入逆全球化深淵。歷史證明，科技霸權從未真正成功。中國唯有堅持自主創新與高水準開放雙軌並行，以科技自立突破封鎖，以合作共贏破解圍堵，方能在這場世紀博弈中開闢新局。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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