楊莉珊｜香港為破解關稅戰困局貢獻力量

美國進入貿易戰第二階段，對各國加征關稅，導致股市動盪。特朗普宣佈延後對其他經濟體實施新關稅90天，但中國除外，意圖孤立中國。中美貿易博弈已進入深層次戰略較量階段。特朗普政府試圖以「分而治之」策略瓦解國際貿易陣線，其延緩對盟友徵稅卻獨針對中國加碼的戰術，實質是構築新冷戰經濟壁壘。這種選擇性關稅政策不僅違反WTO非歧視原則，更暴露美國試圖重構全球供應鏈的霸權邏輯。



中國意識到，這是一場全方位的「經濟戰爭」，美國不止於設置無法逾越的關稅壁壘，還有各式各樣的打壓措施，因此不難理解，中國外交部發言人毛寧借用已故領導人毛澤東的話，配上毛澤東於1953年2月7日的講話視頻：「時間要打多久，我看我們不要做決定。過去是由杜魯門，以後是由艾森豪威爾或者美國將來的什麼總統，由他們去決定。就是說他們要打多久就打多久，一直打到完全勝利。」

中美歐貿易博弈折射全球經濟秩序重構。美國延續單邊關稅政策顯露貿易保護主義慣性，中國尋求深化中歐經貿合作具有戰略合理性，而歐盟在維護多邊體系與鞏固跨大西洋關係間面臨平衡考驗。美國財長的強硬表態凸顯其戰略焦慮，但將經貿合作政治化無益於解決根本矛盾。國際社會更需警惕的是，全球產業鏈分裂風險可能引發系統性危機。各方應回歸WTO多邊框架協商，在數字貿易、綠色轉型等新興領域建立互惠規則，避免陷入零和博弈的囚徒困境。

美國公然「撬牆腳」，為的是阻遏中國突圍。中國強硬反制凸顯維護發展權的戰略定力，但需警惕關稅螺旋上升對全球產業鏈的結構性破壞。國際社會應共同抵制單邊主義，推動WTO改革才是破局關鍵。香港作為超級聯繫人，可發揮獨特斡旋作用，推動構建包容性多邊貿易新秩序。

特首李家超表示，最近美國單方面宣佈所謂對等關稅，破壞全球共同建立的自由貿易體系規則，大搞單邊主義，滿口歪理霸淩，違背經濟規律，嚴重踐踏及侮辱多邊貿易體系。特首李家超對美方單邊關稅政策的批評，直指當前全球經貿秩序面臨的嚴峻挑戰。美國以「對等」之名行保護主義之實，不僅違背WTO非歧視原則，更動搖了多邊貿易體系的根基。

香港可依託自由港零關稅優勢及國際仲裁中心地位，為化解關稅戰開闢第三條路徑。其成熟的普通法體系與專業服務網路，能協助跨國企業設計供應鏈彈性方案，規避貿易壁壘衝擊。作為全球最大離岸人民幣樞紐，香港可推動本幣結算機制創新，減少美元霸權對貿易的鉗制。更關鍵的是，香港在數位清關、綠色產品認證等新型貿易基建上的先行實踐，可為多邊規則重構提供壓力測試場，助力打破困局。

美方所謂「公平貿易」實則是將國內法淩駕於國際規則之上。其關稅大棒不僅打擊中國企業，更波及歐盟、日韓等傳統盟友，暴露出強權政治的本質。香港作為全球最自由經濟體，始終堅持開放型市場原則，其成功經驗證明：真正的貿易公平應建立在協商對話而非脅迫對抗之上。國際社會需清醒認識到，唯有捍衛以規則為基礎的多邊體系，完善WTO爭端解決機制，才能實現互利共贏。中國持續擴大制度型開放的實踐，正為重構全球化新秩序提供東方智慧。

香港作為自由港面臨雙重挑戰：既要維護「一國兩制」下的獨特地位，亦需應對中美角力衍生的風險。當前關鍵在於強化制度優勢，而非僅靠短期消費稅務調整。香港可從三方面佈局，首先善用獨立關稅區身份深化區域全面經濟夥伴關係；其次升級數碼貿易基建對接國家「數字絲路」；再次建立大宗商品人民幣計價平臺，強化金融緩衝功能。

香港作為超級聯繫人，可發揮獨特斡旋作用，推動構建包容性多邊貿易新秩序。香港作為國際自由港與法治社會，其普通法體系、金融樞紐地位及跨文化治理經驗，使其具備充當全球經貿「制度翻譯者」的獨特優勢。在數位貿易規則分歧、綠色標準互認等關鍵議題上，香港可依託專業服務集群和仲裁中心功能，搭建東西方規則對話的技術性平臺。更重要的是，其「一國兩制」框架下的特殊定位，既能傳遞國家戰略意志，又可保持國際機構信任度，為破解「去風險」困局提供解決方案路徑。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。